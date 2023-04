El Gobierno regional destaca el papel de los agricultores y ganaderos en el desarrollo del medio rural de Castilla-La Mancha, el “más vivo de España”

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado que, en Castilla–La Mancha, es el sector agroalimentario el que “tira” de la economía y eso se debe a que, “en casi cualquier rincón del mundo, se está disfrutando de algún producto en el que pone Castilla–La Mancha”.



Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 27 de abril de 2023.– El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha inaugurado la XV edición de la Feria de los Sabores, que se desarrolla hasta el próximo lunes, 1 de mayo, en Alcázar de San Juan. Acompañado por su alcaldesa, Rosa Melchor, ha puesto en valor que “no hay en España un medio rural como La Mancha” que es el “más vivo” del país.



El responsable de Agricultura ha explicado que, “eso es posible, entre otras cosas, gracias al papel de los agricultores y ganaderos”, que son quienes “han construido nuestros pueblos, los que han hecho las agrociudades que hoy nos permiten presumir del medio rural”.



En Castilla–La Mancha, es el sector agroalimentario el que “tira” de la economía y eso se debe a que, “en casi cualquier rincón del mundo, se está disfrutando de algún producto en el que pone Castilla–La Mancha”. Esos alimentos son los protagonistas de una feria que, en 2023, cuenta con 70 estands de empresas de todos los tamaños, “pero todas y cada una de ellas comprometidas con su territorio, comprometidas con nuestra tierra”, por lo que Martínez Arroyo ha querido “reconocer su papel”.



Inaugurada la feria, se han entregado los premios del XII Concurso Regional de Vinos de la Tierra del Quijote, popularmente conocido como ‘Los mil no se equivocan’, por ser un millar de personas quienes deciden qué vinos son los ganadores. “Cuando se cata”, ha dicho Martínez Arroyo, “es una experiencia sensorial, en un vino hay mucho más que sabor, hay una serie de matices”, ha afirmado en referencia al lugar de origen del vino, la técnica de cultivo o la viña, junto con “la labor de los enólogos, que hacen el milagro” y obtienen “uno de nuestros mejores alimentos, que forma parte de la dieta más saludable del mundo que es la nuestra, la mediterránea”. Y, ha destacado “todo eso está detrás de una copa de vino”.



El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha aprovechado para recordar que debemos “presumir de lo que somos”, pues en Alcázar de San Juan está la sede de la Denominación de Origen La Mancha, “la más grande de todas las que existen en nuestro país, la más grande de todas las que existen en el mundo, el lugar donde más viñedo hay y donde más vino se elabora”.



Desde “el mayor viñedo y bodega del mundo”, ha comentado Martínez Arroyo, “el vino, nuestro vino, está llegando en este momento a 150 países. No hay ninguna otra región que pueda presumir de eso” y es que, solo en el mes de marzo, “hemos conseguido exportar más de dos millones de hectolitros de vino y mosto de Castilla–La Mancha”.



El consejero se ha felicitado de que, “por primera vez en nuestra historia”, no es Castilla–La Mancha la que solicita medidas como la destilación de crisis, gracias a que tiene un sector vitivinícola “extraordinariamente resiliente y capaz, y que cada vez construye más región”. “Son otras comunidades autónomas de más renombre” las que están pidiendo esta medida, ha dicho, “que se pone en marcha cuando uno no sabe qué hacer con el vino”.



Junto a Martínez Arroyo, han participado en la inauguración de la XV Feria de los Sabores la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; la directora general de Alimentación, Elena Escobar; la delegada provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Amparo Bremad; o el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, Gonzalo Cárdenas.





