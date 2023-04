El Gobierno regional destaca el papel clave y estratégico del farmacéutico hospitalario en la sostenibilidad del sistema sanitario

Regina Leal ha participado en la XVII Jornada Científica de la Sociedad Castellano Manchega de Farmacia Hospitalaria que se celebra en Cuenca, en la que participan cerca de 120 profesionales de esta especialidad de toda la región.

Además, Leal ha indicado que la Comisión Central de Farmacia y Terapéutica, puesta en marcha recientemente, va a permitir promover medidas y recomendaciones que mejoren la utilización de los recursos farmacoterapéuticos en Castilla–La Mancha y prevengan la variabilidad no justificada de la práctica clínica.

Cuenca, 14 de abril de 2023.– La directora gerente del SESCAM, Regina Leal, ha destacado hoy el papel clave y estratégico que juegan los farmacéuticos hospitalarios para la sostenibilidad económica del sistema sanitario a través de su liderazgo en el desarrollo de los programas de uso racional del medicamento y su labor de organización de acciones encaminadas al uso seguro de los fármacos en los centros hospitalarios.



“El farmacéutico de hospital es un profesional clave y estratégico muy importante para nuestro servicio regional de salud, en general, y para el hospital en particular porque participa transversalmente en prácticamente todos los procesos de un hospital, porque en todos ellos aparece el medicamento”, ha señalado Leal esta tarde durante la inauguración en Cuenca de la XVII Jornada Científica de la Sociedad Castellano Manchega de Farmacia Hospitalaria.



La responsable del SESCAM ha puesto en valor la apuesta que hace el sistema sanitario público regional por la colaboración activa del farmacéutico hospitalario con el equipo multidisciplinar que trata al paciente, por el valor añadido que ello supone dentro de la atención sanitaria.



“La seguridad de los pacientes en el uso de los medicamentos y los programas de racionalización de los mismos son claves, porque sin seguridad y eficiencia no se entiende la atención a la salud de la población”, ha afirmado.



A este respecto, ha recordado que la Comisión Central de Farmacia y Terapéutica del SESCAM, puesta en marcha recientemente, va a asesorar en la toma de decisiones relacionadas con la prestación farmacéutica, en todos los ámbitos asistenciales y ayudará a promover medidas y recomendaciones para mejorar la utilización de los recursos farmacoterapéuticos en Castilla–La Mancha.



Esta comisión forma parte de la estrategia de planificación del SESCAM y su funcionamiento está alineado con la coordinación de incorporación de las nuevas terapias de alto impacto sanitario, la transparencia en la toma de decisiones y el Plan de Salud de Castilla–La Mancha, Horizonte 2025.



“Como órgano colegiado de carácter consultivo, de asesoramiento y coordinación en materia de gestión de las prestaciones farmacéuticas, estoy convencida de que va a tener un papel fundamental en el cambio de modelo, y nos va a ayudar a impulsar la coordinación y comunicación con las Comisiones de Farmacia de los Hospitales y con las Comisiones de Uso Racional del Medicamento de Atención Primaria”, ha señalado.



La gerente del SESCAM ha puesto de manifiesto que el elevado impacto económico de un medicamento o una tecnología sanitaria no siempre es proporcional a los resultados en salud obtenidos “pero si somete a fuertes tensiones la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. Por ello, ha reiterado el papel fundamental que juegan los farmacéuticos hospitalarios para la sostenibilidad económica del sistema sanitario.



Por otra parte, se ha referido al proceso de robotización que está llevando a cabo el sistema sanitario público regional para hacer extensivos a todos los centros hospitalarios sistemas automatizados de almacenamiento y dispensación de medicamentos que ayudan a mejorar la seguridad, efectividad y eficiencia.



Finalmente, se ha congratulado de que en el programa de esta jornada científica se haya incluido una mesa redonda con experiencias de humanización en los servicios de Farmacia del SESCAM, una de las líneas estratégicas del Plan de Salud Horizonte 2025 y que “por supuesto, incluye la atención farmacéutica y el resto de actividades que realizan diariamente los farmacéuticos de hospital”.



La directora gerente del SESCAM ha estado acompañada por el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; el presidente de la Sociedad Castellano Manchega de Farmacia Hospitalaria, Juan Carlos Valenzuela; y la presidenta del Comité Organizador de la Jornada y jefa de servicio de Farmacia del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, Dolores Barreda.





