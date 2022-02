El Gobierno regional destaca la evolución descendente de la tasa de siniestralidad laboral en la provincia en 2021, que ha disminuido un 0,1% respecto a 2019 y un 13,4% respecto a 2018

El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín Alcántara, ha asegurado que “excluyendo la comparativa con 2020, año en el que a nadie se le escapa que la actividad económica estuvo muy ralentizada y por tanto no sería rigurosa, el comportamiento del Índice de Incidencia General de siniestralidad, situado en 3.705 accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores, ha ido a la baja, disminuyendo ligeramente respecto a 2019 y notablemente respecto al 2018, cuando el índice era de 4.280 accidentes por cada 100.000 trabajadores”.

El responsable provincial de Economía, empresas y Empleo, ha destacado también que durante 2021 se ha mantenido una “intensa actividad” de vigilancia y control de las normas de riesgos laborales, que se ha concretado en 1.014 visitas a centros de trabajo de toda la provincia y ha hecho hincapié en que “hemos cumplido durante el pasado año los objetivos previstos y en este año vamos a mantener el esfuerzo de velar por el cumplimiento de las normas porque estamos convencidos de que cumpliendo con la legislación estaremos más cerca de erradicar los daños a la salud de los trabajadores por causa laboral”.

Toledo, 10 de febrero de 2022.– El delegado de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín Alcántara, ha subrayado la evolución descendente del Índice de Incidencia de siniestralidad laboral en la provincia de Toledo durante el pasado año, que ha descendido ligeramente respecto al año 2019 y notablemente respecto a 2018, que ha disminuido un 13,4 por ciento.



Así lo ha señalado Martín Alcántara, tras la reunión de la Comisión Provincial Seguridad y Salud Laboral en la que se ha analizado el comportamiento de la siniestralidad laboral durante el pasado año, así como la actividad de vigilancia y control de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales llevada a cabo por la Administración regional.



“Excluyendo la comparativa con 2020, año en el que a nadie se le escapa que la actividad económica estuvo muy ralentizada y por tanto no sería rigurosa, el comportamiento del Índice de Incidencia General de siniestralidad, situado en 3.705 accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores, ha ido a la baja, disminuyendo ligeramente respecto a 2019 y notablemente respecto al 2018, cuando el índice era de 4.280 accidentes por cada 100.000 trabajadores”, ha asegurado Martín Alcántara.



Por la gravedad de los accidentes, el responsable provincial de Empleo ha indicado que el Índice de Incidencia en los accidentes leves ha reproducido el comportamiento del Índice General, pero en el caso de los accidentes graves se ha situado en el 28,4, registro que mejora el porcentaje obtenido en 2018 (30,7) y 2020 (28,6), aunque es ligeramente superior al de 2019 (26,7).



En cuanto al Índice de Incidencia de accidentes mortales, el delegado provincial ha señalado que es el que ofrece el mejor registro, con un índice de 3, que mejora al obtenido en 2020, que fue de 8, al igual que al Índice de 2019 que se sitúo en 3,1 y al de 2019, que fue de 4,9.



En la provincia de Toledo, durante el pasado año se produjeron un total de 8.618 accidentes de trabajo en jornada laboral y 689 accidentes in itinere.



Intensa actividad de vigilancia y control de las normas de prevención de riesgos laborales



Por otra parte, Julián Martín Alcántara, que ha presidido la Comisión Provincial, ha destacado que durante 2021 se ha mantenido una “intensa actividad” de vigilancia y control de las normas de riesgos laborales, que se ha concretado en 1.014 visitas a centros de trabajo de toda la provincia.



Esta actividad se ha desarrollado en programas transversales que también se llevan a cabo en el resto de la región, como son el Plan Reduce en las empresas con mayor siniestralidad, con un total de 272 visitas a 159 empresas; en las visitas a obras de construcción, donde se ha realizado el seguimiento de 108 obras con 159 visitas o en la investigación de accidentes de trabajo, con un total de 42 investigaciones y 57 visitas.



Asimismo, se han llevado a cabo labores de vigilancia y control a través de otros trece programas específicos, donde el delegado provincial ha destacado la tramitación de 241 expedientes de trabajos con amianto, realizándose los requerimientos necesarios para su aprobación y la realización de 55 visitas.



Destacar que en el mes de julio se puso en marcha el Programa Reduce Plus, destinado a empresas con un centro de trabajo con elevada plantilla o bien un amplio número de centros de trabajo distribuidos en una o varias provincias, que ha motivado la realización de una serie de visitas por parte de los técnicos de la Delegación Provincial. Se seleccionaron inicialmente 5 empresas y se están realizando las correspondientes actuaciones, actuaciones que también se llevan a cabo a lo largo de los años 2022 y 2023.



“Hemos cumplido durante el pasado año los objetivos previstos y en este año vamos a mantener el mismo esfuerzo para velar por el cumplimiento de las normas porque estamos convencidos de que cumpliendo con la legislación estaremos más cerca de erradicar los daños a la salud de los trabajadores por causa laboral”, ha aseverado Martín Alcántara.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.