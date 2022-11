El Gobierno regional celebra la I Fiesta de los Derechos de la Infancia con la asistencia de más de 500 niños y niñas de toda Castilla-La Mancha

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha puesto en valor este día festivo celebrado “fuera de las administraciones y los despachos”, así como los programas y servicios con los que cuenta el Gobierno de Castilla–La Mancha, para acompañar y ayudar a los padres y madres en la educación de los hijos, porque "la sociedad cambiante en la que vivimos, junto con muchísimas circunstancias que nos generan inestabilidad a los padres a la hora de poder afrontar su educación, como pueden ser las nuevas tecnologías o las redes sociales, hace necesario que estemos presentes"



García Torijano ha afirmado que el objetivo de toda la programación “es que los niños y niñas conozcan sus derechos fundamentales y lo hagan a través del juego, porque desde el Gobierno regional queremos potenciar y visibilizar los Derechos de la Infancia”.



Guadalajara, 19 de noviembre de 2022.– El Gobierno regional ha celebrado en Guadalajara la I Fiesta de los Derechos de la Infancia de Castilla–La Mancha para conmemorar el Día Mundial de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre, con una gran asistencia de público y con la participación de más de 500 niños y niñas llegados de todas las provincias.



Un evento que se ha celebrado en el Espacio Tyce de Guadalajara, cedido por este Ayuntamiento para tal fin y que ha sido inaugurado por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el alcalde de ciudad, Alberto Rojo, acompañados por el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, y el director general de Infancia y Familia, Gregorio Gómez, entre otros representantes públicos.



Ha sido una iniciativa que ha contado con la colaboración del Consistorio y de la Diputación de Guadalajara, así como con la organización de las entidades que trabajan en el ámbito de la infancia y la familia en toda la región.



En este sentido, García Torijano ha destacado que "tanto este acto de hoy, como el trabajo que se hace en Castilla–La Mancha cada día por y para los niños y niñas, no podría ser posible sin el Tercer Sector y, por lo tanto, sin todas y cada una de las entidades que trabajan de la mano con el Gobierno regional”. Así, en especial, la consejera ha querido felicitar a Unicef y la POI, la Plataforma de Organizaciones de Infancia, “porque están cada día, estaban años atrás, están ahora y estarán en el futuro, con el mismo objetivo que tiene el Gobierno regional", ha puntualizado García Torijano.



La consejera de Bienestar Social ha puesto en valor este día festivo “fuera de las administraciones y los despachos”, así como los programas y servicios con los que cuenta el Gobierno de Castilla–La Mancha, para acompañar y ayudar a los padres y madres en la educación de los hijos, porque "la sociedad cambiante en la que vivimos, junto con muchísimas circunstancias que nos generan inestabilidad a los padres a la hora de poder afrontar su educación, como pueden ser las nuevas tecnologías o las redes sociales, hace necesario que estemos presentes".



Por su parte, el alcalde de la capital alcarreña, Alberto Rojo, agradecía al Gobierno de Castilla–La Mancha la decisión de celebrar la Fiesta de los Derechos de la Infancia en la ciudad, "con una jornada en el TYCE repleta de alegría, con niños y niñas felices, reivindicando sus derechos, en una jornada repleta de talleres y actividades". Rojo animaba a la sociedad a seguir trabajando por los derechos de la infancia "en lugares donde siguen sin ser reconocidos".



Un gran número de actividades para conocer, jugando, los Derechos de la Infancia



Durante toda la jornada se ha desarrollado un completo programa de actividades en el que han participado cerca de 1.500 personas, entre niñas y niños menores de 18 años, así como a sus familias y acompañantes.



Entre los talleres organizados por las asociaciones colaboradoras, todos ellos han podido disfrutar de danza urbana, grafitti, danza, malabares, batukada, pintacaras, globoflexia o chapas, en sesiones de 30 minutos para facilitar la rotación de los participantes.



El objetivo de toda la programación, como ha destacado la consejera, “es que los niños y niñas conozcan sus derechos fundamentales y lo hagan a través del juego, porque desde el Gobierno regional queremos potenciar y visibilizar los Derechos de la Infancia”.



Para ello, además de los mencionados talleres y los juegos de mesa, se ha desarrollado un cuentacuentos en dos pases, a cargo de Marta Marco y bajo el título ‘Tengo un Derecho’. Asimismo, siete jóvenes miembros de la Mesa de Participación Infantil han leído un manifiesto por el Día Universal de los Derechos de la Infancia, en el que han hablado del derecho a la protección, derecho a ser escuchados y el derecho a visibilizar las discapacidades, especialmente, aquellas que no se ven a simple vista como el autismo o la enfermedad mental.



No ha faltado la música en directo, con dos conciertos a cargo de los grupos Desorden y Skalone, que se celebran a las 14:30 horas y a las 17:00 horas. Además, en el exterior del recinto se ha colocado una Food Truck con comida, bebidas o snack.



Como recuerdo de su participación, los niños y niñas han ido sellando el pasaporte, que incorpora cada uno de los derechos trabajados durante los talleres, y han recibido regalos y obsequios como premio al interés por las actividades realizadas.



La Fiesta de los Derechos de la Infancia será, como ha afirmado García Torijano, un evento anual e itinerante en cada una de las provincias.





