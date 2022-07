El Gobierno regional avanza en la implantación de la LOMLOE con la aprobación de los currículos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha explicado que “con el visto bueno por parte del Consejo de Gobierno a estos cuatros currículos, Castilla–La Mancha se convierte en la primera Comunidad Autónoma en tenerlos aprobados”.



Rosa Ana Rodríguez ha avanzado que el Consejo de Gobierno ha aprobado también los decretos por los que se establecen los currículos de 17 cursos de especialización de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha.

Toledo, 13 de julio de 2022.– La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha subrayado que Castilla–La Mancha avanza en la implantación de la LOMLOE con la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de los currículos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.



Lo ha destacado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, en una rueda de prensa que se ha celebrado en el Palacio de Fuensalida, en la que también ha comentado que “con el visto bueno por parte del Consejo de Gobierno a estos cuatros currículos, Castilla–La Mancha se convierte en la primera Comunidad Autónoma en tenerlos aprobados”.



En sus declaraciones ante los medios de comunicación, Rosa Ana Rodríguez ha explicado que estos currículos avanzan “en aspectos como la igualdad de oportunidades, tienen un impacto en cuanto a la despoblación, supondrán un valor añadido en el reconocimiento de personas con discapacidad y beneficiarán a la adolescencia”.



En lo que se refiere al currículo de Infantil, Rosa Ana Rodríguez ha dado a conocer que, “una de las principales novedades, es que desde el año 2006 no se actualizaba, ya que la LOMCE no lo hizo”. También destacan otras novedades como que se establece la regulación de la Educación Infantil como etapa de 0 a 6 años en dos ciclos, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años, y se incorpora el aprendizaje de una lengua extranjera, aspecto que en la Comunidad ya estaba consolidado.



En cuanto al currículo de Primaria, esta etapa contará con una asignatura denominada ‘Educación en Valores Cívicos y Éticos’, que se impartirá en 5º curso; los centros tendrán autonomía para utilizar dos sesiones semanales para realizar aprendizaje competencial en diferentes destrezas como la competencia STEAM; las calificaciones no serán numéricas sino nominales; y las asignaturas de Ciencias Naturales y Sociales se unifican en una nueva materia denominada Conocimiento del Medio.



El currículo de la ESO se caracterizará porque también se pondrá en marcha una nueva asignatura en el 2º curso, denominada ‘Educación en Valores Cívicos y Éticos’. Asimismo, la promoción del alumnado se realizará atendiendo al grado de consecución de los objetivos y de adquisición de las competencias establecidas y se refuerza la autonomía pedagógica de los equipos docentes alrededor de las competencias globales del alumnado y no en base a la individualidad que aporta una sola materia.



Por otro lado, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y sin calificación y, por primera vez, el alumnado con capacidades diferentes podrán obtenerlo. Además, los resultados académicos, al igual que en Primaria, se representarán de una forma nominal y no numérica. Otra novedad es que desaparecen los programas PMAR (Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento), que se impartían en 2º y 3º de la ESO, y se establecen de nuevo los Programas de Diversificación Curricular, en 3º y 4º.



Por último, el currículo de Bachillerato trae novedades como que el Bachillerato de Artes adopta una doble vía: la de ‘Artes Plásticas, Imagen y Diseño’ y la de ‘Música y Artes Escénicas’; o que se crea el Bachillerato General.



Otras novedades son que se ofrece la posibilidad de organizar el Bachillerato en tres años académicos, permitiendo cursarlo hasta en un máximo cinco años; que se puede titular con todas las materias superadas, pero excepcionalmente con una suspensa; o que el alumnado que posee los títulos de Técnico o Técnica en Formación Profesional; Técnico o Técnico en Artes Plásticas y Diseño; o el Titulo de Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza; habiendo superado las materias comunes de Bachillerato, estará en posesión del título de Bachillerato.



Currículos cursos de especialización



Asimismo, Rosa Ana Rodríguez ha avanzado que el Consejo de Gobierno ha aprobado también los decretos por los que se establecen los currículos de 17 cursos de especialización de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha.



“Con este paso, lo que hacemos es dotar a casi la totalidad de los cursos especialización de una normativa regional propia, elaborada en base a la experiencia obtenida en la fase experimental. Y digo casi la totalidad, ya que el curso de especialización de ‘Aeronaves pilotadas en forma remota–drones’ comenzará su andadura el próximo año en modalidad experimental”, ha sentenciado la consejera.







