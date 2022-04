El Gobierno regional apuesta por la educación como el gran motor de cambio en materia de igualdad real entre mujeres y hombres

La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, ha hecho hincapié en “la importancia de educar a los hombres y mujeres de mañana en valores como la igualdad y el respeto, ya que son aspectos fundamentales para lograr erradicar la violencia de género”.

Gálvez (Toledo), 25 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha apuesta por la educación como “el gran motor del cambio” en materia de igualdad real entre hombres y mujeres, ya que “para lograr la igualdad efectiva es preciso educar a niños y niñas, a los hombres y mujeres de mañana en valores como la igualdad y el respeto, ya que son aspectos fundamentales para lograr erradicar la violencia de género”.



Así lo ha señalado la delegada provincial de Educación durante el acto de inauguración del mural contra la violencia de género realizado por el artista Dan Ferrer en el IES 'Montes de Toledo? de Gálvez, con financiación de los fondos proporcionados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la actividad 'Construyendo muros?, enclavada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



“La igualdad efectiva entre mujeres y hombres no la vamos a conseguir mientras no se produzca un salto cualitativo en el cambio de mentalidad y en cómo percibimos el mundo y la vida en el conjunto de la sociedad. Y conseguir ese cambio pasa por la educación desde la más tierna infancia y, de manera todavía más importante, durante la adolescencia, cuando se producen las grandes transformaciones y chicos y chicas están en ese proceso de maduración”, ha señalado Nuria Cogolludo.



En este contexto, la delegada provincial ha agradecido al director del instituto, José Antonio Rodríguez, la invitación a este acto “en el que aprovecho para agradecer al profesorado y a la comunidad educativa su implicación y su compromiso, no solo en la formación de nuestros chicos y chicas, sino también en educar en igualdad, respeto a la diversidad, en convivencia y en valores democráticos”.



Asimismo, Cogolludo ha subrayado la “importancia de desarrollar y trabajar todos juntos como sociedad para acabar con la violencia hacia las mujeres, una violencia a la que debemos llamar por su nombre, especialmente ahora que algunos pretenden confundir y negar que estamos ante un problema estructural” y ha añadido que “no podemos dar ni un paso atrás en la legislación, en las políticas de igualdad y en el apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género”.



En este acto, que ha consistido en una actividad didáctica con el alumnado del IES en la que se ha explicado la ejecución del mural y la temática del mismo, el autor ha indicado que el mural refleja dolor, pero también superación.



La obra, que representa una mujer quebrada, como se rompe la porcelana después de un golpe, pero también serena, mirando con esperanza a un niño que será hombre y que la ayudará a reconstruirse de nuevo, expresa dolor, pero también esperanza, apoyo y amor, dejando traslucir la importancia de la educación para evitar la violencia de género.



Este acto ha contado también con la presencia de representantes del Centro de la Mujer de Menasalbas, representantes del Ayuntamiento de Gálvez, el autor del mural, docentes y estudiantes del IES 'Montes de Toledo?.







