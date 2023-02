El Gobierno regional apuesta por la cultura y el arte para impulsar la igualdad, visibilizar a las mujeres y construir referentes femeninos

La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, tras agradecer al Ente Público Radio Televisión Castilla–La Mancha y a su Comisión de Igualdad su iniciativa para poner en marcha esta exposición en la sede de CCM, ha subrayado la importancia de “crear alianzas para dar a conocer y visibilizar el trabajo y las políticas de igualdad” y ha añadido que “es la primera de las exposiciones que se realizan en esta sede de otras muchas que van a venir”.

Cogolludo ha indicado que la exposición cumple varios objetivos: “fomentar la igualdad de género a través de la lectura, impulsar la visibilización de las mujeres a través del arte y la cultura y construir referentes femeninos para nuestras niñas y niños”.

Toledo, 6 de febrero de 2023.– La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, y la directora general del Ente Público Radio Televisión Castilla–La Mancha, Carmen Amores, han inaugurado esta mañana en la sede de CMM la exposición del Instituto de la Mujer ‘Mujeres Leyendo’, una muestra pictórica que contribuye a promover la igualdad de género utilizando la lectura como estrategia, y apostando por el arte y la cultura para visibilizar a las mujeres y construir referentes femeninos.



Cogolludo, tras agradecer al Ente Público Radio Televisión Castilla–La Mancha y a su Comisión de Igualdad su iniciativa para poner en marcha esta exposición en la sede de CCM, ha subrayado la importancia de “crear alianzas para dar a conocer y visibilizar el trabajo y las políticas de igualdad” y ha añadido que “es la primera de las exposiciones que se realizan en esta sede de otras muchas que van a venir”.



La responsable provincial de Igualdad ha indicado que esta muestra pictórica aúna muchos objetivos, “ya que la lectura ha tenido un vínculo muy estrecho con la emancipación y la autonomía de las mujeres que durante siglos no pudieron acceder a los libros y que fue en el siglo XIX, llamado el siglo de las lectoras, cuando las mujeres accedieron de forma masiva y normalizada a las letras impresas”.



Por otra parte, Cogolludo ha explicado que la muestra contribuye a poner luz mostrando obras geniales de mujeres artistas desconocidas, “con lo que damos visibilidad a mujeres que no han sido conocidas y que han sido ocultadas durante muchos años”, y ha añadido que “con esta visibilización de mujeres que fueron importantes, estamos también construyendo referentes femeninos para nuestra niñas y niños”.



“La visibilización de las mujeres y la construcción de referentes femeninos es una de las líneas de trabajo de la Consejería de Igualdad y del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha”, ha señalado Cogolludo, que esta muestra y otras iniciativas son un ejemplo de este trabajo de impulso de la igualdad.



Entre estas iniciativas ha citado la creación del Premio de Castilla–La Mancha Mujeres en el Cine ‘Alice Guy’ o del Premio Periodístico por la Igualdad de Género ‘Luisa Alberca Lorente’, El Centro de Documentación y Biblioteca ‘Luisa Sigea’, con fondos con perspectiva de género y con obras de escritoras o la Enciclopedia Virtual de Mujeres Ilustres ‘Oliva Sabuco’, que rinde homenaje y reconoce a todas esas mujeres imprescindibles de la historia de Castilla–La Mancha que han contribuido al desarrollo y al progreso de nuestra región.



‘Mujeres Leyendo’



‘Mujeres leyendo’ es una muestra del Instituto de la Mujer con carácter itinerante, compuesta de 40 reproducciones de creaciones de pintoras y pintores que desarrollaron su obra entre los siglos XVI y XX. Aunque no es nueva, es de las primeras veces que se ve tras su remodelación, mejora de la calidad de las láminas y su ampliación con diez obras nuevas.



Las obras que se incluyen en la exposición muestran imágenes de mujeres y niñas leyendo. De entre las pintoras y pintores cuyas obras forman parte de esta muestra, están Marie Bashkirtseff, Renoir, Berthe Morisot, Fragonard, Mary Cassatt, o Manet, grandes artistas que con estas pinturas han contribuido al objetivo fundamental perseguido en este proyecto: la igualdad.



Esta muestra, que puede ser visitada por público en general, permanecerá en la sede de CMM diez días. Tanto Cogolludo como Amores han manifestado su interés en que se puedan llevar a cabo otras exposiciones itinerantes con las que cuenta el Instituto de la Mujer y mantener esta colaboración para impulsar y promover la igualdad de género.







