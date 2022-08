El Gobierno regional apoya las medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia del gas natural aprobadas por el Gobierno de España

“Ante un contexto excepcional promueve medidas excepcionales sensatas encaminadas al ahorro y la eficiencia energética a la vez que se garantiza la seguridad en el suministro a la industria, al comercio y a los hogares”, ha destacado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que ha participado junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en las conferencias sectoriales de Energía, Comercio y Turismo en la que las comunidades autónomas han abordado con el Gobierno de España la aplicación del Real Decreto Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.



También se fomenta la electrificación, el almacenamiento, la inyección de gases renovables y el despliegue de energías renovables, en la línea del ‘Plan Estratégico de Desarrollo Energético Horizonte 2030’ recién aprobado por el Ejecutivo autonómico. El 79 por ciento de la potencia instalada en el mix energético regional “ya está compuesto por energías procedentes de fuentes renovables, 22 puntos por encima de la media, y podríamos satisfacer el consumo energético de la región con lo que generamos, pero somos una Comunidad que tiene claro que hay que gestionar de manera eficiente y solidaria los recursos energéticos”, ha recordado Escudero.



Toledo, 8 de agosto de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, representado por el consejero de Desarrollo Sostenible y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, José Luis Escudero y Patricia Franco, respectivamente, ha participado durante la mañana de este lunes en la Conferencia Sectorial de Energía en la que la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado a los representantes de las diferentes comunidades autónomas el Real Decreto–Ley que incluye el Plan de ahorro y gestión energética en climatización para reducir el consumo en el actual contexto determinado por la guerra en Ucrania.



Durante la misma, Escudero ha mostrado el apoyo del Ejecutivo regional a las medidas que está adoptando el Gobierno de España que se recogen en el decreto. “Nos encontramos en un contexto energético muy difícil debido a la invasión rusa de Ucrania y las decisiones de Rusia de reducir las aportaciones de gas a Europa”, ha afirmado. “Esto nos obliga a tomar decisiones firmes y urgentes en la gestión de nuestros recursos para mitigar este impacto en línea a los acuerdos a los que se ha llegado en seno de la Unión Europea de reducir el siete por ciento el consumo”, ha dicho el consejero, subrayando “que no se puede ir en contra de nuestros socios de la Comisión y no debemos aceptar el chantaje de Putin”.



Por lo tanto, ha destacado Escudero, “apoyamos unas medidas que consideramos que son sensatas y que, no sólo no ponen en jaque la seguridad ciudadana, ni la competitividad de nuestras empresas, sino que garantizan el suministro energético al comercio, a la industria y a los hogares, impulsando las energías renovables, un campo en el que en Castilla–La Mancha somos líderes, y donde nos hemos convertido en una comunidad de referencia en el desarrollo de las renovables gracias a una transición que hemos acelerado en base a las energías limpias y al impulso de la movilidad sostenible, la incentivación del autoconsumo y la eficiencia energética”.



En este sentido, ha puesto en valor que el 79 por ciento de la potencia instalada en mix energético regional “ya está compuesto por energías procedentes de fuentes renovables, 22 puntos por encima de la media, y podríamos satisfacer el consumo energético de la región con lo que generamos, pero somos una comunidad que tiene claro que hay que gestionar de manera eficiente y solidaria los recursos energéticos”.



Al respecto, ha recalcado, que en “la misma línea del Gobierno central, estamos impulsando un modelo energético más racional, eficiente y sostenible a través del ‘Plan Estratégico para el Desarrollo Energético de Castilla–La Mancha Horizonte 2030’ que aprobamos hace dos meses y que incluye un programa de Ahorro y Eficiencia Energética que modifica los hábitos de consumo disminuyendo los no necesarios; promueve la eficiencia energética para mejorar prestaciones; e incentiva la diversificación, ampliando fuentes energéticas especialmente renovables, para disminuir el grado de dependencia garantizando el abastecimiento”.



Por último, Escudero ha informado de que el Gobierno regional está preparando un plan de medidas urgentes para la sostenibilidad energética en la misma línea que ha marcado el Gobierno central, “se tomarán a corto y medio plazo y estarán basadas en el ahorro energético en edificios gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, incluido el Sescam, y en su parque de vehículos. Las estudiáramos, valoraremos y pondremos en conocimiento del Consejo de Gobierno para su posterior aprobación”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando