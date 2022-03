El Gobierno regional apoya a las asociaciones que atienden a las personas con Síndrome de Down con una financiación de 1,7 millones de euros en 2022

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado que “desde el Gobierno del presidente Emiliano García–Page tenemos el compromiso, y como objetivo principal dentro de nuestras políticas sociales, seguir apostando por ayudar y por complementar la vida de las personas con discapacidad. Y, por tanto, destinamos 1,7 millones de euros, que ha supuesto un incremento del 105 por ciento con respecto a 2015, para todas estas asociaciones que desarrollan programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y sus familias”.



García Torijano ha explicado que, en el caso de Down Toledo, “destinamos más de un millón de euros para llevar a cabo actividades a través de los equipos de atención temprana, los servicios de capacitación o las viviendas con apoyos”.



Toledo, 21 de marzo de 2022.– El Gobierno de la región respalda la labor y los programas de las asociaciones que atienden a personas con Síndrome de Down y a sus familias en Castilla–La Mancha con una financiación que supera los 1,7 millones de euros, este año 2022. En concreto, son 1.733.454 euros, un 6,9 por ciento más en el pasado año y hasta un 105 por ciento más que en 2015, cuando se destinaban a estas entidades 888.000 euros.



Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la visita realizada a la Asociación Down Toledo y su participación en los actos que han preparado para conmemorar hoy, 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down.



Unas actividades que han tenido lugar en la Casa de la Cultura de Santa María de Benquerencia y a las que ha asistido la consejera en compañía del delegado de la Junta en Toledo, Francisco Javier Úbeda, y la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar.



El lema de este año es #GraciasPorTanto y con él se quiere agradecer a toda la sociedad su implicación y apoyo a las organizaciones que trabajan por la integración de las personas con Síndrome de Down.



García Torijano ha destacado la colaboración institucional con esta entidad a la que el Gobierno regional destina 1,1 millones de euros “para que puedan llevar a cabo todas estas actividades, a través de los equipos de atención temprana, de los equipos de servicios de capacitación y de las viviendas con apoyo”. Y, en este contexto, ha subrayado la importancia de los programas orientados a la inclusión laboral.



Así, la titular de Bienestar Social ha afirmado que Castilla–La Mancha es un referente en el ámbito de la discapacidad y en el desarrollo de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos para las Personas con Discapacidad, a través de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado, pero, además, “somos líderes en la tasa de actividad de personas con discapacidad, con un 40,7 por ciento, muy por encima del 34,3 por ciento de la media nacional”, ha aseverado.



En esta línea, “tenemos que seguir trabajando de la mano de las entidades, que son las que están en primera línea, las que conocen realmente las necesidades y las que apoyan a las familias, con un objetivo principal, seguir desarrollando unas políticas sociales que puedan ayudar a las personas con discapacidad a que puedan desarrollar su proyecto de vida”, ha puntualizado la consejera.



En concreto, el Ejecutivo del presidente Emiliano García–Page invierte 338.000 euros en el servicio de Capacitación que mantiene Down Toledo, cuyo objetivo es dar formación y herramientas para desenvolverse en el entorno laboral, al tiempo que favorecer el aprendizaje de competencias para la vida autónoma de las personas con discapacidad.



En este sentido, García Torijano también ha indicado que “en Castilla–La Mancha, a través de los Servicios de Capacitación, son ya más de 1.000 plazas las que se ponen a disposición dentro de la Red Pública para que las personas con discapacidad puedan tener y buscar un trabajo”. Además, en el caso de Down Toledo son más de 100 personas las que puedan conseguir sus objetivos profesionales y personales en la sociedad a través de estos servicios.



En cuanto al servicio de Atención Temprana, el Gobierno de Castilla–La Mancha destina 389.850 euros para los tres centros con los que cuenta Down Toledo en la provincia, concretamente en Toledo capital, Yuncler y Ugena; y otros 374.911 euros para el programa de apoyo residencial con cuatro viviendas de apoyo.



Por último, Bárbara García ha remarcado que el propósito con el que se trabaja desde el Gobierno regional en colaboración con las entidades de discapacidad es “que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y puedan llevar a cabo su proyecto de vida de forma plena”. Por eso, ha agradecido tanto a Down Toledo como a las seis entidades que conforman la Federación Castellanomanchega de Instituciones para el Síndrome de Down que “cada día trabajen por conseguir estos objetivos”.



Por su parte, la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar, ha agradecido a la consejera el apoyo de la Administración y ha valorado que se comparta la misma aspiración que motiva el lema de este día #GraciasPorTanto “a quienes están a lado de las personas con discapacidad, incluyéndolos en la vida, tratándoles sin diferenciación y haciendo, por tanto, que la inclusión sea real”, ha concluido.





