El Gobierno de CastillaLa Mancha se compromete a visibilizar los logros de las mujeres para que sean referentes a las futuras generaciones

La consejera de Igualdad y portavoz ha reivindicado que “hay que visibilizar a las mujeres porque hemos estado silenciadas demasiado tiempo, porque tenemos barreras que superar y ejemplos como los de nuestras premiadas animan a las demás”.



Blanca Fernández ha reivindicado la hoja de ruta del Gobierno de Emiliano García–Page que ha conseguido, por ejemplo, que una de cada cuatro investigadoras que se han incorporado en la región lo hayan hecho en los últimos seis años; que en 2021 se batieron todos los récords de empleo femenino, aunque aún queda mucho por hacer; o que la brecha salarial está en Castilla–La Mancha por debajo de la media nacional.



Talavera de la Reina (Toledo), 7 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha reiterado su intención de seguir visibilizando el trabajo y los logros de las mujeres, que secularmente han estado invisibilizadas, para que sirvan de referentes para otras mujeres y sepan “que se puede llegar”.



Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en su intervención en el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se ha celebrado en el Teatro Palenque de Talavera de La Reina y que ha estado presidido por el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García–Page.



Blanca Fernández ha denunciado la invisibilización que han sufrido las mujeres a lo largo de la Historia, algo de lo que ha quedado constancia en los libros de texto, en los que, con muy escasas excepciones, nunca han aparecido como precursoras de grandes cambios sociales o políticos o grandes avances de la ciencia.



“Esto ha sido así a lo largo de la Historia y, lamentablemente, sigue siendo así. Sin embargo, a pesar de las barreras, ha habido mujeres que han llegado y se invisibilizaron porque la cultura hegemónica había decidido que no tenía que cundir el ejemplo. Hoy, afortunadamente, la cultura institucionalmente hegemónica ha decidido que hay que visibilizar a las mujeres porque hemos estado silenciadas demasiado tiempo, porque tenemos barreras que superar, y ejemplos como los de nuestras premiadas animan a las demás”, ha dicho la consejera de Igualdad y portavoz.



Por todo ello, Blanca Fernández ha subrayado el compromiso del presidente García–Page para “visibilizar los logros de las mujeres, no porque creamos que son más importantes que los de los hombres, sino porque por demasiado tiempo las mujeres y sus logros han sido invisibles”.



Referentes para las demás mujeres



Un ejemplo de ese compromiso son los reconocimientos otorgados hoy por el Ejecutivo autonómico con motivo del 8–M a “mujeres referentes”. Mujeres, que tal como ha explicado la consejera, son todo un ejemplo que no tuvieron las generaciones anteriores para las que ver a mujeres dedicándose a algo distinto que no fuera el cuidado o las labores del hogar era una rareza.



Blanca Fernández ha subrayado el trabajo excepcional de las seis premiadas y las ha calificado de “excepcionales” por sus logros. Así, ha recordado a Llanos Sánchez, presidenta de AMAC, “que dedica buena parte de su vida a trabajar por las demás personas desde su asociación”; el de Mónica Plaza, piloto y copiloto de rallies que sobresale en un mundo tan masculinizado como el del motor “y lo hace con una profesionalidad impresionante”; de Isabel Fernández, soldado y bicampeona del mundo de parakárate de la que ha destacado su “tesón, sacrificio y superación personal”; a Alba María Marchante, joven ganadera a la ha puesto como el ejemplo de que las “mujeres también pueden liderar el mundo agropecuario” y Elvira y Adela, que con su producciones audiovisuales “llaman conciencias y trabajan por la igualdad de género”.



En resumen, ha dicho, son “el referente, el espejo, el ejemplo de que, con tesón y sabiendo aprovechar las oportunidades que muchas veces otras mujeres no han tenido, se puede conseguir.”



Continuando este hilo argumental, la consejera ha expresado que desde la igualdad no se busca lo extraordinario, sino la normalidad, es decir, que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres sin barreras añadidas, y por eso el objetivo del Gobierno regional es “que lleguen todas las mujeres”.



Las mujeres rurales, en pie de igualdad en el sector agroalimentario



En su repaso a la situación de las mujeres, Blanca Fernández ha remarcado el compromiso de Cooperativas Agroalimentarias, premio Luisa de Medrano en la categoría de Entidad que se otorga este año por primera vez, por su compromiso para impulsar a las mujeres rurales en el sector. Por eso les ha agradecido su apoyo en la decisión que recoge el Estatuto de las Mujeres Rurales y que obliga a que las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales o de otra índole que operen en el ámbito agrario cuenten, al menos, con un 40 por ciento de mujeres en sus órganos de dirección, un objetivo que se ha mostrado convencida de que se alcanzará.



Esta norma pionera en España ha sido calificado por la consejera como “clave, porque apostar por las mujeres del medio rural y apostar por el medio rural es apostar por Castilla–La Mancha. Por eso, en Cooperativas Agroalimentarias reconocemos la labor de tantas personas que se han dedicado a que las mujeres se puedan dedicar en pie de igualdad el sector agroalimentario y con ello, a fijar población”, en palabras de la consejera.



Blanca Fernández también se ha dirigido a Carmen Calvo, que ha recibido el Premio Internacional Luisa de Medrano, para recordar que la labor de toda una vida de mujeres como ella, es imprescindible para tener conciencia de que no todos los países han avanzado en igualdad como se ha hecho en España “donde se han conquistado cuotas inimaginables hace décadas”.



Por último, el Centro de la Mujer de Manzanares ha recibido el Premio a las Buenas Prácticas en igualdad de género y contra la violencia machista por su exposición ‘Mujeres X Mujeres’.



8 de marzo, reivindicación y celebración



La consejera de Igualdad ha recordado como los 40 años del Estatuto de Autonomía han sido un acelerador para avanzar en la situación de las mujeres, por ejemplo, en este tiempo. se ha triplicado el número de mujeres que trabajan. También ha reivindicado la hoja de ruta del Gobierno de Emiliano García–Page que ha conseguido, que una de cada cuatro investigadoras que se ha incorporado en la región lo han hecho en los últimos seis años; en materia de empleo, aunque aún queda mucho por hacer, en 2021 se batieron todos los récord de empleo femenino; además, la brecha salarial está en Castilla–La Mancha por debajo de la media nacional. Por tanto, ha dicho la consejera, “hay que seguir con esta hoja de ruta”.



En definitiva, la tarea de alcanzar la igualdad es “del conjunto de la sociedad” para dejar a las generaciones venideras un mundo mejor, porque a pesar de lo que se ha mejorado, las mujeres siguen siendo minoría en todos los ámbitos. Por eso, ha agradecido a todas las personas asistentes su implicación en “algo tan justo como es la igualdad, que mujeres y hombres compartan el mundo y la vida en términos igualitarios”.



Recordatorio para las mujeres de Ucrania



La responsable regional de Igualdad ha tenido palabras para las mujeres de Ucrania y ha señalado que, en la “terrible guerra” que está sufriendo este país, las mujeres y las niñas son las víctimas más vulnerables porque la violencia sexual se utiliza como arma de guerra, y ha denunciado que ya hay mafias en las fronteras para captar a mujeres y niñas vulnerables en la frontera para traficar con ellas.



“Debemos saber que mientras haya una brizna de desigualdad en el mundo, debemos seguir luchando por la justicia y por la igualdad. Estamos en un planeta globalizado en términos económicos, pero debemos estar globalizados también en justicia y de igualdad”, ha concluido la consejera.





