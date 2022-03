El Gobierno de CastillaLa Mancha amplía hasta los 26,5 millones de euros las políticas de impulso a la inserción laboral de las personas con discapacidad

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico va a ampliar en tres millones de euros las cuantías destinadas a programas específicos de apoyo al empleo de personas con discapacidad sobre la cantidad prevista inicialmente, y ha destacado que, desde 2015, se han invertido 128 millones de euros en impulso directo al empleo de este colectivo.

La consejera y el vicepresidente de Inserta Empleo, José Luis Martínez, han renovado el protocolo de actuación entre ambas entidades para continuar fomentando la plena inclusión de las personas con discapacidad, cuya tasa de actividad lidera Castilla–La Mancha en el conjunto del país.



Toledo, 22 de marzo de 2022– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a destinar este año 26,5 millones de euros a impulsar medidas y políticas directas que fomenten la inserción laboral de las personas con discapacidad de la región, ampliando la cuantía de ayudas destinadas a programas que favorecen de manera directa la inserción laboral para personas con discapacidad.



Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante el acto de renovación del protocolo de colaboración entre el Ejecutivo autonómico e Inserta Empleo para impulsar la empleabilidad y la inserción laboral de las personas con discapacidad en la región.



La consejera ha firmado la renovación de este protocolo con el vicepresidente de Inserta Empleo, José Luis Martínez, una institución perteneciente a la Fundación ONCE con la que el Gobierno regional desarrolla un trabajo conjunto para la inclusión laboral de las personas con discapacidad desde el año 2016, cuando se firmó por primera vez este acuerdo, que ha servido como herramienta impulsora para prestar servicios de orientación a más de 12.000 personas y ha formado a más de 11.000 personas con discapacidad en la región.



Durante su intervención, Patricia Franco ha destacado el compromiso conjunto que el Gobierno regional comparte con entidades, como Inserta Empleo y la Fundación ONCE, para impulsar la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad, y ha reconocido que existe en la región “margen de mejora”, aunque ha señalado que “Castilla–La Mancha lidera la tasa de actividad de las personas con discapacidad en el país”, más de seis puntos por encima de la media nacional, y que esa tasa ha crecido en más de tres puntos desde 2015 incluso en un contexto complejo.



“La tasa de actividad de personas con discapacidad en el último dato consolidado es del 40,71 por ciento, y la tasa general de actividad es del 58,59 por ciento”, ha detallado la consejera, que ha destacado que, pese a la dificultad, “nuestra ambición será siempre trabajar para hacer converger esa tasa”, y ha explicado que en la región hay 92.600 personas con discapacidad, de las cuales hay 37.700 personas con discapacidad empleadas.



En este sentido, ha incidido en que “nuestra posición es muy favorable, porque llevamos varios años posicionándonos entre las tres mejores comunidades autónomas, pero queremos seguir mejorando”.



Apoyo al empleo de personas con discapacidad



Además, la consejera ha explicado que el Gobierno regional comparte con Inserta Empleo y Fundación ONCE la apuesta por la Formación Profesional para el Empleo como principal vía de acceso al mercado de trabajo, y ha resaltado nuevos programas como el CREA, y otros programas de Formación Profesional para el Empleo que han permitido mejorar la cualificación de 5.900 personas con discapacidad en Castilla–La Mancha y que continuará como apuesta del Gobierno regional, junto con la ampliación este año del presupuesto destinado a las políticas de apoyo al empleo de personas con discapacidad.



“Dibujamos de manera inicial 23,5 millones de euros, y ese presupuesto ha crecido ya en tres millones, llegando a 26,5 millones de euros”, ha señalado Patricia Franco, que ha destacado que estas medidas se complementan con acciones que inciden de manera transversal en el resto de políticas activas de empleo. “Desde nuestra llegada al Gobierno, hemos destinado 128 millones de euros en el apoyo directo al empleo de personas con discapacidad”, ha asegurado.



Estas políticas, y otras como las ayudas a las agencias de colocación para conseguir la empleabilidad de los colectivos más vulnerables, las ha puesto la consejera a disposición de Inserta Empleo, de la cual ha destacado también la labor que realiza de manera conjunta con el Gobierno autonómico para sensibilizar al tejido empresarial, “desde la calidez y la profesionalidad de su labor, para que las circunstancias económicas complejas no signifiquen un menoscabo en las oportunidades laborales de las personas con discapacidad”.



Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo y el vicepresidente de Inserta Empleo, que ha señalado que “Castilla La Mancha es una comunidad que siempre ha liderado el empleo como vehículo de inclusión, que continúa haciéndolo, y nuestra intención es que este modelo de buenas prácticas se extienda a otras comunidades”; han participado en el acto el delegado territorial de ONCE en Castilla–La Mancha, Carlos Fernández; y el director regional de Inserta Empleo, Carlos Hermida.







