El Gobierno de CastillaLa Mancha actúa ante la crisis humanitaria en Ucrania mediante las líneas de coordinación, atención ciudadana e intervención

García Torijano ha remarcado la necesidad de ser muy cuidadosos en la acogida de menores ucranianos que lleguen sin el acompañamiento de sus padres o familiares, ya que una falta de control y registro puede llegar a suponer un peligro para el menor. Por tanto, “se recomienda que las familias que quieran acoger a los menores se pongan en contacto con los Servicios Sociales y de Infancia de las delegaciones provinciales del lugar en el que residen, donde les informarán de cómo pasar a formar parte del sistema de acogimiento familiar”.



García Torijano ha actualizado los datos oficiales de refugiados llegados a territorio castellanomanchego en las últimas horas, “por los datos que nos ofrece ACCEM, como entidad de primera acogida”. Datos, según los cuales, “ya hay en Castilla–la Mancha 25 personas refugiadas, de las cuales 12 son menores, y se espera recibir entre 17 y 20 personas más esta semana”.

Toledo, 10 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha está llevando a cabo diferentes líneas de actuación en relación a la crisis humanitaria desatada en Ucrania, desde el comienzo del conflicto bélico con Rusia.





Así lo ha explicado hoy la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha mostrado en primer lugar la solidaridad con el pueblo ucraniano, “que está siendo víctima de un conflicto que está generando mucho sufrimiento, tanto a la gente que sigue en el país, como a los que han huido de él para salvar sus vidas y que, además, nos aboca a toda Europa a una situación de incertidumbre en muchos aspectos”, ha afirmado la titular de Bienestar Social.





García Torijano ha aludido a las grandes muestras de solidaridad que están llegando desde todos los rincones del territorio de Castilla–La Mancha y ha informado de la creación de un Comité de Respuesta Integral de Bienestar Social para la crisis de Ucrania, detallando las tres grandes líneas de acción sobre las que trabaja el Gobierno regional desde el comienzo de la crisis: la coordinación, atención ciudadana e intervención.





Actuaciones en materia de coordinación





En materia de coordinación, la consejera ha explicado que todas las actuaciones se realizan en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Oficina de Atención Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación y las entidades del Tercer Sector que se encargan de la acogida de los refugiados.





En Castilla–La Mancha son seis entidades las que participan de esta coordinación a nivel nacional: Cruz Roja, Accem, CEPAIM, Guada–Acoge, Provivienda y Movimiento por la Paz MPDL.





“Con todos ellos mantenemos desde el Gobierno contactos continuos y reuniones periódicas”, ha aseverado Bárbara García, “para tratar temas muy concretos de esta crisis”.





Entre esos temas, se ha referido al marco jurídico al que se han de acoger las personas que lleguen a España procedentes de la zona de conflicto. También a las vías de entrada temporal de las personas refugiadas a través de las entidades de primera acogida y a la evaluación y actualización del banco de recursos de alojamiento temporal que se ha puesto a disposición del Ministerio y que, en Castilla La Mancha, “hemos cifrado en 600 propuestas de alojamiento en 89 recursos distribuidos por las cinco provincias”.





Línea de atención a la ciudadanía





La consejera de Bienestar Social se ha referido a las líneas de atención ciudadana por parte del Gobierno regional para recoger ofrecimientos de ayuda a Ucrania y resolver dudas al respecto. Por un lado, ha explicado, está el Teléfono de Atención Ciudadana 012 “donde los ciudadanos pueden encontrar de forma rápida una orientación general sobre sus consultas”.





Por otro, se ha habilitado un correo electrónico específico, bajo la dirección crisisucrania.bs@jccm.es , donde se puede encontrar respuesta tanto sobre necesidades que se les planteen como sobre la oferta de ayuda que quieran plantear. “Durante estos días hemos recibido ya más de 300 consultas por parte de diferentes colectivos como particulares, centros educativos, personal social y sanitario, empresas, etc”.





En este sentido, la consejera se ha referido a los llamamientos de recogida de enseres, bienes materiales como ropa, alimentos, etc, y ha pedido “prudencia” puesto que, siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales con acreditada experiencia en la gestión de crisis humanitarias, “este tipo de campañas emprendidas con la mejor intención no suelen tener un impacto positivo ni la efectividad que se busca”.





“Ante estas consultas lo que intentamos desde la administración es canalizar el interés hacia acciones más efectivas, como pueden ser las donaciones económicas a entidades acreditadas y o acciones de voluntariado local”, ha aseverado.





Además, en las próximas horas estará operativa una plataforma externa informativa, a la que se accede desde la web institucional “y donde los ciudadanos podrán encontrar información útil sobre supuestos relacionados con la acogida de refugiados o las formas de canalizar la ayuda a Ucrania a través de ONGDs”.





Acogimiento de menores no acompañados





En este contexto, la titular de Bienestar Social ha señalado los numerosos ofrecimientos que están llegando para acoger niños y niñas llegados de Ucrania y ha remarcado la necesidad de ser muy cuidadosos en la acogida de menores ucranianos que lleguen sin el acompañamiento de sus padres o familiares, ya que una falta de control y registro puede llegar a suponer un peligro para el menor.





Por tanto, “se recomienda que las familias que quieran acoger a los menores se pongan en contacto con los Servicios Sociales y de Infancia de las delegaciones provinciales del lugar en el que residen, donde les informarán de cómo pasar a formar parte del sistema de acogimiento familiar”; y no sólo para los niños y niñas ucranianos, ha añadido, sino también “para todos los niños y niñas que lleguen a nuestra región sin protección familiar”.





Línea de intervención





Por parte del Gobierno regional, una de las líneas de intervención directa en ésta (y otras) situaciones de crisis humanitaria es la que se ejecuta a través de la Convocatoria de Ayuda Humanitaria y de Emergencia. La titular de Bienestar Social ha anunciado que esta convocatoria “se ha agilizado lo más posible para tenerla lista en 15 días y saldrá el próximo martes”. Además, ha remarcado, “recoge un incremento este año de un 45’41 por ciento, con una cuantía de 371.390 euros”, y podrá ir destinada a proyectos en Ucrania como zona de conflicto.





García Torijano ha actualizado los datos oficiales de refugiados llegados a territorio castellanomanchego en las últimas horas, “por los datos que nos ofrece ACCEM, como entidad de primera acogida”. Datos, según los cuales, “ya hay en Castilla–la Mancha 25 personas refugiadas, de las cuales 12 son menores, y se espera recibir entre 17 y 20 personas más esta semana”.





Pero, además de la llegada de refugiados a través de las entidades acreditadas para hacerse cargo de la acogida y protección, “están llegando personas procedentes de Ucrania de forma individual por iniciativa propia o por acciones de terceros”, ha informado.





Tal y como ha afirmado la consejera de Bienestar Social “precisamente, para atender y acompañar a esas personas que llegan de fuera del sistema de acogida ya hemos facilitado a todo el personal de atención primaria de servicios sociales instrucciones técnicas, que se irán actualizando periódicamente a medida que esta crisis evoluciona con las instrucciones para dar respuesta a las necesidades específicas que presente esta población”.





Por último, Bárbara García Torijano ha hecho hincapié en “no perder la perspectiva de que el principal objetivo que ha de tener la Comunidad Internacional, también Castilla–La Mancha como parte de ella, es la resolución del conflicto”. Además, ha añadido que “es prioritario en estos momentos establecer corredores humanitarios para garantizar la ayuda y asistencia a las personas que salen del país buscando protección y refugio” y ha concluido recordando que “junto con la emergencia en Ucrania, que nos tiene en vilo, sigue habiendo muchos otros conflictos en el mundo que no podemos dejar desatendidos”.





