El Gobierno de Castilla-La Mancha tramita '"Los Miércoles" de Chinchilla, Los "Alardes" de Abengibre y el Encuentro de Arquitectura en el Paisaje de Bogarra para ser Fiestas de Interés Turístico Regional

El delegado de la Junta en Albacete también ha avanzado dos nuevos Bienes de Interés Cultural (BIC), en categoría de Patrimonio Inmaterial, en relación a Las Alfombras de Nudo Español de Alcaraz y el Calendario Invernal y los Carnavales de Tarazona de la Mancha, “expresiones culturales singulares que también con eventos para la atracción turística y la lucha contra la despoblación”.



Pedro Antonio Ruiz Santos ha remarcado la importancia de que la provincia de Albacete cuente con la aprobación de 4 Planes de Sostenibilidad Turística, por 10,8 millones de euros, para Hellín, Almansa, Elche de la Sierra y toda la comarca de la Sierra del Segura, “que servirán para impulsar nuevas infraestructuras turísticas y revalorizar las existentes, gracias a la cofinanciación entre el Estado, la Junta de Comunidades y en algunos casos, con los propios Consistorios municipales”, ha aseverado.

Madrid, 23 de enero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha está tramitando actualmente tres nuevas Fiestas de Interés Turístico Regional, como son “Los Miércoles” de Chinchilla de Montearagón, Los Alardes de Abengibre y el Encuentro Anual de Arquitectura en el Paisaje, en la Ruta de las Esculturas de Bogarra.



Así lo ha avanzado el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, durante el Día de la provincia de Albacete, en el estand de Castilla–La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), añadiendo que la provincia de Albacete cuenta con 33 Fiestas de Interés Turístico, de las 14 han sido declaradas por el Ejecutivo del presidente Emiliano García–Page, desde 2015 hasta la actualidad.



Por otro lado, Ruiz Santos que ha estado acompañado del presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper; del delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino y el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez, respectivamente, también ha anunciado que además de estas Fiestas de Interés Turístico Regional “comprometidas”, también se ha incoado el expediente de dos nuevos Bienes de Interés Cultural (BIC), en relación a Las Alfombras de Nudo Español de Alcaraz y el Calendario Invernal y los Carnavales de Tarazona de la Mancha, que “en ambos casos cuentan ya con la protección patrimonial del Gobierno regional a pesar de que no han sido declaradas por la Viceconsejería de Cultura”.



Sobre estas expresiones culturales “singulares”, el delegado de la Junta en Albacete ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha reconocido seis BIC desde 2015, como han sido el Cuchillo y la Navaja Clásica de Albacete; la Tamborada de Tobarra; las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra; la Cueva de Montesinos en Ossa de Montiel y la Seguidilla Manchega.



Planes de Sostenibilidad e Inversión en Turismo



Durante estos actos institucionales de hoy en FITUR, bajo la campaña de promoción turística “Castilla–La Mancha de Cine”, y en concreto hoy “Albacete que no es Poco”, el representante del Gobierno del presidente Emiliano García–Page ha señalado que “afrontamos un 2023 con varios hitos en materia turística”, y ha remarcado la importancia de que la provincia de Albacete cuente con la aprobación de 4 Planes de Sostenibilidad Turística, por 10,8 millones de euros, destinados a Hellín, Almansa, Elche de la Sierra y toda la comarca de la Sierra del Segura, que servirán para impulsar nuevas infraestructuras turísticas y revalorizar las existentes, gracias a la cofinanciación entre el Estado, la Junta de Comunidades y en algunos casos, con los propios Consistorios municipales.



Con respecto al esfuerzo del Ejecutivo autonómico en turismo, Ruiz Santos ha añadido que a través de la estrategia de Inversión Territorial Integrada (ITI), se materializaron 25 proyectos (expresiones de interés) dentro de la línea de nuevas infraestructuras turísticas y conjuntos históricos, ejecutándose una inversión de algo más de 2 millones de euros, con la colaboración de los Ayuntamientos y fondos europeos.



En este sentido, el Gobierno regional a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes también ha destinado otros 2 millones de euros para la protección del patrimonio, un presupuesto que ha servido para la apertura de los Dos Parques Arqueológicos que existen en la provincia de Albacete como son “El Tolmo de Minateda” en Hellín y “Libisosa” en Lezuza, rehabilitar las Tablas de Juan de Borgoña en Alcaraz y realizar actuaciones en diferentes iglesias y edificios monumentales.



Red de Alojamientos Rurales



En otro orden de cuestiones, el delegado de la Junta en la provincia de Albacete ha valorado el incremento potencial de nuevos alojamientos rurales que se han registrado en la provincia de Albacete, en los últimos años, y ha puesto como ejemplo, que actualmente haya 1.091 alojamientos y casas rurales, “366 más que en 2015 y 200 con respecto a la pandemia, con crecimientos del 20 por ciento con respecto a la pandemia del COVID y del 50,5 por ciento tomando como referencia el 2015.



Red Bike Conecta



Por último, el delegado de la Junta ha señalado el importante papel que jugará el Programa “Red Bike Conecta”, un destino cicloturista de 1.600 kilómetros por caminos y vías por los espacios naturales de las cinco provincias de la Comunidad Autónoma con una inversión de 2,1 millones de euros procedentes de Fondos Next Generation a nivel Regional



En Albacete los municipios que se integran en esta Red Bike Conecta son Alcalá del Júcar, Albacete, Alcaraz, Riópar y Villaverde de Guadalimar.









