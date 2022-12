El Gobierno de Castilla-La Mancha suma a los 40 Principales y al Grupo Bombai a la campaña 'No Me Líes' frente a la desinformación y las 'fake news'

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha hecho un balance “muy positivo” de cómo se está desarrollando esta segunda edición de la campaña ‘No Me Líes’ en la región, que ha llegado a más de 80 municipios y 1.000 participantes en colaboración con el ente público de Radiotelevisión Castilla–La Mancha (CMM), la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla–La Mancha.



Asimismo, Escudero ha recordado que, dentro de esta campaña, la Consejería ha lanzado el concurso denominado ‘Un bocata contra la desinformación’ cuya plataforma de participación es la red social TikTok hasta el 13 de febrero. Está dirigido a jóvenes entre 14 y 25 años y a centros educativos de la región y cuenta con tres categorías: individual, por grupos (que pueden estar compuestos por entre 2 y 4 personas), y por centro educativo, donde puede participar el profesorado.



Toledo, 12 de diciembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha presentado esta mañana ‘Comunícate’, una acción novedosa y pionera englobada en su campaña regional ‘No Me Líes’, a través de la cual “aportamos a nuestra ciudadanía diferentes herramientas para capacitarles en un consumo responsable de los contenidos audiovisuales a los que tienen acceso, principalmente a través de las redes sociales”.



Así lo ha destacado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que ha presentado ‘Comunícate’ junto al locutor y youtuber de los 40 Principales de la Cadena SER, Karin Herrero, ante 40 alumnas y alumnos del IES ‘Alfonso X’ de Toledo, que han grabado un programa especial junto al grupo musical ‘Bombai’ en el estudio audiovisual del instituto.



Escudero se ha congratulado de “sumar figuras tan representativas como las hoy presentes, puesto que nos ayudan a concienciar y sensibilizar a la juventud sobre las informaciones falsas a las que puedan tener acceso a través de los medios que consumen”.



El objetivo final, según ha destacado, es “contribuir a que nuestra ciudadanía pueda generar un espíritu crítico, sabiendo diferenciar los bulos y las ‘fake news’ de las informaciones veraces, a la vez que crean contenidos que promuevan una imagen igualitaria y no estereotipada de mujeres y hombres”. El programa se engloba en el proyecto de Alfabetización Mediática de la Consejería, como parte de la Agenda Audiovisual.



El titular de Desarrollo Sostenible también ha hecho un balance “muy positivo” de cómo se está desarrollando esta segunda edición de la campaña ‘No Me Líes’, a la que se destina 120.000 euros, y que está llevando a cabo en colaboración con el ente público de Radiotelevisión Castilla–La Mancha (CMM), la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla–La Mancha.



“Son ya casi 1.000 los participantes que se han sumado a los diferentes talleres, llegando a más de 80 municipios de las cinco provincias de la región”, ha subrayado. De estos participantes, el 69 por ciento son mujeres y el 31 por ciento, hombres. Por franjas de edad, el 25 por ciento tiene entre 14 y 24 años; el diez por ciento entre 25 y 44 años; el 35 por ciento entre 45 y 65 años; y el 30 por ciento más de 65 años. “Por lo tanto, estamos cumpliendo con creces con las expectativas puesto que estamos llegando a una amplia representación de la sociedad castellanomanchega”, ha señalado.



Participa en el concurso ‘Un bocata contra la desinformación’ en TikTok, hasta febrero



Asimismo, Escudero, que ha estado acompañado por el director general de Cohesión Territorial, Alipio García, y del delegado de Desarrollo Sostenible en Toledo, Tomás Villarrubia, ha recordado que, dentro de esta campaña, la Consejería ha lanzado el concurso denominado ‘Un bocata contra la desinformación’ cuya plataforma de participación es en la red social TikTok. “Queremos conseguir que, ante el exceso de noticias falsas, especialmente que llegan por redes sociales, sean capaces de analizar, contextualizar y filtrar”, ha dicho.



El concurso, que está dirigido a jóvenes, de entre 14 y 25 años de edad y a centros educativos de la región, cuenta con tres categorías: individual, por grupos (que pueden estar compuestos por entre dos y cuatro personas), y por centro educativo, donde puede participar el profesorado. El consejero ha animado a la participación “de nuestros estudiantes, a sacar su creatividad, a ser innovadores para que todos y todas luchemos contra esa mala praxis como son las ‘fake news’ que nos perjudican como sociedad”.



La forma de participar se realiza mediante la grabación de un video con la siguiente metodología: identificar un bulo recibido y que no dañe o perjudique a alguien; contrastarlo; preparar un texto con la estructura de bocadillo: verdad–bulo–verdad; y, para terminar, grabar un video de una duración máxima de 59 segundos en vertical.



El contenido debe ser original, es decir, las voces, la música y cualquier elemento sonoro que se utilice deben estar libres de derechos o ser originales. Se valorará, el tratamiento contextualizado y riguroso del tema, la calidad narrativa, la originalidad y la novedad. Cuando el video esté listo, hay que enviarlo completando el formulario de inscripción y la Consejería se encarga de subirlo al perfil de ‘Tik–Tok CLM_Nomelíes’, con el hashtag #Nomelíes.



Ya está en marcha la fase de recepción de videos del concurso que se prolongará hasta el 13 de febrero, cuando serán subidos todos los videos participantes. Posteriormente, habrá una fase de votación y los ganadores se comunicarán posteriormente. Se otorgarán diversos premios, entre ellos, a los cinco trabajos finalistas de cada modalidad elegidos en la fase final. Hay numerosos premios en metálico desde los 50 a los 500 euros.



Consulta el concurso aquí: https://agendaaudiovisual.castillalamancha.es/proyectos/concurso–un–bocata–contra–la–desinformacion.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando