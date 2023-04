El Gobierno de Castilla-La Mancha, satisfecho por el apoyo de las organizaciones agrarias nacionales a su propuesta para hacer frente a la sequía

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, cree que la Comisión Europea “va a ser receptiva a la propuesta que –entiendo– se va a hacer desde España, porque la mayor parte de las comunidades autónomas se posicionaron a favor en el Consejo Consultivo”.



Tras participar en un coloquio organizado por la Federación Española del Vino (FEV), tras su Asamblea General, Martínez Arroyo ha confirmado que Castilla–La Mancha se ha acogido a la línea de ayuda para la vendimia en verde.



Previamente, el consejero ha visitado el Salón Gourmets, donde la región cuenta con un stand protagonizado por la marca de garantía ‘Campo y Alma’, que agrupa a las 36 figuras de calidad de Castilla–La Mancha.

Madrid, 19 de abril de 2023.– El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha declarado hoy sentirse “muy satisfecho porque han sido las Organizaciones Profesionales Agrarias, a nivel nacional, las que han defendido la posición de Castilla–La Mancha” acerca de la propuesta de la Comunidad Autónoma para hacer frente a las actuales dificultades de agricultores y ganaderos a casusa de la sequía. “Es muy buena noticia que vayamos por delante, que nos estemos anticipando”, afirmaba el consejero, explicando que “venimos mucho tiempo trabajando en posibles medidas”.



La propuesta de Castilla–La Mancha consiste en permitir destinar fondos del Programa de Desarrollo Rural de la región para dar ayudas directas a los agricultores y ganaderos más afectados. “Lo propuse en el Consejo Consultivo, habíamos escrito ya al ministro, y muchas comunidades autónomas apoyaron la posición de Castilla–La Mancha”, ha comentado, mostrándose “seguro de que esa es la solución más fácil porque esas ayudas se dan de manera directa, llegan a las cuentas y compensan la renta de nuestros agricultores”. Una fórmula que ya se ha usado en otros momentos de dificultad, como en la guerra de Ucrania.



“Creo, además, que la Comisión Europea va a ser receptiva a la propuesta que –entiendo– se va a hacer desde España, porque la mayor parte de las comunidades autónomas se posicionaron a favor de la propuesta de Castilla–La Mancha en el Consejo Consultivo”, ha continuado el responsable de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.



Además, Martínez Arroyo ha insistido en que “es necesario también que flexibilicemos los requisitos que tienen los agricultores para cobrar las ayudas de la PAC, que lo hagamos sencillo, que facilitemos las cosas, porque ahora hay muchas cuestiones que no se pueden cumplir con facilidad debido a la sequía”.



Para concretar las medidas, Castilla–La Mancha ha convocado una Mesa de la Sequía el jueves de la próxima semana, para que “las organizaciones agrarias y las cooperativas sepan de primera mano las líneas en las que estamos trabajando”, ha manifestado.



Asamblea de la Federación Española del Vino



El consejero ha hecho estas declaraciones tras participar en un coloquio organizado por la Federación Española del Vino (FEV), tras su Asamblea General. Bajo el título ‘El papel del vino en la sociedad actual’, han intervenido junto a Martínez Arroyo, que asistía en calidad de presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, el director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero; el presidente del Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV) y vicepresidente de la FEV, Mauricio González–Gordon; y el ex presidente de Wine in Moderation, George Sandeman.



Moderado por la presidenta de la Asociación de Comunicadores del Vino en Medios, Pilar Molestina, durante el coloquio, el consejero ha recordado que el vino es un alimento que, consumido con moderación, forma parte de la pirámide de la Dieta Mediterránea, la más saludable y sostenible del mundo, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



Preguntado por la ayuda para la vendimia en verde, Martínez Arroyo ha confirmado que Castilla–La Mancha la ha puesto en marcha y que la solicitud estará abierta hasta el 2 de mayo: “es una opción que ha planteado el Ministerio, nosotros no la habíamos pedido desde Castilla–La Mancha porque nuestro vino se está vendiendo muy bien”, señalaba, aportando datos: cada mes las empresas y cooperativas vinícolas de la región venden 200 millones de litros de vino.



El consejero ha reconocido que “en otros lugares hay situaciones más difíciles”, pero apuntaba que “la vendimia en verde no va a resolver el problema estricto del sector en los lugares en los que hay problemas”. Según sus cálculos, “probablemente más del 50 por ciento de los fondos que ha puesto el Ministerio se quedarán en Castilla–La Mancha, porque tenemos un sector muy potente”.



Salón Gourmets



Antes de asistir al coloquio organizado por la FEV, Francisco Martínez Arroyo ha visitado el stand de Castilla–La Mancha en Salón Gourmets, acompañado por la directora general de Alimentación, Elena Escobar; y la directora general de Políticas Agroambientales, Silvia Nieto. Se trata de una de las ferias de alimentación y bebidas más importante de Europa que, en 2023, ha celebrado su 36ª edición.



Con la marca de garantía de los alimentos de calidad de Castilla–La Mancha, ‘Campo y Alma’, como gran protagonista, el stand contaba con la participación de un total de 13 empresas agroalimentarias de la región. Aunque no eran las únicas que han llevado los alimentos de nuestra Comunidad Autónoma a la feria: otras 64 empresas y figuras de calidad han contado con un espacio propio en Salón Gourmets.



Desde Castilla–La Mancha se ha organizado un importante programa. El stand contaba con una zona para realizar cocina en vivo, a cargo de conocidos chefs de Castilla–La Mancha, así como y catas de diferentes productos. Además, se han realizado en otras ubicaciones de la feria actividades de promoción de los productos agroalimentarios de la región. Por último, la Indicación Geográfica Protegida Cebolla de La Mancha, ha hecho su presentación en sociedad, tras ser reconocida el pasado 7 de marzo por la Comisión Europea.



‘Campo y Alma’ suma ya 36 figuras de calidad y más de 200 operadores están ya registrados para el uso de la marca, que entregará sus premios anuales el próximo 26 de abril en la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando