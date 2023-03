El Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce a los ganadores del concurso ‘Un bocata contra la desinformación’ por promover el pensamiento crítico en las redes sociales

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha felicitado a los participantes en este concurso en la red social TikTok, dentro del programa ‘No Me Líes’, por la originalidad de sus propuestas “premiando la habilidad que han demostrado para analizar, contextualizar y evaluar la información que reciben de medios, principalmente digitales”.

Toledo, 15 de marzo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha hecho entrega este miércoles de los premios del concurso 'Un bocata contra la desinformación', dirigido al alumnado de la región para luchar contra las fake news o noticias falsas a través de propuestas originales y creativas en la red social TikTok.



El consejero José Luis Escudero, junto a la directora general de CMM Media, Carmen Amores; el decano de la Facultad de Comunicación de la UCLM, José María Herranz y el director general de Cohesión Territorial, Alipio García, ha hecho entrega de los galardones, donde ha destacado que este concurso nació con el objetivo de luchar contra los bulos, “promoviendo el pensamiento crítico entre nuestra juventud, premiando la habilidad para analizar, contextualizar y evaluar la información que reciben desde medios, principalmente, digitales”.



“La desinformación y las noticias engañosas se han convertido en una lacra de la sociedad y son utilizadas en muchas ocasiones contra la estabilidad mundial”, ha dicho Escudero. “Es necesario dotar al alumnado de conocimientos sobre la repercusión de los mensajes para detectar, impedir su difusión y, en su caso, eliminar los discursos de odio, promoviendo una cultura de encuentro, convivencia y paz”.



Por este motivo, desde el Gobierno regional apostamos por la formación de nuestra sociedad para desarrollar su capacidad crítica y emitir juicios equilibrados a partir de la información que reciben. “Consideramos imprescindible continuar año tras año con campañas de sensibilización y concienciación que refuercen y ayuden a la ciudadanía a estar alerta especialmente al público más vulnerable, como son los más jóvenes y los de mayor edad”.



Así, ha recordado las distintas acciones llevadas a cabo desde la Consejería con el programa “No me líes” con las campañas ‘Des–viraliza la des–información’, ‘Desconfía, Verifica, Decide’ y la última, ‘#NomeliesPorSerMujer que pone el foco en la desinformación de género en colaboración con los Centros de la Mujer y por la que se impartirán 70 charlas.



Escudero ha hecho un balance sobre el alcance de las acciones con la participación de casi 1.000 personas a través de los 80 talleres celebrados en distintos municipios de la región; o alrededor de 1.200 entre alumnos y alumnas de 3º y 4º de la ESO de diez institutos de educación secundaria. También de la formación para profesores a través del Centro Regional de Formación del Profesorado y la UCLM “para que los equipos docentes en los centros puedan conocer metodologías y dinámicas para aplicar en las aulas”.



Sin olvidar, la colaboración con la Facultad de Comunicación de Cuenca de la UCLM, donde alumnos y alumnas del grado de comunicación audiovisual han realizado una serie de podcast con cinco capítulos sobre desinformación para su divulgación a través de plataformas y medios digitales. Actualmente están disponibles en Spotify.



Ganadores y finalistas



A esta campaña de sensibilización contra de la desinformación, enmarcada dentro del programa 'No Me Líes' de la Consejería, se han presentado un total de 23 vídeos, de los cuales, siete se han registrado en la modalidad 'Individual', 11 en la de Grupos y, cinco de ellos, lo han hecho como centro educativo. Así se han otorgado premios a los cinco trabajos finalistas de cada modalidad, elegidos en la fase final.



Los ganadores en la categoría individual son Victoria Huete, Julio Urbán y Angela María López, que han recibido un cheque regalo de 150 euros cada uno. Los finalistas en esta misma categoría son Itziar María Orgaz y Mario Garrido, que reciben un cheque regalo de 50 euros cada uno.



Dentro de la categoría ‘Grupos’, los ganadores son el grupo de Sara y el grupo de Inés, Celia y Víctor, que reciben como premio un cheque regalo valorado en 75 euros cada uno. El resto de finalistas son el grupo de Samuel y Martina y Juan, que recibirán un cheque regalo de 25 euros cada uno.



Por último, los tres primeros centros educativos clasificados en esta categoría, son el CEIP ‘Cardenal Tavera’ de Cobisa (Toledo); IESO ‘Publio López Mondéjar’ de Casasimarro (Cuenca) y el IES ‘Arcipreste de Canales’ de Recas (Toledo). Estos centros recibirán un cheque regalo de 500 euros cada uno. Y para el/la profesor/a un cheque regalo por valor de 300.



Los centros finalistas en esta categoría son el IES ‘Juanelo Turriano’ (Toledo) e IES ‘Miguel de Cervantes’ (Alcázar de San Juan), que recibirán 250 euros para el centro y 100 euros el docente de cada uno de estos dos centros.





