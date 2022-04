El Gobierno de Castilla-La Mancha promueve la presencia de empresas de la región en la Summer Fancy Food de Nueva York en el mes de junio

El Ejecutivo autonómico impulsa la participación agrupada de empresas del sector de la alimentación a una cita que se celebra anualmente en la ciudad de Nueva York y que en la pasada edición reunió a más de 15.000 profesionales, incluyendo responsables de compras de las mayores cadenas alimentarias de EEUU.



El Instituto de Promoción Exterior de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo pone a disposición de las empresas de alimentación de la región ayudas para cubrir el 75 por ciento del coste de participación para seis firmas castellanomanchegas.

Toledo, 16 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha promueve la presencia de empresas de la región del sector de la alimentación en la Summer Fancy Food de Nueva York, una cita dirigida a productos especializados y gourmet que se celebra, en sus dos modalidades, invernal y estival, desde hace más de 60 años en Estados Unidos. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a través del Instituto de Promoción Exterior (IPEX), impulsa la presencia de seis empresas castellanomanchegas en la cita, que se celebrará en el mes de junio.



Fancy Food Show es un certamen organizado por NASFT, National Association for the Specialty Food Trade’s Fancy Food Shows (Asociación Nacional de Ferias de Especialidades Alimentarias y Productos Gourmet), desde hace más de 60 años. Tiene lugar dos veces al año: una en invierno, en San Francisco (Winter Fancy Food Show) y la edición estival, Summer Fancy Food Show, que se celebra anualmente en la ciudad de Nueva York. Es en esta edición de verano donde la exposición de productos gourmet y delicatesen es la más relevante y de mayores dimensiones de la Costa Este estadounidense. La edición de 2019 de la feria recibió a 2.600 expositores que representaban a 57 países, y hubo un tráfico de visitantes profesionales de 15.000 personas. Entre los visitantes se encuentran los jefes y jefas de compras de las mayores cadenas de distribución alimentaria del país.



El Ejecutivo autonómico apoya la participación como visitantes de empresas de alimentación de la región, en un gran mercado de oportunidad que no sólo va a servir para establecer contactos de cara a posibles sinergias, sino también para conocer las tendencias del mercado estadounidense y trabajar en esas direcciones de cara a futuros negocios. Las empresas de la región contarán con el apoyo de la Red Exterior de IPEX para realizar una visita a puntos de venta de sus productos como complemento a la asistencia a la feria.



Las empresas participantes de la región recibirán por parte del IPEX un ayuda del 75 por ciento del coste del viaje de una persona, con un importe máximo de 1.200 euros para un máximo de seis empresas. El plazo de presentación de solicitudes de participación de esta convocatoria, que ya está abierta, termina el próximo 27 de abril.



El mercado estadounidense muestra una demanda específica y creciente por el producto español y por la marca España, no solo en los productos tradicionales sino en otras más novedosos y especializados. Por productos, la tendencia en el mercado estadounidense está liderada por el sector del aceite de oliva, con 473 millones; el del vino, con 319 millones; y el de las aceitunas, con 181 millones de euros.







