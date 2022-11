El Gobierno de Castilla-La Mancha pide “unidad, unidad y unidad” frente a la violencia machista porque es lo que se merecen las víctimas

Blanca Fernández ha destacado que hoy, además de ser un día de reflexión de “cómo podemos mejorar”, también lo es de recuerdo, “porque lo que no se ve, no existe”. Y, en este sentido, ha lanzado un mensaje de esperanza “a todas las mujeres que en este momento se encuentran atrapadas en el círculo de la violencia”, y que sepan que hay recursos e implicación por parte de las administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto.



La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla–La Mancha ha advertido que a la violencia de género y a la desigualdad se suma un problema, como es el negacionismo, “que debilita a las víctimas y empodera a los maltratadores, pero aunque hoy uno de cada cinco chicos adolescentes piensa que la violencia de género no existe, también es verdad que cuatro de cada cinco tienen muy claro que sí existe la violencia machista y que no la van a consentir”.



Azuqueca de Henares (Guadalajara), 25 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha pedido al conjunto de la sociedad “unidad” frente a la violencia de género “porque si algo se merecen las víctimas, si algo se merecen las mujeres es unidad, unidad y unidad. No las podemos debilitar, ni por ningún interés político, ni por ninguna otra circunstancia”.

Con esta contundencia lo ha expresado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en su intervención en el acto institucional para conmemorar el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presidido por Emiliano García–Page, presidente de Castilla–La Mancha, y en el que ha comenzado recordando a las 1.171 mujeres asesinadas desde el año 2003, a los 365 huérfanos y huérfanas consecuencia de la violencia machista y a los 48 niños y niñas asesinadas desde 2013, cifras que encierran “vidas y familias rotas”.

Blanca Fernández ha demandado esta unidad frente al discurso negacionista que “debilita a las víctimas y empodera a los maltratadores”. Sin embargo, frente este discurso, la consejera ha reivindicado la esperanza que representan las personas más jóvenes, ya que aunque uno de cada cinco chicos jóvenes niega la violencia de género, cuatro de cada cinco tienen claro que existe y que es intolerable, lo que demuestra que es “una juventud más sana y madura” porque el feminismo y la lucha por la igualdad han ido abriendo el camino, “pero, sobre todo, gracias a un cambio de mentalidad que progresivamente se ha ido instalando en nuestro país”.

Blanca Fernández también ha reflexionado acerca de la violencia como una expresión de poder y, en concreto, la que se ejerce sobre las mujeres con afán de dominio porque, tal y como ha explicado, “el maltratador no considera a esa mujer como una igual”.

Por tanto, la consejera ha reivindicado “lo primero que tenemos que tener claro, especialmente las personas jóvenes, es que chicos y chicas con independencia de nuestras diferencias, tenemos los mismos derechos, capacidades y sentimientos; tenemos derecho a tener los mismos sueños y a que nos lleve la vida donde nuestro trabajo y esfuerzo lo permita, pero no hay ninguna chica ni ninguna mujer que existe para el uso y disfrute de ningún hombre”.

Una jornada de reflexión, recuerdo, reivindicación y reconocimiento

Blanca Fernández ha definido el 25N como una jornada para la reflexión, el recuerdo, la reivindicación y el reconocimiento. Reflexión acerca de cómo mejorar, proteger, educar en igualdad para prevenir todo tipo de violencia, “también la que se ejerce sobre las mujeres y, sobre todo, cómo conseguir que las víctimas del presente sean las supervivientes del mañana”. Al respecto, la consejera ha recordado a las 60 mujeres que han pasado este año por los recursos de acogida de Castilla–La Mancha, “han salido y han conseguido salir del círculo de la violencia con sus 48 hijos e hijas”. También ha dado las gracias a los equipos de estos recursos que trabajan cada día para que puedan recuperar una vida normal.

De la misma manera, ha recordado que gracias al esfuerzo de la ciudadanía, en Castilla–La Mancha hay ayudas para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, como son las de solidaridad, las de orfandad, las ayudas al alquiler de vivienda o las becas para estudios universitarios, todo un esfuerzo que ha calificado la consejera de “justicia social en vena que, además, es reparadora, no solo para las víctimas sino para una sociedad que tiene que considerar que debe sanar heridas porque tiene cierta parte de enfermedad”.

Mensaje de esperanza

El día de hoy también es una jornada de recuerdo para las víctimas, “porque lo que no se ve no existe” y a las que ha lanzado un mensaje de esperanza “porque hay recursos y maneras de salir de la violencia; las administraciones estamos implicadas y también la inmensa mayoría de la ciudadanía”, en palabras de la consejera, que ha recordado que éste es un problema social, estructural y secular en el que “todas y todos podemos ayudar y en el que la indiferencia solo es una suerte de complicidad”.

Blanca Fernández también ha demandado el 25 N como una jornada de reivindicación porque aún no ha acabado la violencia de género ante la cual “la mejor vacuna es la igualdad”.

Para acabar su enumeración, la titular de Igualdad ha definido ésta como una jornada de reconocimiento, que en el día de hoy ha sido para cinco centros educativos que son ejemplo de la comunidad educativa de Castilla–La Mancha que esta legislatura ha dado un paso de gigante con multitud de proyectos implicados en la promoción de la igualdad y la lucha conta la violencia de género. Este año, con motivo de este 25N han sido reconocidos el IES ‘Federico García Lorca’ (Albacete); el CEPA ‘Antonio Gala’ (Ciudad Real); el IESO ‘Tomás de la Fuente Jurado’ (El Provencio); el IES ‘Ana María Matute’ (Cabanillas del Campo) y el IES ‘La Sisla’ (Sonseca).

De la misma manera, la consejera ha dado las gracias a Policía Nacional y Guardia Civil, cuyo trabajo también ha sido objeto de reconocimiento hoy porque llegan donde no lo pueden hacer el resto de instituciones, “a los domicilios y se enfrentan a quien violenta la vida, a los niños, niñas y mujeres”.

Finalmente, en esta enumeración ha recordado a Cira García, magistrada titular del único juzgado especializado de violencia de género de Castilla–La Mancha ubicado en Albacete. “Reconocemos a Cira por lo que representa, un sistema judicial amparador para las víctimas, y también por lo que es, una mujer implicada con un mensaje claro que nos está ayudando mucho en la conciencia colectiva de la región”.





