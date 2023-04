El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza la convocatoria de ayudas para proyectos de sensibilización y formación en Agenda 2030 y los 17ODS por 60.000 euros

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha informado que mañana, 25 de abril, se publica en el DOCM la nueva convocatoria para el año 2023 con dos líneas de ayuda. Por un lado, para proyectos de sensibilización que den a conocer la Agenda 2030 (charlas, debates, mesas redondas, jornadas o seminarios) así como el desarrollo de campañas informativas. Y, por otro lado, proyectos de formación en el ámbito de la educación no formal para profundizar en los ODS.



Escudero ha agradecido a la federación la labor que realiza y su compromiso, así como “que se hayan acogido a la pasada convocatoria para llevar a cabo su labor formativa y divulgativa en pro de la sostenibilidad, entendida desde el punto de vista de que es tarea de todos, gobiernos, empresas, entidades y ciudadanía en general”. El proyecto se ha desarrollado a través de una página web en esta dirección: https://www.autismocastillalamancha.org/ods/.

Toledo, 24 de abril de 2023.– El Gobierno regional publica mañana 25 de abril, en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha, la nueva convocatoria para el año 2023 por importe de 60.000 euros, para subvencionar y desarrollar proyectos de sensibilización y formación en Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).





El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, lo ha informado este lunes durante su visita a la Federación de Autismo de Castilla–La Mancha en Toledo, para conocer los proyectos realizados en materia de divulgación. Una visita en la que han participado su presidenta, Cristina Gómez; el director general Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara; y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Tomás Villarrubia, así como el personal técnico de la propia federación.





“La Agenda 2030 no sólo necesita ser conocida, sino incorporada en la cotidianeidad de la ciudadanía para desarrollar su compromiso y dar paso a la acción. La participación e impulso de todas las acciones de sensibilización e información realizadas por multitud de actores es clave para la consecución de los ODS. Una ciudadanía responsable, crítica y participativa es la base para el desarrollo de sociedades más justas, sostenibles y resilientes”, ha indicado Escudero.





Se establecen dos líneas de ayuda; por un lado, proyectos de sensibilización con acciones dirigidas al conjunto de la sociedad para dar a conocer la Agenda 2030 (charlas, debates, mesas redondas, jornadas o seminarios) y el desarrollo de campañas informativas. Por otro lado, para proyectos de formación en el ámbito de la educación no formal a fin de profundizar en los ODS.





Además, se ha establecido una reserva de al menos el 30 por ciento del total del crédito de la convocatoria para las solicitudes que se desarrollen en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha. Se podrán presentar únicamente de forma telemática.





Proyectos de divulgación y formación de la Federación regional de Autismo





El proyecto de formación y divulgación de la Federación de Autismo de Castilla–La Mancha es uno de los 16 que se financiaron a través de la convocatoria del 2022, como ha explicado el consejero. “En Castilla–La Mancha tenemos una ‘Estrategia de Agenda 2030’, aprobada hace dos años tras un largo proceso de participación y consenso, lo cual supone un gran paso para transformar el compromiso en realidad”, ha señalado. De hecho, en el eje 4 de la misma se hace hincapié en la importancia de la formación, información y sensibilización de la ciudadanía, con medidas específicas en las que se encuadra el proyecto de la Federación de Autismo de la región.





Por ello, ha agradecido a la presidenta de la entidad (que aúna a ocho asociaciones de las cinco provincias) “su compromiso para mejorar la calidad de vida a las personas que asisten y de sus familias”. Y, también, “que se hayan acogido a la pasada convocatoria para llevar a cabo su labor formativa y divulgativa en pro de la sostenibilidad”. Además, el titular de Desarrollo Sostenible ha querido poner en valor la utilidad pedagógica de los materiales que realizan y que ha podido comprobar en la visita, conociendo la nueva página web que puede visitarse en https://www.autismocastillalamancha.org/ods/.





“La Agenda 2030, entendida desde el punto de vista que es tarea de todos, gobiernos, empresas, entidades y ciudadanía en general, como dice el ODS7, trata de sumar alianzas, esfuerzos y colaboración, porque siempre aporta en positivo para tener una sociedad más sostenible desde el punto social medioambiental, pero también para no dejar a nadie atrás y, en especial, de ayudar a los colectivos más vulnerables”, ha asegurado el consejero.





Asimismo, Escudero ha recordado que la página web oficial del Gobierno regional (agenda2030.castillalamancha.es) es un escaparate abierto a la ciudadanía, empresas, organizaciones y entidades que quieran apostar por el desarrollo sostenible desde su ámbito de actuación y ofrece un detallado seguimiento de la Agenda 2030 en Castilla–La Mancha.







