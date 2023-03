El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 513 millones de euros al impulso de la FP para el Empleo en la nueva Estrategia Regional por el Empleo 2023-2027

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo regional con la FP para el Empleo como herramienta de acceso al mercado de trabajo y para la cualificación de perfiles que den respuesta al crecimiento de los sectores estratégicos en la región, recordando las dificultades que se han tenido que superar para recuperar el proyecto del Centro de Formación Aeronáutica tras su paralización en 2011.



Patricia Franco ha avanzado que el Gobierno regional ha solicitado ya la declaración del Centro de Formación Aeronáutica de Illescas como Centro de Referencia Nacional, en un sector en el que Castilla–La Mancha acapara el tercer mayor volumen de ventas en todo el país, y la producción del diez por ciento mundial de fibra de carbono.



Illescas (Toledo), 20 de marzo de 2023. El Gobierno de Castilla–La Mancha va a destinar prácticamente la mitad del presupuesto conjunto de la nueva Estrategia Regional por el Empleo 2023–2027 a la Formación Profesional para el Empleo, con más de 513 millones de euros dirigidos a impulsar la cualificación profesional de las personas ocupadas y desempleadas en la región.



Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración, por parte del presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, del Centro de Formación de Construcciones Aeronáuticas de Illescas, para el que el Ejecutivo autonómico ha solicitado ya la declaración como Centro de Referencia Nacional en el sector.



El jefe del Gobierno regional, acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández; el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño; y el director general del SEPE, Gerardo Romero; ha inaugurado hoy el nuevo Centro de Formación de Construcciones Aeronáuticas de Illescas, un centro de formación que en la actualidad imparte cursos de Competencias Clave, de Inglés, formación de docentes y formación en fabricación de elementos aeroespaciales de materiales compuestos, que se imparten desde hace tan solo unas semanas en el nuevo centro.



Se trata de un centro, además, para el que el Ejecutivo autonómico, como ha avanzado Patricia Franco, ha solicitado ya la declaración como Centro de Referencia Nacional “para sumarlo a los que tenemos de energía y agua, en Guadalajara; y del vino, grasas y aceites, en Ciudad Real; y continuar vertebrando así los grandes sectores estratégicos para la economía de nuestra región, sectores tradicionales e innovadores y que exportan y tienen un claro componente en innovación”.



El Centro de Formación de Construcciones Aeronáuticas de Illescas forma parte del compromiso del Gobierno regional en el impulso a la Formación Profesional para el Empleo en Castilla–La Mancha, orientado en este caso hacia un sector en el que Castilla–La Mancha ocupa una posición puntera. “Somos la tercera comunidad autónoma en ventas en el sector aeronáutico, y producimos el diez por ciento de la fibra de carbono mundial”, ha recordado Patricia Franco.



En este sentido, ha señalado que la apuesta del Ejecutivo autonómico por la FP para el Empleo, en este y otros sectores, tiene un fiel reflejo en la Estrategia Regional por el Empleo 2023–2027 que el presidente García–Page firmó con los agentes sociales hace un semana, “ya que, de los 1.096 millones de euros que comprende su presupuesto para los próximos cinco años, prácticamente la mitad, 513 millones de euros, están dirigidos al impulso de la FP para el Empleo, y tienen que ver con la formación y cualificación de personas en nuestro mercado de trabajo”.



La consejera ha recordado el camino que el Ejecutivo autonómico ha tenido que recorrer desde el año 2015, desde la llegada de Emiliano García–Page a la Presidencia autonómica, hasta la apertura de puertas del centro, un camino que no ha estado exento de dificultades. “En el año 2009, el SEPE pidió a los servicios de empleo autonómicos propuestas para poner en marcha una red de Centros de Referencia Nacional en la que, desde Castilla–La Mancha, se propuso un CRN del sector aeronáutico en nuestra región, para el que se concedió una ayuda de tres millones de euros”.



Ese proyecto, ha señalado Patricia Franco, se paralizó a partir del año 2011. “Cuando llegamos en 2015, los trámites no se habían iniciado, el dinero se había destinado a otros fines, y teníamos que proceder con urgencia a una prórroga que nos permitiera retomar el proyecto más adelante”, ha detallado la consejera, que ha señalado este aspecto, el compromiso en el desarrollo de los proyectos, junto con el mantenimiento de las personas que desempeñan bien su labor de servicio público, como diferencias en el modelo de gestión anterior y posterior a 2015.



16 personas en el programa de Fabricación de Elementos Aeronáuticos



“Casi ocho años después, vemos el coste que tiene para la Administración en tiempo, recursos y esfuerzos la paralización de proyectos que afectan de lleno a nuestra competitividad como región, algo que no debería suceder nunca cuando éstos tienen que ver con la generación de oportunidades para las personas de nuestra región”, ha dicho la consejera, que ha destacado que, en la actualidad, hay 16 personas ya formándose en el programa de Fabricación de Elementos Aeronáuticos de materiales compuestos, además de otras tantas personas en el resto de programas formativos; y lo hacen además con la paridad deseada en un sector fundamental como el aeronáutico, con ocho hombres y ocho mujeres.



En este punto, ha agradecido tanto al Ayuntamiento de Illescas como al IES ‘Condestable Álvaro de Luna’ su disposición a trabajar en modelos de colaboración en materia formativa con el nuevo centro; así como al clúster aeronáutico y sus empresas, Airbus, Aernnova, Delta Group, Hexcel Composites, el Instituto de Investigación Aplicada a la Industria Aeronáutica, Jupasa, Muden o Compofactory; entre otras, su apuesta por la puesta en marcha de este centro; además de a la empresa constructora ‘Iniciativas RFE’, las arquitectas y la dirección de obra del centro.



Además, la consejera también ha tenido un especial agradecimiento para todo el equipo técnico y directivo de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, y de los servicios provinciales en la Delegación de Toledo, por su compromiso para, más de una década después, ver el proyecto hecho realidad en uno de los principales polos aeronáuticos de la región y del país; así como a la Secretaría General de la Consejería y su responsable, Rafael Ariza; y al director del centro, Daniel Juzgado; por su trabajo para la apertura de este espacio.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando