El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 5,1 millones de euros para la construcción de 28 nuevos centros y viviendas de mayores por toda la región

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha indicado que con esta convocatoria se va a promover la construcción de 15 nuevos centros de mayores con una inversión de 1,7 millones de euros.



El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha inaugurado las obras de reforma del Centro de Mayores de Manzanares con una inversión de 117.000 euros. Forma parte de la red regional compuesta por 53 centros en cuya reforma y modernización se están invirtiendo ocho millones de euros de fondos FEDER europeos.



Manzanares (Ciudad Real), 30 de enero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a destinar 5,1 millones de euros de Fondos europeos Next Generation para promover la construcción de centros de mayores y viviendas tuteladas dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de municipios que todavía no cuentan con estos recursos.



Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, tras la inauguración por parte del presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, de las obras de reforma y adecuación del Centro de Mayores de Manzanares en las que el Ejecutivo regional ha invertido 117.000 euros de Fondos FEDER.



A este acto también han asistido el alcalde de Manzanares, Julián Nieva; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; la delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo; la directora general de Mayores, Alba Rodríguez; y la delegada provincial de Bienestar Social, Manuela González–Horcajo, entre otras autoridades.



Tal y como ha detallado la titular de Bienestar Social, esta convocatoria en concreto va a posibilitar la creación de 28 proyectos en 28 municipios diferentes, de los que 15 son centros de mayores, a los que se van a destinar 1,7 millones de euros. De ellos, cuatro se sitúan en territorio provincial de Ciudad Real.



“Vamos a hacerlo de forma cooperativa con los propios ayuntamientos y, por tanto, también se podrán incluir, cuando ya estén construidos, en la Red de Centros de Mayores de Castilla–La Mancha para que puedan participar y disfrutar de todas las actividades que hacemos en el Marco del Envejecimiento Activo”.



El Centro de Mayores de Manzanares reabre sus puertas tras su remodelación



El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha inaugurado hoy las obras de reforma del Centro de Mayores de Manzanares, que es el más antiguo de Castilla–La Mancha, como han recordado tanto el alcalde, Julián Nieva, como la consejera de Bienestar Social.



Cuenta con cerca de 2.500 personas socias y acaba de retomar su actividad el pasado 24 de enero, tras seis meses cerrado al público por la reforma del edificio, tiempo durante el que el Ayuntamiento ha cedido otro espacio municipal para no detener la actividad y la asistencia de los usuarios y usuarias a los servicios que ofrece, como podología, peluquería, biblioteca, salas de lectura o talleres de actividad física y estimulación cognitiva.



Los trabajos han supuesto una inversión de 117.048 euros de Fondos FEDER europeos y comenzaron en verano de 2022, consistiendo mayormente en renovación de luminarias, sustitución de equipos de climatización y también de parte de la cubierta, “lo que ha dado mayor accesibilidad y confort a los espacios”, ha señalado la consejera.



También ha apuntado que estas actuaciones se enmarcan dentro de las 47 obras que se están llevando a cabo en la red de Centros de Mayores de Castilla–La Mancha, que está compuesta por 53 centros.



“Ocho millones de euros a través de los Fondos FEDER se han destinado para modernizar los centros de mayores y proporcionarles ese segundo hogar para que puedan participar en las más de 31.000 actividades de envejecimiento activo que realizamos en centros que están adaptados a los nuevos tiempos y que, por supuesto, también estas actividades se adaptan a las nuevas demandas de nuestros mayores”, ha indicado.



Último día de plazo para solicitar plaza en el primer turno del Programa de Termalismo



En este sentido, la consejera de Bienestar Social ha aprovechado para recordar a todos los presentes en la reapertura del Centro de Mayores de Manzanares y a todas las personas mayores de Castilla–la Mancha, que hasta hoy lunes 30, a las doce de la noche, se pueden presentar las solicitudes para participar en el primer turno del Programa de Termalismo Social con el que pueden disfrutar de estancias de cinco días, con pensión completa y terapias hidrotermales en la red de balnearios de la región. “Llevamos ya alrededor de unas 5.000 plazas registradas de las 7.000 que hemos sacado para todo el año”, ha señalado.



En definitiva, “el Gobierno regional apuesta por invertir en políticas sociales y los fondos europeos nos han dado la posibilidad de poder destinar esa inversión a algo que nosotros entendemos que es una prioridad en Castilla–La Mancha y que son nuestros mayores”, ha concluido García Torijano.







