El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca que la región duplica la confianza entre los profesionales del sector turístico del conjunto del país

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado el último Barómetro de Confianza de Exceltur, que sitúa a Castilla–La Mancha como la cuarta comunidad autónoma de todo el país con mejor comportamiento en la facturación turística en el segundo trimestre del año, superando en un 5,8 por ciento la demanda previa a la crisis sanitaria.



Patricia Franco ha destacado el apoyo a la inversión en recursos turísticos de la región a través de Expresiones de Interés, que ha movilizado más de 22 millones para apoyar 133 proyectos en Castilla–La Mancha, casi 5 millones de euros en la provincia de Ciudad Real.

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), 8 de julio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado que la región duplica la confianza entre los profesionales del sector turístico del conjunto del país, según el último Barómetro de Confianza publicado por Exceltur.



Así lo ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración, por parte del presidente regional, Emiliano García–Page, de la remodelación de la Casa Rueda de Villanueva de los Infantes, convertida tras su reapertura en un centro de recepción de visitantes en la localidad.



Durante el acto, en el que el presidente ha estado acompañado, además de por la consejera, por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y por la alcaldesa de Villanueva de los Infantes, Carmen María Montalbán, Patricia Franco ha destacado la importancia de sumar un nuevo recurso, a través de la remodelación de este edificio del siglo XVII, “a uno de los municipios más bellos no sólo de la provincia, sino también de la región”, y ha desatacado que actuaciones como la desarrollada en la Casa Rueda de la localidad infanteña “nos devuelven a nuestro origen y nuestra identidad”.



En su intervención, la consejera hacía referencia a las palabras del presidente regional el pasado miércoles, durante la puesta de largo de ETURIA CLM, la nueva empresa pública de gestión del turismo y la artesanía de la región, en las que aseguraba que era fundamental afrontar las crisis trabajando.



“Así ha sucedido con la crisis sanitaria, que no hubiéramos afrontado de igual manera en el sector turístico si no hubiéramos apoyado una de las mayores inversiones en la historia del sector turístico en la región, la convocatoria de Expresiones de Interés, con 22 millones de euros para apoyar 133 proyectos en toda la región”, ha recordado Patricia Franco, que ha señalado la complicidad de la Diputación de Ciudad Real en el desarrollo de estos proyectos, “porque estamos desarrollando de manera conjunta muchos de los cerca de cinco millones de euros que hemos destinado dentro de esta convocatoria a la provincia de Ciudad Real”.



En este sentido, la consejera ha remarcado proyectos como la iluminación del Castillo de la Estrella, también en el Campo de Montiel, o la creación de la red de autocaravanas en la provincia de Ciudad Real. Asimismo, ha señalado la importancia de proyectos previstos en Villanueva de los Infantes, como la futura Hospedería en el Convento de Santo Domingo.



Uno de esos proyectos es, precisamente, la remodelación de la Casa Rueda, que ha contado con una inversión total de un millón de euros, de los cuales más de 800.000 euros han sido aportados por el Ejecutivo autonómico a través de esta convocatoria, procedentes de Fondos FEDER.



Recuperación del sector turístico



“Ese trabajo conjunto entre las administraciones nos hace ser optimistas con la recuperación del sector, una confianza que compartimos con los propios profesionales de la actividad turística en la región, según el último Barómetro de Exceltur”, ha señalado Patricia Franco, que ha destacado que ese Barómetro “sitúa a Castilla–La Mancha con mayor crecimiento en la facturación en el segundo trimestre del año en el sector turístico con respecto a la demanda anterior a la crisis sanitaria, con un crecimiento del 5,8 por ciento en la facturación sobre el mismo periodo de 2019”.



Esa confianza se traslada también al futuro, como ha señalado la consejera, con un gran apoyo en el presente, “donde el 50 por ciento de los profesionales del sector aseguran haber recuperado ya la facturación previa a la crisis sanitaria en nuestra región”, a lo que se suma que en Castilla–La Mancha “más del 70 por ciento del sector augura unos buenos resultados en materia turística en la región este año, mientras que en el conjunto del país ese porcentaje es del 33 por ciento, por lo que más que duplicamos esa confianza en tener un buen año turístico en nuestra comunidad autónoma”, ha explicado la consejera, asegurando que estos datos “son muy positivos para los destinos de turismo de interior, pues ponen de manifiesto el crecimiento en nuestro país del turismo de proximidad”.











