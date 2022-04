El Gobierno de Castilla-La Mancha dará todo su apoyo a la romería de la Virgen de las Viñas para que sea declarada de Interés Turístico Nacional

La consejera de Igualdad y portavoz ha destacado que esta romería “tiene los elementos necesarios y suficientes para ser declarada como tal; porque moviliza a decenas de miles de personas de Tomelloso, de la comarca, de la provincia y de la región, y queremos que se movilicen también miles de personas del conjunto de España”.



Blanca Fernández también ha subrayado que la romería no sólo es magnífica desde el punto de vista de la tradición, la cultura y del patrimonio, sino que es un hecho muy atractivo para que Tomelloso, junto con el resto de Castilla–La Mancha, “ponga en valor lo que somos, tengamos orgullo de tierra y orgullo de nuestra identidad, porque romerías como ésta demuestran la capacidad de participación, de creatividad y de todo un pueblo de volcarse para que todo vaya bien”.

Tomelloso, 24 abril de 2022.– La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha manifestado esta mañana que el Gobierno de Castilla–La Mancha dará todo su apoyo para que la Romería de la Virgen de las Viñas de Tomelloso sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.



“Quiero manifestar por parte del Gobierno regional todo nuestro apoyo para que esta romería sea declarada de Interés Turístico Nacional porque tiene los elementos necesarios y suficientes para ser declarada como tal; porque moviliza a decenas de miles de personas de Tomelloso, de la comarca, de la provincia y de la región, y queremos que se movilicen también miles de personas del conjunto de España”, ha afirmado la consejera portavoz.



Blanca Fernández ha añadido que tanto Tomelloso como Castilla–La Mancha suman muchos atractivos para ofrecer al resto de España: “Tomelloso y Castilla–La Mancha, Castilla–La Mancha y Tomelloso tenemos mucho que ofrecer al resto de España. Nuestra identidad es la de siempre, no tenemos dudas de lo que somos, nunca las hemos tenido, y sin embargo yo creo que sabemos muy bien trabar la tradición junto con la modernidad”, en palabras de la consejera.



Ahondando en esta línea, la portavoz ha subrayado que la romería no sólo es magnífica desde el punto de vista de la tradición, la cultura y del patrimonio, sino que es un hecho muy atractivo para que Tomelloso, junto con el resto de Castilla–La Mancha, “ponga en valor lo que somos, tengamos orgullo de tierra y orgullo de nuestra identidad, porque romerías como ésta demuestran la capacidad de participación, de creatividad y de todo un pueblo de volcarse para que todo vaya bien”.



En ese sentido, la portavoz del Gobierno ha transmitido una inmensa felicitación a todo el pueblo de Tomelloso “por esta magnífica romería y este reencuentro fraternal” después de dos años en los que la pandemia no lo ha permitido.



Blanca Fernández, que comenzaba su intervención con palabras de recuerdo y cariño para todas las familias de la localidad que han perdido algún ser querido durante la pandemia, ha pedido a la Virgen de las Viñas protección para que no se vuelva a repetir, y ha recordado la importancia de que “todos obremos con responsabilidad siempre, estamos en otro contexto y en otro momento, pero la responsabilidad siempre es una magnifica aliada”.



Finalmente, la consejera ha agradecido al Ayuntamiento, a la Hermandad de la Virgen de las Viñas, a la Parroquia y a toda la ciudadanía la invitación para asistir a esta romería.



Acompañando a la consejera han estado la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculado Jiménez, la delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo, la delegada de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez, el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, Alejandro Ramírez, y el Consiliario y párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, José Ángel Martín.







