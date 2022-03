La Gerencia de Tomelloso refuerza la seguridad de todos los procesos asistenciales con una renovada Unidad de Gestión de Riesgos

Este órgano participativo se encarga de unificar criterios bajo un plan funcional que vele por garantizar la seguridad de todos los procesos, evitar posibles riesgos y fomentar el bienestar de profesionales y pacientes.

De cara al futuro, la Unidad trabajará en la elaboración de un Plan de Seguridad y se encargará de la formación de profesionales y el análisis de incidentes.

Tomelloso (Ciudad Real), 8 de marzo de 2022.– La Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), ha reforzado y reestructurado la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos para el Paciente (UFGRP), con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los procesos, evitar posibles riesgos y fomentar el bienestar de los pacientes en todo el área sanitaria.



La creación de este órgano participativo se llevó a cabo dentro de la estrategia de Seguridad del Paciente liderada por la Dirección General de Cuidados y Calidad del SESCAM, en línea con la creación del Decreto por el que se establecen los requisitos para mejorar la seguridad del paciente en los centros y servicios sanitarios de Castilla–La Mancha.



El coordinador de Vacunación y responsable de la Seguridad del Paciente en la Gerencia de Tomelloso, David Serna, considera de indudable utilidad la actualización y refuerzo de este grupo de trabajo, “como canal para trasladar a la Gerencia las propuestas de profesionales y pacientes, así como todas aquellas cuestiones de importancia que afecten a la seguridad de ambos colectivos”.



Entre los principales objetivos de esta Unidad destacan la elaboración del Plan de Seguridad del Paciente, su implementación, seguimiento y valoración, el fomento de la notificación anónima y confidencial de efectos adversos por parte de los profesionales de los centros de salud, servicios médicos y unidades de enfermería, así como el análisis de los incidentes de seguridad detectados para la propuesta de acciones con el fin de solventarlos.



Para David Serna, “seguridad no es igual a ausencia de riesgo. El riesgo asistencial comprende otras condiciones como son los sucesos adversos, errores, accidentes, incidentes, efectos adversos de medicamentos, negligencias o litigios”.



En cuanto a la visión de los pacientes con respecto a la creación de esta Unidad opina que, “a priori, nuestra labor no es muy visible, pero creo que el trabajo en base a unas directrices definidas, para evitar riesgos y fomentar el bienestar de nuestros pacientes es fundamental”.



Este reestructurado órgano tiene un carácter multidisciplinar y estará formado por once profesionales del Hospital General de Tomelloso que trabajarán bajo la tutela de los Servicios Centrales en la elaboración del Plan de Seguridad del Paciente a nivel gerencial y en el fomento de la cultura y formación, en esta misma materia, de cara a los profesionales, entre otros muchos aspectos.







