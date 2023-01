García-Page garantiza el buen funcionamiento y consolidación del Tercer Sector en Castilla-La Mancha con un acuerdo que se suscribirá en febrero

El presidente autonómico ha avanzado que a lo largo del presente año se batirá el récord en inversiones en el área de la discapacidad. Así mismo, ha reconocido que esta región es la más “valiosa por sus valores”, al tiempo que ha reivindicado las ayudas sociales, sea la que fuere la situación económica porque “la ayuda social no es una muletilla”.

Ocaña (Toledo), 23 de enero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha garantizado el buen funcionamiento y consolidación del Tercer Sector en Castilla–La Mancha. “Que el Tercer Sector tenga al menos garantizado siempre, al margen de fluctuaciones económicas, lo básico y necesario para sus trabajadores y para la estabilidad elemental de una organización”, ha considerado. En estos términos se ha pronunciado en la entrega de Reconocimientos a la Iniciativa Social de Castilla–La Mancha que este año han celebrado su 7ª edición en el teatro Lope de Vega de Ocaña (Toledo).



Según ha indicado, en el mes de febrero se va a firmar el convenio que garantizará, por primera vez, la sostenibilidad de las estructuras de las entidades que forman parte de la mesa del Tercer Sector social. Son cinco entidades que han sumado esfuerzos para aglutinar a otras muchas entidades agrupadas en ellas a las que se les va a dar estabilidad con casi medio millón de euros recogidos en los presupuestos de 2023.



Junto a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, el presidente García–Page ha agradecido hoy a las y los galardonados todo su trabajo, que en la mayoría de las ocasiones es “voluntario”, al tiempo que ha reconocido en todas las entidades, y personas premiadas, que lleguen “allí donde no puede hacerlo la Administración” porque “necesitamos una estructura que funcione en el día a día, todos los días”.



“Hoy premiamos la voluntad y la prioridad en unos valores. Aquí están en muchos casos los valores que nos han llevado a algunos a estar en la vida política”, ha dicho el jefe del Ejecutivo regional, explicando a su vez que la política debe servir para llevar esa voluntad a las leyes. En este sentido, ha recordado que Castilla–La Mancha es una comunidad autónoma pionera en muchas leyes de protección social. Ha puesto como ejemplo la garantía de protección a las personas con algún tipo de discapacidad aún cuando no haya personas que se hagan cargo de las mismas.



“La solidaridad no es una muleta ni mucho menos una muletilla, no es un añadido. Es una cosa estructural. O se quiere al cien por cien, o no se quiere”, ha rubricado el presidente de Castilla–La Mancha, que ha exhibido el orgullo de pertenecer a la región más valiosa “por sus valores”. En este sentido, ha recordado que batimos récord de personas atendidas en el sistema de dependencia en la región. “Nuestra actitud solidaria debe hacernos sentir orgullosos a esta generación y a las que vienen”, ha rubricado.



El acto también ha contado con la asistencia del presidente de las Cortes, Pablo Bellido, de la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, y del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, así como el alcalde de la localidad, Eduardo Jiménez, el presidente de la Diputación provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y el rector de la UCLM, Julián Garde, entre otras autoridades locales y provinciales.







