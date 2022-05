García-Page confía en la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo por ser un planteamiento "inteligente, incluyente y de sentido común"

El presidente autonómico ha avanzado que “esperamos un dato espectacular de paro, con una baja interanual en torno al 23 por ciento”.



Asimismo, Emiliano García–Page ha lamentado el último crimen machista que ha tenido lugar, este mismo lunes, en Tarancón (Cuenca) y ha apelado a “combatir sin fisuras” la violencia machista dado que “aquí no valen ambigüedades”, ha zanjado.



Albacete, 2 de mayo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha confiado, esta mañana en Albacete, en la aprobación, este martes en el Consejo del Agua, del borrador del Plan Hidrológico del Tajo que el mandatario regional ha definido como un planteamiento “inteligente”, “incluyente”, que no es “rupturista” y que se rige por “el sentido común”.



Así lo ha manifestado el jefe del Gobierno regional tras la visita que ha realizado a las instalaciones de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Albacete (AFA), que contará con un nuevo centro de referencia en la capital albaceteña cuyas obras saldrán a licitación “en septiembre” y cuya construcción comenzará “a principios de año”, tal y como ha avanzado el propio García–Page en torno a una infraestructura que supondrá “un salto de gigante” para la prestación de este tipo de atención.



En este marco, el presidente autonómico ha señalado que “mañana las aguas pueden empezar a volver a su cauce”, declaraciones que ha realizado “con la prevención y la prudencia de que todavía hay pasos que dar”, en relación a los trámites que aún restan para la aprobación definitiva del Plan. En este sentido, García–Page ha valorado que, en Castilla–La Mancha, “la inmensa mayoría de la sociedad ha empujado en torno al uso racional del agua”.



“Aquí nos necesitamos todos, lo que pasa es que el agua también lo necesita esta tierra y cuando decimos que es de todos, nosotros lo interpretamos al pie de la letra, esta vez toca también que sea de Castilla–La Mancha”, ha aseverado el jefe del Ejecutivo regional. Al respecto, ha puesto de relieve que se trata de “un planteamiento nacional”, al tiempo que ha concluido que “si le va bien a España le va a ir bien a Castilla–La Mancha, y si le va bien a Castilla–La Mancha le tiene que ir bien al conjunto de España".



Asimismo, ha recordado que la Comunidad Autónoma viene de “una posición muy fea, de un memorándum que nos dejó a los pies de los caballos” y que “fue, literalmente, un abandono por completo de las responsabilidades”, en alusión a la gestión hídrica del anterior Gobierno autonómico. Igualmente, el presidente de Castilla–La Mancha ha valorado que “con mucha perseverancia, con mucha unidad, firmamos un acuerdo por el agua en la región”, que ha permitido avanzar en este ámbito.



En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente regional ha avanzado que “esperamos un dato espectacular de paro, con una baja interanual en torno al 23 por ciento, y 40.000 empleos menos de bajada y más ocupación”, unas cifras que ha puesto en valor “más allá de los problemas ambientales, del ruido, de las crisis políticas”, ha indicado.



En este punto, García–Page ha hecho referencia la reunión que ha mantenido, también esta mañana, con la nueva Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), “una organización muy potente con las ideas muy claras”, ha asegurado. “Hay una sociedad que está empujando, en el caso de Castilla–La Mancha muy arropada por las administraciones, desde una estabilidad económica y social muy importante”, ha resaltado.



En este contexto, ha aludido al análisis conjunto de “proyectos estratégicos muy serios” como los relacionados con las “conexiones e infraestructuras” de la provincia albaceteña, tal es el caso de la A–32 entre Albacete y Jaén, o el Puerto Seco, además de otros “proyectos latentes que pueden derivar en una importante inversión” en un futuro próximo.

“Tolerancia cero para los intolerantes”



Desde Albacete, el presidente castellanomanchego ha lamentado el último crimen machista que ha tenido lugar, este mismo lunes, en Tarancón (Cuenca). “No deja de generar impotencia ver que hacemos mucho esfuerzo, pero sigue habiendo gente que opta por el camino más cobarde que es matar”, ha apuntado.



Por ello, García–Page ha apelado a “combatir sin fisuras” la violencia machista dado que “aquí no valen ambigüedades”, ha zanjado. En este sentido, ha resaltado que “toda fisura o toda semi explicación o ambigüedad la aprovecharán los asesinos y violadores para colarse por ella teniendo excusas”.



Sobre el caso ?Pegasus?



A preguntas de los periodistas sobre la actualidad nacional y el presunto caso de espionaje a la clase política, Emiliano García–Page se ha mostrado preocupado por el hecho de que “en España no haya secretos, sino que los secretos sean a voces”. A este respecto, ha insistido en que “lo nuestro es la gestión de los problemas de la gente” y ha señalado que “tendrán problemas los que digan cosas que no deben, normalmente sucias y feas”.



Por último, ha afirmado que “hay gente que, además de invadir países, se dedica a intoxicar en todos los procesos” y ha recordado que “está pendiente de esclarecer” la presunta injerencia de los servicios secretos rusos “en el proceso de referéndum ilegal en Cataluña”.











