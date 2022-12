García-Page celebra el incremento del "91 por ciento" en el número de beneficiarios del sistema de Dependencia en los últimos años

El jefe del Gobierno autonómico ha ratificado la publicación, este mes, de “la mayor oferta que nunca haya hecho esta tierra para contratar a profesionales al servicio de la sanidad” y que estará dotada con “2.695 nuevos profesionales”, ha precisado.



Toledo, 15 de diciembre de 2022.– El presidente regional, Emiliano García–Page, ha celebrado esta mañana, en Toledo, que la Comunidad Autónoma haya experimentado un incremento del “91 por ciento” en el número de personas atendidas en el sistema de Dependencia, lo que significa que “estamos a punto de doblar” el número de beneficiarios con respecto al año 2015, ha detallado. Asimismo, ha reconocido sentirse “muy orgulloso” de estas cifras y del trabajo que “se hace con gente, no solo con máquinas”, ha apostillado.



Así lo ha manifestado durante la presentación de una nueva edición de la campaña ?Navidad en compañía. Ningún mayor solo?, una iniciativa de acompañamiento a los mayores de 60 años de la Comunidad Autónoma residentes en 75 centros de la Asociación de Castilla–La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (ACESCAM). “Lo que nace en Navidad es un mensaje de amor, de esperanza, de posibilidad”, ha reflexionado García–Page, quien ha vaticinado que “estar acompañado terminará siendo un derecho para todos y todas”.



En este contexto, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha avanzado también que Castilla–La Mancha aprobará el martes que viene, en la reunión del Consejo de Gobierno, la medida que permitirá “casi doblar el presupuesto en algunas áreas de la Dependencia para el año que viene”, un incremento que se producirá “en colaboración con el Estado que ahora está respetando mucho más la participación y cooperación en los fondos en materia de dependencia”, ha explicado.



La mayor oferta de empleo público en la historia de la Sanidad castellanomanchega



En otro orden de asuntos, el presidente García–Page ha ratificado la publicación, este mes de diciembre, de “la mayor oferta que nunca haya hecho esta tierra para contratar a profesionales al servicio de la Sanidad”. En concreto, ha detallado que esta Oferta Pública de Empleo contará con “2.695 nuevos profesionales” en una propuesta que ha salido adelante “sin ningún tipo de oposición de los sindicatos”, ha remarcado.



En este sentido, ha recordado que “estamos en una permanente carrera de contratación” en alusión a esta medida “absolutamente bárbara” que incide en el “trato humano” ya que, a su juicio, “la gente que más tiene que atender a los ciudadanos son los sanitarios”, ha considerado.



Conmoción por los últimos sucesos de Barrax y Quintanar de la Orden



Por otro lado, el presidente de Castilla–La Mancha ha tenido palabras para los sucesos acaecidos en las últimas horas en la localidad conquense de Quintanar del Rey, unos hechos por los que “estamos todos conmocionados”, ha admitido. “Hoy nos hemos levantado con una de esas cosas que, en la vida, te llevan a replantearte todo”, ha proseguido en alusión al asesinato de dos menores a manos de su propia madre quien, posteriormente, se ha suicidado.



De igual modo, ha recordado que, esta misma mañana, ha participado “en un minuto de silencio por uno más de los atentados machistas que se produjo en Barrax (Albacete) hace unos días”. En este marco, Emiliano García–Page ha remarcado que este “drama” se acrecienta “si nos acostumbrarnos a ello y no le damos importancia”. A este respecto, ha incidido en que “lo que hacemos es lo más importante, pero lo que decimos también”, ha concluido.



“Altura de miras” pero con “los pies en el suelo”



Por último, el presidente autonómico ha reconocido sentirse arropado tras criticar, esta semana, la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de España. “No me siento solo, al contrario, es bajarme del atril y sentirme enormemente acompañado”, ha aseverado.



“Me decían esta mañana que hay que tener altura de miras”, ha continuado, a lo que ha contestado que “la altura que yo reclamo es la del conjunto” y que “la altura que quiero tener, como presidente, es la que me presta mi gente, la de salir a la calle y poder mirar a la altura de los ojos de la gente” porque “esa es la altura que se necesita para estar en política”.



En este ámbito, ha indicado que “se puede estar muy alto” pero sin “perder nunca los pies en el suelo porque, si no, te caes o tropiezas, y puedes no entender lo que piensa la gente”, ha enfatizado.



Paralelamente, García–Page ha avanzado que las Cortes regionales “van a aprobar una norma que nos obligue a que, cuando se produzca en España un intento de votar, en un sitio solo, a favor de la soberanía nacional, que me sienta obligado, ya legalmente, a acudir a defender los derechos que tenemos todos por igual” en relación con la soberanía nacional ha relatado.



En la presentación de la 11ª edición de esta campaña, junto a una representación de los propios usuarios beneficiarios de la misma, Emiliano García–Page ha estado acompañado por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; o el presidente de ACESCAM, José Manuel Llario, además de representantes de diversas residencias de la Comunidad Autónoma.







