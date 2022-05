García-Page celebra la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo como un “salto de gigante” que acerca la “solución definitiva” al problema del agua

“Que el día sea hoy histórico para Castilla–La Mancha no significa que aquí acabe la historia”, ha subrayado el presidente regional en este día “memorable”.

Emiliano García–Page ha realizado un “ofrecimiento de entendimiento” al Levante en su calidad de “presidente y español” para que “a nadie le falte el agua”.

Asimismo, el presidente castellanomanchego ha solicitado, en el ámbito regional, “todo el apoyo” a los partidos con representación parlamentaria y “a los que aspiran a tenerla”, a quienes ha implorado su adhesión “sin consignas partidarias”.

Sacedón (Guadalajara), 3 de mayo de 2022.– El presidente autonómico, Emiliano García–Page, ha celebrado la aprobación del borrador del Plan Hidrológico del Tajo como un “cambio de plano, un cambio de tendencia, de guión y un salto adelante” para la consecución de “los objetivos por los que hemos estado luchando en defensa de los intereses de Castilla–La Mancha”.



El jefe del Ejecutivo castellanomanchego hacía estas declaraciones en la localidad guadalajareña de Sacedón, donde ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno que ha coincidido en el tiempo con el Consejo del Agua, celebrado en Madrid, en el que se ha aprobado el Plan Hidrológico del Tajo y que será remitido, a su vez, al Consejo de Ministros.



“Que el día sea hoy histórico para Castilla–La Mancha no significa que aquí acabe la historia”, ha subrayado el presidente regional, que ha saludado “el salto de gigante” dado por la Comunidad Autónoma en este día “memorable”. “Este apretón que acabamos de darle es muy importante; otro apretón más y tendremos la solución definitiva”, ha resumido.



En este contexto, García–Page ha valorado esta decisión en “un día importante también para España, porque España empieza a quitarse el lastre de una decisión que se tomó sin libertad ninguna en la Dictadura y que ha esclavizado a una parte importante de la economía del Levante”, en alusión al trasvase Tajo–Segura.



Asimismo, el presidente regional ha mostrado su “orgullo por la cantidad de gente que nos ha manifestado su apoyo” en los últimos años, al tiempo que ha puesto en valor el “altísimo consenso en la región” basado en planteamientos de “mucho sentido común” en alusión a la política hídrica del Ejecutivo autonómico.



En este orden de asuntos, García–Page ha contrapuesto el escenario actual con el que se encontró al alcanzar la presidencia de la Junta de Comunidades, y ha mencionado el “memorándum de la vergüenza” suscrito por la anterior Administración regional.



“Ese memorándum está definitivamente enterrado en ese cementerio que nos querían colocar”, ha mencionado en referencia al proyecto de ATC, y ha remarcado que “hoy podemos decir que las aguas empiezan a volver a su cauce, que es donde deberían estar”. “Juré defender esta tierra por encima de cualquier otro interés, siempre en la Constitución, siempre en el conjunto de los intereses de España”, ha apostillado.



Necesario apoyo de todos los colectivos castellano–manchegos



“Pido todo el apoyo en Castilla–La Mancha”, ha continuado el presidente regional, que ha justificado su solicitud en la conveniencia de contar “con la fuerza de otros colectivos” y ante el peligro de que “se impongan criterios regresivos” en torno a estos planteamientos.



Por ello, y en el ámbito regional, ha ampliado su petición a los “partidos que tienen representación parlamentaria y a los que aspiran a tenerla”, a quienes ha implorado su adhesión “sin consignas partidarias”.



En este contexto, el mandatario regional ha enfatizado que la resolución adoptada por el Consejo del Agua “es una meta volante importante pero no es la meta definitiva”, ante lo que ha remarcado que “este es el camino”, basado en un “planteamiento posibilista” sin connotaciones “populistas”.



Mano tendida al Levante español



En su comparecencia en esta jornada “determinante”, Emiliano García–Page ha realizado un “ofrecimiento de entendimiento” al Levante en su calidad “de presidente y de español”, con el objetivo de que “a nadie le falte el agua”.



En este sentido, ha reiterado que “no hay una guerra entre regiones”, al tiempo que ha insistido en la necesidad de que “se aceleren, y mucho, los usos, la gestión y la puesta en marcha de todos los sistemas de desalación” instalados en la costa levantina.



En este punto, ha lamentado que esta zona de la Península haya experimentado una “inercia prisionera de un agua que, ya prácticamente, no existe”. De igual modo, ha lanzado una advertencia en torno a los “criterios muy extremistas, muy radicales” de quienes “probablemente, incluso, se presenten a las elecciones”.



“El Tajo mide, y mucho, las distintas posiciones políticas y lo hace desde su cabecera y en el Tajo Medio”, ha considerado. Por ello, ha pronosticado que “vamos a escuchar a mucha gente con posiciones inmovilistas, como si no hubiera cambio climático, como si el agua fuera infinita”, ha explicado en alusión a “gente que ha hecho del agua del Tajo una industria, en muchos casos, sin sostén, incluso legal”.



Junto a los miembros del Consejo de Gobierno, el presidente de Castilla–La Mancha ha estado hoy acompañado en Sacedón por el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, y el alcalde de la localidad, Francisco Pérez Torrecilla.





