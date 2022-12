García-Page avanza que el primer Consejo de Gobierno de 2023 dará luz verde a la Ley de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia

El presidente autonómico ha mostrado su repulsa por el crimen machista de Escalona (Toledo), del que ha asegurado que “ha sido de una crueldad y una cobardía exagerada”.

Quintanar de la Orden (Toledo), 29 de diciembre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado que el Ejecutivo regional dará luz verde, en el primer Consejo de Gobierno de 2023, al proyecto de Ley de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia. El objetivo, ha subrayado, es “reforzar toda la estrategia de lucha a favor de la infancia”, por lo que “vamos a empezar el año aprobando el proyecto de Ley de la Infancia que va a actualizar y va a reforzar todos los mecanismos de ayuda y apoyo a la infancia y, por tanto, a la familia”, ha expuesto.



El presidente regional hacía estas declaraciones durante la inauguración del Centro de Día de Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo, una infraestructura sociosanitaria muy demandada en la localidad tras la paralización del proyecto durante la etapa de gobierno del Partido Popular. “Este es un centro bandera, y ahora va a ser una referencia para unos servicios sociales de los que podemos presumir”, ha valorado.



Asimismo, el presidente García–Page ha tenido palabras de repulsa al crimen machista ocurrido en Escalona (Toledo), que “ha sido de una crueldad y una cobardía exagerada”, ha aseverado momentos después de participar en el minuto de silencio que se ha celebrado, por este motivo, antes de la inauguración del nuevo Centro de Día. “No podemos cejar, esta es una guerra que se ganará con mucho tesón y mucha unidad, y con una repulsa que no es testimonial, que es sentida”, ha concluido.



“Si nos diera lo mismo lo que pasó en Escalona ayer o esta misma noche en Vallecas, en Madrid, si no dijéramos que por aquí no, habría mucho más”, ha señalado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de “ser conscientes de que hay que poner pie en pared” frente a la violencia machista, ha enfatizado.



Castilla–La Mancha, pionera en normativa de protección



En su intervención, el jefe del Gobierno castellanomanchego ha resaltado que, a nivel autonómico, “tenemos una normativa en esta tierra que no solo ampara a las mujeres de malos tratos; aquí hemos dado un salto más y amparamos a los niños", cuya madre es asesinada.



De igual modo, Emiliano García–Page ha valorado el trabajo diario de los servicios de Igualdad de Castilla–La Mancha, incidiendo en que “todos los días estamos atendiendo muchos casos y se salvan muchas vidas” en una región que, tal y como ha recordado, aprobó “la primera ley en toda Europa para luchar contra el machismo asesino”.



Arropado por los responsables y usuarios del nuevo centro, el jefe del Ejecutivo regional ha estado acompañado también por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; y el alcalde quintanareño, Juan Carlos Navalón, entre otras autoridades.







