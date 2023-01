García-Page avanza que el Gobierno regional va a “doblar” el presupuesto destinado al Bono Social Térmico que beneficiará a 85.000 familias

El presidente castellanomanchego ha garantizado que Castilla–La Mancha “va a contar con todo el agua que se necesite para su futuro” y ha enfatizado que no se trata de “política barata o partidista”, sino que “hablar de agua es hablar de empleo”, ha subrayado.



Asimismo, García–Page ha anunciado la aprobación, también este martes, de la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla–La Mancha para “apuntalar esta tierra como la más avanzada en materia de conservación y sostenibilidad”.

Alovera (Guadalajara), 16 de enero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado que el Gobierno regional aprobará mañana el Bono Social Térmico que, en este ejercicio, va a “doblar” su dotación hasta alcanzar los 43 millones de euros y que va dirigida a “toda la gente que tiene problemas, directamente, para pagar el gasto energético”. Asimismo, el presidente regional ha detallado que este nuevo programa de ayudas beneficiará a 85.000 familias en toda la región.



Así lo ha avanzado el jefe del Ejecutivo castellanomanchego durante su visita a las instalaciones de la compañía ‘Mahou San Miguel’, en la localidad guadalajareña de Alovera, una empresa que ha hecho de la “familia” su “seña de identidad” hasta convertirse en una “marca global de referencia del país”, ha remarcado.



En este contexto, el presidente García–Page ha subrayado que esta subvención, dirigida a aliviar el “esfuerzo energético” de los hogares castellanomanchegos, ha visto incrementado su montante desde el año 2020. A este respecto, ha señalado que, desde entonces, “lo hemos multiplicado por cinco” y ha puntualizado que “en el 2023 lo vamos a doblar respecto del 2022”.



De igual modo, el presidente regional ha mostrado su intención de que los pagos “lleguen entre marzo y abril, como muy tarde”, a fin de que la medida “sea lo más eficaz posible”.



Agua, “materia prima indispensable”

En la intervención junto al director general de la compañía cervecera, Alberto Rodríguez–Toquero, el presidente de la Comunidad Autónoma ha recalcado que “el agua es materia prima indispensable” en “una región que ha visto que proyectos empresariales e industriales o urbanísticos, se han quedado en el cajón” por no tener asegurado el suministro hídrico.



“El agua es la materia esencial, es vida”, ha enfatizado, “y no debiera discutirse para la producción industrial” que va “unida al empleo y a la generación de riqueza”, ha expuesto. A raíz de ello, el jefe del Gobierno autonómico ha garantizado que "esta tierra va a contar con todo el agua que se necesite para su futuro”. “No es política barata o partidista”, ha incidido, “es que hablar de agua es hablar de empleo”, ha rematado.



Por todo ello, Emiliano García–Page ha considerado “realmente importante el momento que estamos viviendo”, ha indicado, en “una región como la nuestra, necesitada de agua y que lleva padeciendo la hipoteca de un trasvase muchas décadas”, por lo que ha valorado el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, un texto que ha de ser ratificado por el Gobierno de España, en la reunión del Consejo de Ministros.



En este punto, ha mostrado su “confianza” en que “por primera vez en 40 años, una normativa sobre agua” posibilite “garantizar el futuro de esta tierra” y que, además, “no va a perjudicar, más allá del ruido, a nadie de forma interesada”, ha concluido. “Estamos empezando a desmontar una política que se hizo a espaldas de los intereses de esta tierra y de la razón y la lógica”, ha manifestado.



Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible



También en su comparecencia en las instalaciones de ‘Mahou San Miguel’, el presidente autonómico ha avanzado la aprobación en la reunión del Ejecutivo de este martes, de la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla–La Mancha a fin de “apuntalar esta tierra como las más avanzada en materia de conservación y sostenibilidad” y que saldrá adelante, ha indicado, fruto de “la sensibilidad” del Gobierno regional, no solo desde el punto de vista “ideológico”, sino también “moral”, ha reconocido.



“Lo que no es sostenible, es que es insostenible”, ha reseñado, al tiempo que ha pronosticado que “la economía que se adapte a la estrategia de la sostenibilidad primero, será más competitiva que el resto”.



Paralelamente, García–Page ha elogiado “el esfuerzo por la adaptación, la innovación y la ampliación” de esta empresa cuya producción ya está respaldada, en parte, por energía limpia. En este sentido, ha reconocido la relevancia de la “autogeneración” energética en referencia al parque solar que la compañía ha puesto en marcha en sus instalaciones.



En esta visita han acompañado a García–Page el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; y el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega, entre otras autoridades.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando