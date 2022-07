García-Page avanza la aprobación de “un ambiciosísimo Plan de Vivienda” dotado con “75 millones de euros” para 75.000 beneficiarios

El presidente autonómico, Emiliano García–Page, ha celebrado que la región “encabeza muchos rankings” en el ámbito nacional, como el referido a la “tasa de actividad de personas con discapacidad”, gracias a un “trabajo de años” en colaboración con el sector privado, ha concluido.



Asimismo, García–Page se ha referido al 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y ha rememorado aquel episodio en el que ETA llevó a cabo un “chantaje absolutamente inmoral a todo un pueblo”, por lo que ha remarcado la “férrea voluntad de la sociedad española” para derrotar al terrorismo.



Toledo, 11 de julio de 2022.– El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, ha avanzado, esta mañana en Toledo, la aprobación “mañana mismo”, en la reunión del Consejo de Gobierno, de “un ambiciosísimo plan de vivienda” que estará dotado con “75 millones de euros” y que “va a alcanzar a 75.000 chicos y chicas” de la región con el objetivo de facilitar su emancipación.



El presidente regional hacía estas declaraciones durante la firma de un convenio de colaboración con CERMI–CLM y Plena Inclusión, diseñado para avanzar en el asesoramiento y apoyo de la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual que se incorporarán a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha. “Aquí hay un plus de motivación, un plus de vocación” ha valorado García–Page en la rúbrica de este documento que ha definido como “un convenio de justicia y de inteligencia”.



En este marco, ha profundizado en la aprobación de este Plan Estatal de Vivienda que tendrá una vigencia de tres años, que irá destinado “a gente joven, pero no solo joven” y que incluirá ayudas para la “compra, alquiler o rehabilitación”. Asimismo, el Plan contempla subvenciones para zonas despobladas del territorio autonómico, por lo que García–Page ha subrayado la conveniencia de hacer “un permanente ejercicio de igualarnos en oportunidades, en posibilidades, en derechos, en opciones”, ha relatado.



De igual modo, ante una amplia representación de los nuevos empleados públicos de la Junta que, esta misma semana, conocerán su destino en la Administración regional, el jefe del Gobierno castellanomanchego ha incidido en “el incremento de casi un 40 por ciento en todo el presupuesto de discapacidad” de la Comunidad Autónoma en los últimos años.



En este sentido, ha celebrado que la región “encabeza muchos rankings”, tal es el caso de la lucha contra la violencia machista o la prestación por Dependencia, por lo que ha valorado el hecho de que la región encabece el ranking nacional “de tasa de actividad de personas con discapacidad” gracias a “un trabajo de años” en colaboración con el sector privado.



Renovación del convenio de transportes



En la firma de este acuerdo que ha tenido lugar en el Archivo Regional, Emiliano García–Page ha insistido en la importancia de la rúbrica del convenio de transporte con la Comunidad de Madrid que tendrá lugar, también, este lunes. “Es muy costoso, pero es importante la colaboración entre comunidades”, ha subrayado en alusión a este acuerdo al que el Gobierno de Castilla–La Mancha destinará 15,5 millones de euros.



Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico remarcado que “nosotros anteponemos con mucha claridad los intereses de la gente a los intereses de algunos e incluso de los propios partidos”.



Memoria para recordar “aquello que hemos sufrido”



En su intervención, el presidente García–Page se ha referido al 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, un hecho del que “me acuerdo perfectamente y no lo quiero olvidar”, ha reconocido. A este respecto, ha incidido en la necesidad de mantener la memoria “para celebrar las cosas que se han hecho bien” pero también para “recordar aquello que se ha hecho mal o aquello que hemos sufrido, para no volverlo a repetir”, ha aseverado.



En este contexto, el mandatario regional ha expresado algunas reflexiones, incluida su propia vivencia personal, en relación a aquellos difíciles momentos en los que ETA llevó a cabo un “chantaje absolutamente inmoral a todo un pueblo”. Sobre este episodio, Emiliano García–Page ha destacado que “esa voluntad férrea de la sociedad española de acabar con el problema y, además, no hacerlo de otra manera que con la Constitución y con las libertades, fue determinante”, ha rememorado.



En esta cita, el presidente autonómico ha estado arropado por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; así como por la presidenta de CERMI–CLM, Cristina Gómez, y el presidente de Plena Inclusión, Francisco Serrano.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando