García-Page anuncia la creación de un instrumento financiero, dotado con “no menos” de 500 millones de euros, para invertir en creación de empleo y empresas

En la presentación del programa ‘Investigo Castilla–La Mancha’, financiado por la Unión Europea y en alusión a algunos de los contenidos del Proyecto de Ley de Universidades, el presidente autonómico se ha mostrado contrario a que, tal y como recoge el texto, “los claustros de las universidades pueden hacer pronunciamientos ideológicos”.

“Hemos pasado de perder los juicios (sobre el agua), a ganarlos, porque prima el sentido común”, ha subrayado, explicando a su vez que esta región ha ganado sentencias del Tribunal Supremo gracias a los razonamientos técnicos y legales de la Universidad de Castilla–La Mancha.

Toledo, 10 de enero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado esta mañana, en el Campus de la Fábricas de Armas de la UCLM en Toledo, la creación, en el mes de marzo, de un instrumento financiero “para poder invertir en creación de empleo y en creación de empresas en Castilla–La Mancha”. Según ha indicado, estará dotado con “no menos de 500 millones de euros” y, ha añadido, “sería muy conveniente que participase la Universidad”.



El presidente de Castilla–La Mancha hacía estas declaraciones esta mañana en el marco de la presentación del programa ‘Investigo Castilla–La Mancha’, un programa incluido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. Satisfecho con el resultado del mismo, ha avanzado que el Ejecutivo que preside, ha pedido al Estado –que es el intermediario entre los fondos europeos y las autonomías– “que el dinero que sabemos que va a ser difícil gastar en otros programas sirvan para ampliar éste”.



Del mismo modo, ha aclarado que, si esa iniciativa no es posible, se va a sugerir a la Administración central “que este programa se amplíe otros dos años y, si eso no funcionara, estamos dispuestos a crear un programa específico en Castilla–La Mancha, dependiendo de la Universidad y la Agencia, para que esta plataforma que se ha ido creando sea una plataforma de oportunidades”, ha apuntado.



“Solo por la retención del talento ha merecido la pena el hecho autonómico”, ha dicho el presidente de Castilla–La Mancha, convencido, a su vez, de que sin la creación de la Universidad de Castilla–La Mancha “esta región no sería algo serio”. Y con la finalidad de retener el talento que esta institución académica genera, García–Page ha avanzado la creación de “un buzón o una oficina” que atienda a los estudiantes universitarios una vez han finalizado sus grados y les ayude a dirigir o enfocar su futuro laboral.



Defensa del agua



Así mismo, ha aprovechado la ocasión para significar el “gran papel que la UCLM ha desempeñado en la defensa de los derechos del agua en la región”. Ha explicado que gracias a la argumentación científica que ha aportado la UCLM, “hemos pasado de perder los juicios, a ganarlos, porque prima el sentido común”, ha subrayado, explicando a su vez que esta región ha ganado sentencias del Tribunal Supremo gracias a los razonamientos técnicos y legales de la Universidad de Castilla–La Mancha. “El agua que sale de las depuradoras no es el caudal ecológico del río”, ha apostillado. En este sentido, ha reiterado que Castilla–La Mancha es favorable a un gran acuerdo en el país para el uso del agua.



Ley de Universidades



Por último, se ha mostrado contrario al cambio que recoge el texto del proyecto de Ley de Universidades en el que está trabajando el Gobierno de España, que dice que "los claustros de las universidades pueden hacer pronunciamientos ideológicos”.



García–Page ha calificado de “grave” esa posibilidad y ha considerado que se hace para “defender lo que pasó en algunos rectorados en Cataluña, con el proceso de independencia y, eso no lo puede amparar una ley, ya que se sale por completo del marco constitucional". A este respecto, se ha mostrado esperanzado en que el Senado lo pueda “devolver” y si no es así, ha dicho que el Gobierno de Castilla–La Mancha “irá al Tribunal Constitucional con este asunto”.



El presidente de Castilla–La Mancha ha estado acompañado en este acto por el rector de la UCLM, Julián Garde; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando