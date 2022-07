García-Page anuncia la aprobación de 4,7 millones de euros para las obras de la Unidad de Oncología Radioterápica en el nuevo Hospital de Cuenca

El presidente de Castilla–La Mancha se ha referido también a la aprobación, también por parte del Consejo de Gobierno, del Plan de Singular Interés para El Terminillo en la ciudad de Cuenca.

Cuenca, 29 de julio de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado la aprobación, en el próximo Consejo de Gobierno, de 4,7 millones de euros para las obras de la Unidad de Oncología Radioterápica en el nuevo Hospital de Cuenca.



Así lo ha indicado durante la presentación de las Rutas del Plan Astra del Área Metropolitana de la ciudad de Cuenca, donde ha estado acompañado por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez, así como por los alcaldes de Cuenca, Chillarón, Jábaga, Villar de Olalla y Arcas.



García–Page ha recordado que “el hospital de Cuenca nunca tuvo proyecto de radioterapia ni estaba previsto, pero lo hemos realizado ahora en estos años y es una decisión, a mi juicio, transcendente, porque todos somos víctimas en potencia de esta enfermedad”.



El nuevo edificio incluye la dotación de dos búnkeres gemelos para la ubicación de un Acelerador Lineal y TC de planificación, además de todas las consultas y salas para tratamiento y técnicas que sean necesarias para esta área.



Visto bueno al PSI de El Terminillo



El presidente de Castilla–La Mancha se ha referido también a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, y el mismo lunes, del Plan de Singular Interés para El Terminillo en la ciudad de Cuenca.



Según García–Page, este PSI “es en colaboración con todas las administraciones y va a significar la llegada de mucho dinero y de un complejo deportivo tremendo para Cuenca, que no tiene solo el interés de satisfacer necesidades deportivas, sino que está ya en gestiones y conversaciones con grandes universidades americanas para la llegada de un tipo de visitante estable, fijo y muy cualificado y cotizado”.



“Castilla–La Mancha y Cuenca como modelo de transporte de cercanía”



En relación al servicio de transporte ASTRA, García–Page ha indicado que “Castilla–La Mancha se va a convertir en referencia, y Cuenca dentro de ella, de en un modelo de transporte de cercanía, que es una pieza más de solución de aportaciones desde la región a un problema estructural, el de la población en un país que no quiere tener hijos y que le pone muchas barreras a que venga gente de fuera”.



Además, ha añadido que “hoy se ha inaugurado un servicio que se va a ampliar y que va a intentar extenderse en la región, porque además cuenta con una voluntad férrea de todas las administraciones”.



Los servicios ASTRA se caracterizan por mejorar sustancialmente las comunicaciones entre los municipios limítrofes y la ciudad, incrementando el número de expediciones y aumentando el número de paradas, asemejándose a los servicios más típicos de un transporte urbano.



En el caso de Cuenca conformarán el ASTRA los municipios de Chillarón de Cuenca, Fuentenava de Jábaga, Villar de la Olalla y Arcas. Este servicio ASTRA además será un ejemplo claro de intermodalidad con la llegada hasta la Estación de AVE Fernando Zóbel, favoreciendo los desplazamientos de la ciudadanía no solo a Cuenca, sino también a Madrid, Valencia o Albacete con los billetes y bonos AVANT.









