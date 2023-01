García-Page advierte de la importancia de "bloquear" el caudal mínimo del Tajo para evitar que otros gobiernos "se lo salten a la torera"

El presidente regional ha señalado que el hecho de que el vertedero nuclear no vaya a instalarse finalmente en la provincia de Cuenca “es un objetivo conseguido”, asegurando además que “aunque se sigan empeñando en la oposición absurdamente”, nunca será una realidad en la región.



García–Page ha avanzado también que el próximo miércoles, día 18 de enero, en el transcurso de la inauguración de FITUR, los Reyes de España visitarán el stand institucional de Castilla–La Mancha.



Cuenca, 13 de enero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha advertido hoy, “en pleno debate del agua en España”, de la importancia de “bloquear” el caudal de los ríos de la región, “particularmente del que no lo tenía, el Tajo, no sea que vengan otros gobiernos que se lo salten a la torera”. “Es importante que quede atado, y bien atado”, ha reiterado.



García–Page, que este viernes ha presidido en la capital conquense la firma del convenio de colaboración por el que el Gobierno regional colaborará con el Ayuntamiento capitalino en la celebración de la Capitalidad Gastronómica de Cuenca a lo largo del presente año 2023, ha puesto en valor la “tozudez, constancia y tenacidad” de Castilla–La Mancha en la defensa de sus intereses hídricos.



A su juicio, esta forma de actuar, unida al “apoyo unánime que hemos firmado en Castilla–La Mancha asociaciones y organizaciones agrarias, sindicatos de regantes e instituciones públicas” ha permitido dar “un salto de gigante” en materia de planificación hídrica “para conseguir otro compromiso. Para aquellos que plantean que es una guerra electoral, déjense de tonterías, es mucho dinero", ha asegurado.



En este sentido, García–Page ha recordado que cada hectómetro cúbico que se va de esta tierra a otra “son 2.000 millones de las antiguas pesetas. Es materia prima, es dinero, es negocio, y hoy no se puede abrir cualquier negocio si no hay 4G, si no hay telecomunicaciones y si no hay agua”, ha añadido.



Sin ATC en Cuenca: objetivo conseguido



En otro orden de cosas, el presidente García–Page se ha referido al ATC proyectado en su momento en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), recordando que “para algunos, el mayor proyecto que tenía esta provincia hace unos años era hacer un cementerio nuclear”. En este sentido, ha recordado que “cuando me presenté ante los ciudadanos de Castilla–La Mancha a pedir su confianza, les dije que un objetivo claro era impedir el ATC, y es un objetivo conseguido”, ha asegurado.



Asimismo, ha garantizado que Cuenca no contará con una instalación de esas características “aunque se sigan empeñando en la oposición absurdamente”, porque “hoy tengo más claro que nunca que ese vertedero nuclear hubiera complicado muchos otros proyectos, tanto en el sector agrario como turístico en esta provincia”, ha añadido.



Los Reyes en el stand institucional de Castilla–La Mancha en FITUR



Acompañado del vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y el alcalde de la ciudad Darío Dolz, el presidente García–Page ha avanzado también que el próximo miércoles, día 18 de enero, en el transcurso de la inauguración de FITUR, “tendremos el honor” de que los Reyes visiten el stand institucional de Castilla–La Mancha.



Asimismo, el marco de la Feria Internacional de Turismo servirá para que Cuenca coja el testigo de la Capitalidad Gastronómica de la mano de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, un título que ostentará durante todo el presente año.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando