El Festival de Teatro Clásico de Chinchilla crece hasta los 9 días de programación en el marco del 40º aniversario de Cultural Albacete

Albacete, 9 de mayo de 2023– Chinchilla de Montearagón se prepara para celebrar uno de los eventos culturales más destacados de la provincia de Albacete: el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla. En su 27ª edición, este festival nacido en el seno del Consorcio Provincial Cultural Albacete de la Diputación, contará con una programación excepcional que crece hasta las nueve jornadas, incluyendo otros tantos espectáculos que, del 24 de junio al 2 de julio, inundarán de la mejor dramaturgia clásica y grecolatina el impresionante Claustro de Santo Domingo.



Así lo ha avanzado la diputada provincial, Pilar Sierra, durante la presentación del evento que ha albergado la Diputación de Albacete y en la que, además, han participado Pedro Antonio Ruiz, delegado de la JCCM; Silvia Abellán, concejala de Cultural de Chinchilla; Vicente Albujer, programador cultural de la localidad; y Ricardo Beléndez, gerente del Consorcio Cultural Albacete que este año celebra su 40º aniversario. Efeméride que también hará más especial si cabe este 27º Festival de Teatro Clásico.



Tres obras que estarán en Chinchilla se disfrutarán después en Almagro



De hecho, como ‘guiño’ a esa conmemoración, se ha programado para la apertura del festival 'Vive Moliére', un espectáculo de altísimo nivel que servirá de homenaje a la primera obra de teatro clásico que se disfrutó en el Teatro Circo de Albacete de la mano de Cultural Albacete, y que también fue del dramaturgo parisino.



Todas las obras programadas para esta edición serán comedias o adaptaciones a comedia de grandes tragedias teatrales. Por primera vez, se disfrutará de la participación de un grupo local: la Escuela Municipal de Teatro de Chinchilla, que presentará 'El sueño de una noche de verano', clásico de William Shakespeare.



Además, y en una clara muestra de la calidad de este evento de primer nivel que trasciende la provincia de Albacete, este año el público va a disfrutar de tres compañías que, después, estarán también en el Festival de Teatro Clásico de Almagro: Serán, la propia ‘Vive Moliére’ de Ay teatro; ‘El viaje del monstruo fiero’, de El Brujo (al artista que más veces ha actuado en el Festival chinchillano, como ha apuntado Ricardo Beléndez); y ‘Abre el ojo’, de Noviembre Compañía de Teatro.



Excelencia, nuevamente, en un Festival de Teatro Clásico de Chinchilla de carácter internacional que, en su 27ª entrega, contará con la compañía portuguesa do Chapitô que presentará 'Antígona 3 x 3'5' el 1 de julio.



Como ha indicado el delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha en Albacete, “Por su parte, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha destacado que “estamos no sólo en el calendario de festivales de teatro, sino en el imaginario colectivo del teatro clásico de España”. Además, ha reconocido esa contribución que en esta edición realizará la Escuela Municipal de Teatro de Chinchilla, “siendo un escaparate exterior, sino también interior gracias a este teatro amateur y de pequeñas compañías”, como ocurre en otros municipios de la provincia como Almansa o Lezuza.



Además, la Junta de Comunidades ha recordado que ‘Vive Moliére’ ya pasó por la edición de otoño de la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla–La Mancha y ‘Lope, la Comedia por llegar, bajo la dirección de Juanma Cifuentes, es otra de las apuestas del Festival de Teatro Clásico de Chinchilla, siendo además una representación escénica de Castilla–La Mancha, gracias a Producciones Telón.



Abonos, entradas y otros detalles a tener en cuenta



Desde hoy, están a la venta los abonos para las nueve obras por un precio de 90 ?, habiéndose vendido ya 48 en apenas una hora, y pudiéndose adquirir (en las taquillas de Turismo, la Oficina de Turismo de Chinchilla ya través de Internet) hasta el 29 de mayo. Llegado esa fecha, las entradas sueltas que resten para cada obra (con precios que oscilan entre los 15 y los 20 ?) podrán adquirirse desde el 1 de junio en taquillas e internet, y también una hora antes de cada función en el propio Claustro de Santo Domingo, en caso de haber disponibilidad.



Precios llamativamente reducidos, con respecto a los de otros festivales de la geografía y que, como ha explicado Beléndez, son posibles gracias, fundamentalmente, al compromiso de la Diputación de “democratizar y hacer accesible a todos los bolsillos la mejor cultura”, como ha recordado que defiende siempre el presidente provincial, Santi Cabañero.



No en vano, la Diputación, a través de Cultural Albacete, es la principal sostenedora del Festival de Teatro Clásico de Chinchilla, seguida del propio Ayuntamiento de la localidad, la JCCM a través de su Red de Teatros y el Gobierno de España, mediante el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura. Algo que ha agradecido muy especialmente la concejala, Silvia Abellán, señalando que Chinchilla encontraba en la cultura uno de sus mayores soportes para salir de la sacudida que provocó la pandemia de la COVID y que eso no habría sido ni sería posible en ningún pueblo sin la ayuda de las administraciones.



Fomentando, un año más, el transporte sostenible y la comodidad de quienes deseen, simplemente, disfrutar de gran teatro clásico y de lo que, a nivel gastronómico, Chinchilla tiene para ofrecer, el festival contará un año más con un servicio de transporte en autobús desde Albacete, con dos horarios de salida desde la Delegación de Educación y Cultura, situada en la Avenida de la Estación, a las 19:00 h. y a las 21:30 h. Las personas abonadas al Teatro tendrán incluido el transporte en el autobús, previa solicitud del billete en las Taquillas del Teatro Circo o por teléfono.



Como ha concluido Sierra, el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla es una oportunidad única para disfrutar del mejor teatro clásico en un entorno histórico y cultural inigualable; razón por la que ha animado a los y las amantes del teatro clásico a no perderse esta cita imprescindible del calendario cultural de la provincia de Albacete.



Grandes espectáculos, a las 22:30 horas, en el Claustro de Santo Domingo



– Sábado 24 de junio: ‘Vive Moliére’, de Ay Teatro (20 ?).



– Domingo 25 de junio: ‘El sueño de una noche de verano’, de la Escuela Municipal de Teatro de Chinchilla (con invitación a retirar en la Oficina de Turismo de Chinchilla).



– Lunes 26 de junio: ‘El viaje del monstruo fiero’, Rafael Álvarez ‘El Brujo’ (20 ?).



– Martes 27 de junio: ‘Abre el ojo’, de Noviembre Compañía de Teatro (20 ?).



– Miércoles 28 de junio: ‘Lope, la comedia por llegar’, de Producciones Telón (20 ?).



– Jueves 29 de junio: ‘Las bingeras de Uripides’, de Las Niñas de Cádiz (20 ?).



– Viernes, 30 de junio: ‘El Amor enamorado’, de 300 Alas blancas / microproducciones (20 ?)



– Sábado 1 de julio: ‘Antígona 3 x 3’5’, creación colectiva de la Companhia do Chapitô de Portugal (20 ?).



– Domingo 2 de julio: ‘Por todos los dioses’, Fernando Cayo (15 ?).





