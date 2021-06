La FEMP convoca concentraciones frente a los ayuntamientos tras las muertes de Anna, Olivia y Rocío

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha emplazado a las entidades locales e invitado a los ciudadanos a realizar concentraciones silenciosas este lunes a mediodía frente a los ayuntamientos en solidaridad con las últimas víctimas de violencia machista y "como demostración de unidad para acabar con esta lacra".

La consejera de Igualdad y portavoz del gobierno de CLM, Blanca Fernández, ha manifestado hoy “con toda la rotundidad y con toda la pena la mayor de las condenas contra los crímenes machistas que asolan en las últimas semanas con especial intensidad en nuestro país”. Según ha recordado, desde 2003 más de 1.000 mujeres han sido asesinadas, fecha desde la que hay estadísticas, y además, 39 criaturas. “Desde luego los asesinatos de niñas y de niños son los más crueles, son los más graves, es violencia machista, se le llama violencia vicaria porque es la que se utiliza para hacer daño a la madre mediante lo que más quiere en el mundo que son sus hijos y sus hijas, y son los crímenes más execrables”, ha recalcado.

“En nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha y del presidente García-Page en primera persona decirles a las mujeres que hoy están sufriendo violencia de género que estamos con ellas, que tenemos la mano tendida, que tenemos recursos, ayudas de todo tipo, que las pueden ayudar a salir del círculo de la violencia, con denuncia o sin denuncia”. “Estamos aquí no para cuestionarlas sino para ayudarlas a salir del círculo de la violencia, para ayudarlas a que encuentren una segunda oportunidad en la vida, que es la que se merecen sencillamente, una vida sin ningún tipo de agresión sin ningún tipo de humillación sin ningún tipo de nada anómalo porque en definitiva la convivencia con un maltratador, con un machista es una anomalía con la que tenemos que acabar”.

UNIDAD INSTITUCIONAL Y DE PARTIDOS

La también portavoz ha apelado a la ciudadanía y “que le tengan siempre la mano tendida a las mujeres que puede estar sufriendo este tipo de violencia, pero hoy también apelo a los partidos políticos porque la unidad institucional existe y las administraciones trabajan y con todos sus esfuerzos hacen lo que pueden o lo que entienden, con aciertos y con errores”. Es importante, ha continuado, no lanzar más mensajes negacionistas ya que “la violencia de género existe y si se niega su existencia lo que se hace es empoderar a los maltratadores machistas y reducir a la nada a las víctimas, y eso, no nos lo podemos permitir como sociedad, no nos podemos permitir esta injusticia bajo ningún concepto”.

DOLOR Y SOLIDARIDAD EN LA FEMP

"Unámonos activamente, sin descanso, contra la violencia machista", ha señalado el presidente de la FEMP, Abel Caballero en la comunicación remitida a las entidades locales, en la que ha expresado su "dolor y solidaridad" con los familiares y amigos de las últimas víctimas, las niñas Anna y Olivia o la adolescente Rocío.

Tras estas muertes, el presidente de la institución se ha mostrado sobrecogido y apenado "en lo más profundo": "Seguimos consternados por el cruel suceso de las pequeñas Anna y Olivia".

"Desde que empezamos a conocer los resultados de la investigación que confirmaban que había sucedido lo que temíamos, todos sin excepción nos hemos sentido atacados y todos sin excepción nos hemos puesto en el lugar de Beatriz, la madre, y en el de familia y amigos. Nada puede reparar la pérdida, pero no dejamos de acompañarlos y estar con ellos con todo nuestro afecto y cercanía, con toda nuestra solidaridad", ha lamentado.

Desgraciadamente, el terrible suceso de las niñas en Tenerife no ha sido el único en las últimas horas con el mismo denominador común: la violencia machista.

En Estepa, Sevilla, se ha conocido la tragedia de Rocío, 17 años; y unos días antes, no hace aún ni un mes, cinco mujeres asesinadas, una de ellas embarazada, y un niño asesinado también.

"Por todas ellas, reunámonos en silencio frente a nuestros ayuntamientos este lunes 14 de junio a mediodía, o a lo largo de la jornada en función de las costumbres de los vecinos de cada municipio", ha señalado la FEMP.

La institución ha hecho este llamamiento por los 41 niños asesinados desde 2013 por violencia machista y por las 1.096 mujeres muertas desde 2003 por violencia machista.

"Por todas ellas y todos ellos, por nosotros, por todos, por la convivencia, llenemos de silencio España desde las plazas de los ayuntamientos este lunes 14 de junio a mediodía. Reunámonos por ellas y ellos y para ellos y para ellos. Unámonos activamente, sin descanso, contra la violencia machista", concluye el comunicado de la FEMP.