La evolución de la agricultura, el desarrollo rural o la política hídrica, claves para el avance de Castilla-La Mancha en la última década

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha querido “poner en valor” a los agricultores, ganaderos, empresas y cooperativas agroalimentarias en Madrid.



Al acto han asistido personalidades como la ex ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa; o el ex presidente de Castilla–La Mancha, José María Barreda.

Madrid, 31 de enero de 2023.– El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, presentó ayer lunes, en El Ateneo de Madrid, su libro ‘Rural Siglo 21. Una década de reflexiones’, en el que analiza temas como la Política Agraria Común (PAC), el desarrollo rural, la metodología LEADER, la política de agua, el sector agroalimentario, el vino, así como asuntos de política general.



Se trata de un proyecto que surge para conmemorar el décimo aniversario de su blog, recopilando los más de 125 artículos que ha redactado en estos años. Todas las entradas forman parte del libro, publicado por la editorial Agrifood, están clasificadas por temáticas y con una introducción explicativa para cada bloque. El prólogo lo firma el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page.



Presentado por el rector de la Universidad de Castilla–La Mancha, Julián Garde, el consejero repasó durante su intervención la evolución de estos temas a lo largo de la última década, destacando que han sido “claves” para el avance de la región. Además, afirmaba que “uno no siempre puede poner en práctica sus ideas”, ya que las publicaciones en el blog llegaron antes de ser nombrado consejero del Gobierno de Castilla–La Mancha en 2015.



Martínez Arroyo ha querido realizar este acto de presentación en Madrid para “poner en valor” el trabajo de los agricultores, de los ganaderos y de las empresas y cooperativas agroalimentarias en la capital. “Son los que nos dan de comer”, recordaba, ofreciendo datos tan contundentes como que el sector representaba en 2015 el 12 por ciento de la riqueza de Castilla–La Mancha, mientras que hoy es el 18 por ciento: “no hay ninguna actividad económica más importante que ésta en la región y cada vez pesa más”.



Al acto asistieron personalidades como la ex ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa; el ex presidente de Castilla–La Mancha, José María Barreda; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; la secretaria general de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ana Rodríguez Castaño; los senadores Manuel Miranda y Jesús Martín; o la que fuera diputada en el Congreso, Clementina Díez de Baldeón.



Las entidades agroalimentarias han estado representadas por el presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas, Rafael Torres; el consejero delegado de Lácteas García Baquero, Miguel Ángel García Baquero; el presidente de las Bodegas Félix Solís Avantis, Félix Solís; o el gerente de Embutidos España, Miguel Ángel España. También los presidentes de la D.O. Queso Manchego, Antonio Martínez; de la D.O. La Mancha, Carlos Bonilla; o la DOP Montes de Toledo, Gregorio Gómez, en nombre de las figuras de calidad agroalimentarias de Castilla–La Mancha.



Han asistido, además, representantes de los sindicatos UGT y CC.OO.; de las Organizaciones Profesionales Agrarias, como el presidente de ASAJA, Pedro Barato; o el secretario general de UPA en Castilla–La Mancha, Julián Morcillo; el coordinador de COAG, José Luis Miguel de Diego; el director de Cooperativas Agro–alimentarias de Castilla–La Mancha, Juan Miguel del Real; el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega; el director ejecutivo de la Fundación Dieta Mediterránea, Domingo Valiente; o el director gerente de la Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel.



Por último, no faltaron a la cita todo el equipo de Martínez Arroyo en la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural; el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Palacios, entre otros regidores municipales; representantes de diversos ministerios y embajadas, de entidades financieras, de Escuelas de Ingeniería Agronómica, así como de medios de comunicación especializados.





