Un estudio multicéntrico liderado por el Hospital de Toledo, publicado en una de las revistas más prestigiosa de Medicina Deportiva

En el ensayo clínico, diseñado y coordinado desde el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, han participado siete hospitales de Bélgica, Brasil, Chile, Países Bajos, Portugal y España.

Toledo, 5 de febrero de 2023.– Los doctores Enrique Sánchez Muñoz y Beatriz Lozano Hernanz del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, han liderado un estudio sobre la fiabilidad de la resonancia magnética en el diagnóstico de las lesiones donde se rompen al menos dos de los cuatro principales ligamentos de la rodilla, que ha sido publicado en el último número de la prestigiosa revista The American Journal of Sports Medicine.





Este ensayo multicéntrico, titulado ‘Fiabilidad de la resonancia magnética nuclear en el diagnóstico de las lesiones multiligamentosas de la rodilla’, se ha llevado a cabo sobre 178 pacientes en siete hospitales de Bélgica, Brasil, Chile, Países Bajos Portugal y España, y ha sido publicado en el último número de la Revista oficial de la Sociedad Americana de Ortopedia para la Medicina Deportiva.





El doctor Enrique Sánchez ha explicado que “para llevar a cabo el estudio se revisaron todos los pacientes con lesiones multiligamentosas tratados quirúrgicamente desde enero de 2014 hasta diciembre de 2020 en los centros participantes en el estudio. De esta manera, se incluyeron un total de 178 pacientes, mayoritariamente hombres con una edad media de 33,1 años”.





Recoge sexo, edad, mecanismo lesional, tiempo hasta la realización de la resonancia magnética y presencia de lesiones vasculares y neurológicas asociadas. Además de la presencia de lesiones en ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, colateral medial, colateral lateral, tendón poplíteo, ligamento popliteofibular, tracto iliotibial, tendón del bíceps femoral, meniscos medial y lateral y cartílago articular de los informes de resonancia magnética y los registros quirúrgicos.





“Para cada estructura de la rodilla se valoró cuándo el diagnóstico realizado a partir de resonancia magnética era correcto y cuándo no, mediante múltiples medidas. Además, se estudió cómo las características del paciente y de la lesión afectaban a la precisión de la resonancia”, ha detallado.





El trabajo concluye que la precisión diagnóstica de la resonancia magnética para las lesiones multiligamentosas no es igual para todas las estructuras de la rodilla, con muchas de ellas en riesgo de diagnóstico erróneo, especialmente las lesiones del complejo posterolateral, meniscales y condrales.





