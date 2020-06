Entre "la desolación y la indignación" nace la Plataforma de afectados y familiares por Covid en Clm

El pasado 13 de abril se creó la Plataforma de Afectados y familiares de Covid en Castilla-La Mancha. Es un perfil en la red social Facebook. Fue una iniciativa de María José Saiz Zamora, de Quintanar del Rey (Cuenca) a raíz de la muerte de su padre, Pedro José Saiz Zamora, el 26 de marzo, con 65 años. Y nace “de la impotencia y de la indignación tras oír las diferentes declaraciones de nuestros dirigentes, de la desesperación de ver cómo a los profesionales sanitarios de hospitales les faltaban EPIs y cómo las familias estábamos abandonados a nuestra suerte y entre las continuas faltas de respeto y despropósito de nuestros dirigentes y como nos siguen manipulando y mintiendo” nos cuenta.

Cientos de nombre de fallecidos aparecen ya en esta página además de testimonios de las familias, hijos, padres, tíos, nietos que cuentan lo difícil que se les está haciendo superar esta situación. No pudieron despedirse de ellos, murieron solos.

Se crea no solo para denunciar sino también para que los familiares se puedan expresar, desahogarse “son miles de testimonios que me llegan tanto al correo como a la plataforma, de gente que no quiere compartir por miedo a perder su puesto de trabajo pero también familias que necesitan gritar y desahogarse por lo sufrido y lo inhumano de la situación. Llevamos muchos testimonios, somos unos 900 miembros pero además hay gente que no tiene facebook, es gente mayor que me escribe o me llama por teléfono y se desahoga”.

Hay testimonios como el que escribe que “es inhumano y penoso, estamos con depresión, no podemos dormir, tenemos el corazón roto”. Otra mujer dice que su padre falleció en Toledo con 68 años “pero al ir a despedirnos y pedir sus pertenencias, nos dijeron que no tenían nada, han perdido absolutamente todo, documentación, teléfono móvil, etc”.

De momento no se han planteado hacer una plataforma real, fuera de las redes, porque “nació un poco a raíz de la impotencia que sentíamos y para unirnos las familias con necesitad de compartir lo que estábamos viviendo”. M. José contó desde el principio con apoyo tanto de un despacho de abogados “que nos está ayudando desinteresadamente y también una chica que es Comunity Manager que da visibilidad a la plataforma; sin ellos no sería posible”.

Hay testimonios también de profesionales que hablan del caos en el que se vieron sumidos en los peores momentos de la pandemia. Y otro que tristemente comenta que después de trabajar incansablemente para un hospital de la región recibió un SMS del gobierno en el que se le advertía que tenía que abandonar el alojamiento que se les había facilitado en una residencia de estudiantes aunque va a trabajar hasta septiembre para cubrir vacaciones.

Saiz dice que todos los testimonios le impresionan “tenemos el testimonio de Angélica, la tía de Sara Bravo, médico en Mota del Cuervo (Cuenca), que murió en el Mancha Centro con 28 años con toda la vida por delante; todos tienen su historia detrás” (A la madre de Sara la han propuesto para que sea una de las personas que recoja el premio Princesa de Asturias a los sanitarios).

Para entrar en contacto con la plataforma puedes hacerlo a través de facebook o de su e-mail plataformaafectadoscovidclm@gmail.com

Saiz ha añadido que “antes de emprender cualquier acción de tipo legal, debemos informarnos a título individual para luego proceder a título colectivo, porque como dice el abogado en Derecho no hay que tener razón sino probarla documentalmente, pues eso, solicitar antes el historial clínico, el informe asistencial si es en residencia y que se pongan en contacto y nosotros les ayudamos en todo lo que podamos”.

María José hace un llamamiento a toda Castilla-La Mancha. a los familiares que quieran hacer un homenaje a sus fallecidos porque “queremos hacer un vídeo-homenaje con sus nombres, apellidos edad y población para que dejen de ser números y estadística tienen nombres y apellidos y una familia detrás, que quede claro”.