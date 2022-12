Emiliano García-Page celebra que Castilla-La Mancha termina el año “a la cabeza en la gestión de fondos europeos en España”

El jefe del Gobierno autonómico ha reiterado su ofrecimiento para gestionar “aquellos fondos que queden sin poder ser gestionados en otros ámbitos en España”, ha señalado.

Asimismo, el presidente regional ha subrayado que 2022 ha sido “el año con mejor cumplimiento verde de toda la historia de la Comunidad Autónoma”, ya que “el 63 por ciento de lo que se ha producido energéticamente en esta tierra ya es renovable”, ha detallado.

Paralelamente, Emiliano García–Page ha valorado el ritmo de creación de empleo en la región y ha apuntado a “una bajada del paro interanual significativa en medio de una crisis económica tremenda”, ha incidido.

Toledo, 30 de diciembre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha subrayado que la Comunidad Autónoma cerrará este año 2022 “estando a la cabeza en la gestión de los fondos europeos en España”, al tiempo que ha reiterado el ofrecimiento de la región “para gestionar aquellos fondos que queden sin poder ser gestionados en otros ámbitos en España”. En este sentido, ha apostado por que no sea necesario “devolver dinero a Europa” como “objetivo fundamental” para alcanzar un óptimo aprovechamiento de los fondos.



Así lo ha puesto de relieve el jefe del Ejecutivo autonómico durante la firma de convenios relativos a las ‘Estrategias de Movilidad Urbana Sostenible’ en todas las capitales de provincia a excepción de Albacete, con la que se suscribirá “a la vuelta de las fiestas”, ha precisado. Se trata de iniciativas cofinanciadas por los fondos Next Generation en las que los ayuntamientos de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo han contribuido presentando “proyectos con la vista puesta en el medio y largo plazo” sin caer en “planteamientos oportunistas”, ha valorado.



En este marco, el presidente castellanomanchego ha considerado que “hoy probablemente, en España, habría un doble mapa” relativo a la gestión de estos fondos que diferenciaría “a los que estamos cumpliendo y a los que hacen ruido, pero no cumplen”, ha concluido. “Me parece que tiene un alcance moral”, ha proseguido, el hecho de “que antes de poder exigir más o reivindicar más, cumplamos”, ha manifestado. “Nuestro objetivo es aprovechar todas las oportunidades”, ha apostillado.



Bajada del paro “significativa en medio de una crisis económica tremenda” en Castilla–La Mancha



En este penúltimo día del año, el jefe del Gobierno regional ha avanzado que, en la Comunidad Autónoma, se producirá “una bajada del paro interanual significativa en medio de una crisis económica tremenda”, ha incidido. “Acabamos el año con una bajada de paro” según “la tendencia que indican las estadísticas que se conocerán en pocos días”, ha relatado.



Por este motivo, y a pesar de las crisis originadas por la pandemia y por “la guerra de Putin”, el presidente autonómico ha explicado que Castilla–La Mancha va a concluir este 2022 “con unas cifras de paro que no son propias de una crisis”. De igual modo, ha mostrado su “orgullo” por que la Comunidad Autónoma finalice este ejercicio “con unas dosis de cordialidad institucional y coordinación verdaderamente ejemplares”, ha insistido, en “un final de año absolutamente modélico y ejemplar”.



Año récord en la producción de energía renovable



En materia de sostenibilidad, el presidente García–Page ha resaltado que 2022 ha sido “el año con mejor cumplimiento verde de toda la historia de la Comunidad Autónoma”, ya que “el 63 por ciento de lo que se ha producido energéticamente en esta tierra ya es renovable”, ha detallado.



En este contexto, ha celebrado “que incorporemos a la agenda local y autonómica, como algo definitivo, el concepto de sostenibilidad”. En este sentido, ha aplaudido el hecho de que “en una sociedad que está cambiando, nosotros estamos cumpliendo”, ha remarcado.



Afán de “superación” en este final de 2022



“La única energía que merece la pena de verdad, en política, es la voluntad, y aquí hay voluntad de superar”, ha aseverado el mandatario castellanomanchego, quien ha garantizado que la región superará “todos los inconvenientes” de la misma manera que ha logrado superar las sucesivas crisis.



“Es una muy buena forma de acabar este año y además desde un planteamiento de lealtad y coordinación institucional importante”, ha indicado durante su intervención en el Palacio de Fuensalida en este penúltimo día del año. De igual modo, ha puesto de relieve que “las cosas en esta región, con dificultades, con retos y con objetivos, van funcionando”.



Durante esta presentación, el presidente García–Page ha estado acompañado por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; la regidora de Toledo, Milagros Tolón; el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo; la alcaldesa de Ciudad Real; Eva María Masías; y el primer edil de Cuenca, Darío Dolz, entre otras autoridades.





