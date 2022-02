"El día que me dijeron que salían 80 féretros del hospital de Toledo en caravana no lo olvidaré nunca"

Los peores días del presidentede Castilla-La Mancha Emiliano García-Page a nivel personal e institucional fueron sin duda los del comienzo de la pandemia. Así lo ha asegurado hoy en una entrevista con los compaerlos de CMMedia.

“Hemos llorado muchas noches. El día que me dijeron que salían 80 féretros del hospital de Toledo en caravana porque había que llevarlos juntos no lo olvidaré nunca. Me acuerdo que pregunté a los especialistas ¿pero cuántos días nos quedan de seguir con este nivel de mortalidad? Me respodieron que como mínimo un mes. Y yo, ¿qué le podía decir a la gente?"

Un momento que le llevó a replantearse su futuro: "Sí, pensé en aquel momento que cuando acabara el Covid, porque hasta que no acabe el Covid no me voy a plantear nada en mi vida personal y política, pensé que era el momento de dejar paso, sí”.

El entrevistador le pregunta qué fue lo que le hizo cambiar de opinión, a lo que responde "La gente". Reconoce, además, que ha tenido que medicarse porque “no podía ni dormir”.