La Comisión Europea acaba de aprobar una partida de más de 400 millones de euros del Programa de Fondo Social Europeo de Castilla–La Mancha 2021–2027, de los que más de 345 millones irán destinados a desarrollar grandes programas y estrategias de empleo y formación.

Pozo Lorente (Albacete), 16 de diciembre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado esta mañana que el Consejo de Gobierno aprobará, el próximo martes, cerca de 400 millones de euros para renovar los conciertos de Educación Primaria de los próximos seis años. García–Page hacía estas declaraciones desde Pozo Lorente, en la provincia de Albacete, en la reapertura de la sección del Colegio Rural Agrupado ‘Los Álamos’, que fue cerrado en el año 2014.



En este contexto, junto a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha reconocido que “independientemente de que nuestra prioridad es la enseñanza pública, no tenemos nada en contra de nadie. Ni gobierno contra nadie”, ha añadido, al tiempo que ha equiparado el área educativa con la sanitaria, explicando que “tampoco tengo nada en contra de la sanidad privada, pero eso solo se lo pueden permitir los que tienen bolsillo, y yo trabajo sobre todo para los que les falta el bolsillo. Igual que nuestra obligación es garantizar la educación para todos”, ha señalado.



Castilla–La Mancha cuenta con el mayor porcentaje de enseñanza pública del país, si bien, tal y como ha subrayado el presidente regional, “apoyar y defender la enseñanza pública no significa ‘machacar’ a la concertada".



Empleo y formación gracias al Fondo Social Europeo



“No es necesario que todos tengamos las mismas ideas para que estos niños (en alusión a los ocho alumnos de Pozo Lorente) se encuentren con una España mejor”, ha manifestado el jefe del Ejecutivo regional, que ha destacado que la Comisión Europea acaba de aprobar el Programa de Fondo Social Europeo de Castilla–La Mancha 2021–2027, que va a suponer una inversión en la región de más de 406 millones de euros, de los que más de 345 millones llegarán de fondos europeos, y el resto será inversión propia, para desarrollar programas y estrategias, así como empleo y la formación “para apuntalar el crecimiento económico y social de nuestra Comunidad Autónoma”, ha indicado.



“Celebro la educación y la forma de ser de nuestra tierra”, ha afirmado el presidente García–Page, al tiempo que ha elogiado las principales tradiciones de Pozo Lorente, “una localidad pequeña pero muy señera”. A este respecto, ha significado la importancia que el sector cinegético tiene en esta parte de La Manchuela albaceteña recordando, a su vez, que la caza “tiene aquí un uso social, económico y necesario”.



Ley de bienestar animal



Precisamente ha avanzado que, teniendo en cuenta que la caza es un asunto con competencia autonómica, “si no salimos contentos la próxima semana con el debate que el Parlamento va a tener en relación a este sector, si no se cumple con lo pactado, ejerceríamos las acciones jurídicas y constitucionales pertinentes para defender a nuestro sector, sin dudas, ni complejos”, ha subrayado.



Junto a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, han acompañado al presidente de Castilla–La Mancha en la reapertura de la sección del CRA de Pozo Lorente, la alcaldesa del municipio, Llanos Valero; y el presidente de Diputación provincial de Albacete, Santiago Cabañero, entre otras autoridades.







