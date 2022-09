En la región hay cerca de 5.000 estudiantes matriculados en titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud que amplían su formación en los centros sanitarios del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha.

Albacete, 13 de septiembre de 2022.– La Consejería de Sanidad ha sido reconocida por el Consejo Social de la Universidad de Castilla–La Mancha por su colaboración con la institución educativa. Un reconocimiento que corresponde a la anualidad de 2019 y que en su momento no pudo entregarse debido a la pandemia.



En el acto celebrado en el Paraninfo del Campus de Albacete se han dado cita las 22 personas e instituciones que han sido galardonadas por el Consejo en las 9 categorías convocadas. En la denominada “Colaboración Sociedad–Universidad” es donde ha sido reconocida la Consejería de Sanidad.



El Consejo Social de la UCLM ha destacado que la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, y sus organismos dependientes, particularmente el SESCAM, “participan de manera tan apreciable y necesaria en las titulaciones de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla–La Mancha, aportando profesionales e instalaciones que contribuyen muy satisfactoriamente a la excelencia de la institución en un ámbito en el que destaca y es reconocida”. Actualmente hay cerca de 5.000 estudiantes matriculados en titulaciones relacionadas con estas materias.



Representando al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha asistido al acto la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería, Carmen Encinas, quien ha señalado que “ha sido un reconocimiento que en verdad nos impulsa, nos motiva para seguir trabajando en este ámbito porque la Consejería de Sanidad y, en concreto su órgano gestor, el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, pone a disposición de los estudiantes de pregrado y postgrado de estas disciplinas, no solo los recursos humanos con los que cuenta sino también todas las instalaciones técnicas de la red de Centros sanitarios para una mejor formación en materias sanitarias”.



La colaboración entre Consejería de Sanidad y la Universidad de Castilla–La Mancha también se extiende a la organización de actividades. En este sentido, Encinas ha querido puntualizar que “tenemos interés, y así lo ha manifestado nuestro consejero, en dedicar este reconocimiento, precisamente, a los y las profesionales; son los verdaderos artífices de esta dedicación y esta docencia. Los que en el día a día compatibilizan sus labores asistenciales con sus labores docentes e investigadoras, poniendo de manifiesto su gran talento y competencia profesional y su vocación”.



El evento ha estado presidido por Félix Sanz Roldán, ex director del CNI y responsable del Consejo Social de la Universidad de Castilla–La Mancha, quien ha felicitado a los galardonados y ha dicho que es un orgullo para la comunidad autónoma tener gente de nuestra tierra tan capacitada. En el acto también ha participado el rector de la Universidad de Castilla–La Mancha, Julián Garde y el delegado del Gobierno en Castilla–La Mancha, Francisco Tierraseca.











