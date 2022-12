La Consejería de Sanidad celebra una jornada informativa sobre infecciones de transmisión sexual centradas en el sexo seguro

La Dirección General de Salud Pública trabaja en el desarrollo de acciones formativas para fomentar la prevención y el control de las infecciones de transmisión sexual.

Toledo, 3 de diciembre de 2022.– La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla–La Mancha ha celebrado recientemente una jornada informativa con el objetivo principal de profundizar en la importancia de la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), incidiendo especialmente en la información que se ofrece a la ciudadanía y en la formación de los profesionales, tanto del ámbito asistencial como de otras esferas, como el educativo o el social.



Diseñado como un encuentro multiprofesional para compartir experiencias y aunar esfuerzos en línea con la hoja de ruta trazada por la Consejería de Sanidad para controlar las ITS, la jornada ha contado con la participación, bien de forma presencial bien de forma online, de más de un centenar de profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y, particularmente, de entidades públicas y privadas que trabajan con colectivos vulnerables o en situación de exclusión social.



Así, en esta jornada, la segunda de estas características organizada en los últimos meses por la Consejería de Sanidad para abordar distintas cuestiones relacionadas con la salud sexual de la ciudadanía, se ha puesto de manifiesto la importancia del Plan de Salud Horizonte 2025 como hoja de ruta para englobar las distintas acciones de prevención y promoción de la salud en este ámbito.



Por otra parte, se han abordado cuestiones como la importancia de la vacunación del virus del papiloma humano, la identificación de prácticas sexuales de riesgo o el desafío que supone para la prevención de las ITS el papel de las redes sociales entre los jóvenes.



“Tú decides cuándo protegerte”



Dentro de las líneas de acción puestas en marcha por la Consejería de Sanidad para la prevención de infecciones de transmisión sexual destaca la campaña “Tú decides cuándo protegerte. Frente a las ITS usa el preservativo, la protección más eficaz”, dirigida de forma prioritaria a la población joven, pero con el objetivo de sensibilizar al conjunto de la población en la importancia de la prevención ante estas enfermedades, como la sífilis, la clamidia o la gonorrea.



La campaña, lanzada en verano de 2022, recuerda que, si bien la mayor parte de las infecciones de transmisión sexual no presentan síntomas ni lesiones visibles, pueden tener consecuencias graves en la salud. Cada día se diagnostican cerca de un millón de casos en todo el mundo, incide. Asimismo, la campaña incluye también el reparto entre asociaciones que trabajan con grupos de población en los que se considera prioritaria la actuación en este ámbito (población joven, LGTBI y población en riesgo de exclusión social, entre otros) de más de 42.000 elementos profilácticos para la prevención de la transmisión de ITS.



En este sentido, esta segunda jornada ha servido para repartir cerca de 8.000 preservativos femeninos entre estas asociaciones.









