CastillaLa Mancha recibirá 2.036 millones de euros de los fondos europeos estructurales para el periodo 20222027

Tal y como ha señalado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, esta cifra supone “un incremento de casi un 22% con respecto a los fondos que tenía asignado Castilla–La Mancha en el periodo 2014–2020”.



El vicepresidente ha señalado el alto grado de ejecución que Castilla–La Mancha ha hecho de los fondos estructurales correspondientes al periodo 2014–2020, toda vez que ha explicado que en todos los programas operativos “tenemos inversiones o actuaciones previstas por encima del 100%” de las cuantías asignadas.



La Comisión de Fondos ha aprobado la creación del Comité Antifraude cuya función será la de realizar el seguimiento, la supervisión y la evaluación general de las medidas antifraude, así como la revisión y actualización, comunicación y difusión del Plan de Medidas Antifraude aprobado el pasado martes en Consejo de Gobierno.

Toledo, 10 de febrero de 2022.– Castilla–La Mancha la tiene asignados 2036 millones de euros de los fondos estructurales de la Unión Europea (FEDER, FEADER y FSE) para el periodo 2022 –2026. “Esto significa un incremento de casi un 22% con respecto a los fondos que tenía asignado Castilla–La Mancha en el periodo 2014–2020”. Las cifras las ha ofrecido hoy el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, tras presidir la reunión de la Comisión Regional de Coordinación de Fondos de Recuperación, Estructurales y de Inversión, celebrada en el Palacio de Fuensalida, y en la que han participado miembros de las diferentes áreas del Gobierno autonómico.



Un total de 2.036 millones de euros que el Ejecutivo regional tiene que traducir en medidas concretas evitando solapamientos con los Next Generation, ha dicho el vicepresidente, con el objetivo de “sacar la máxima rentabilidad y eficiencia de estos fondos que se ponen a disposición de la Comunidad Autónoma”.



Una asignación que ya tiene medidas definidas en el caso del Fondo Social Europeo (FSE), con 345 millones de euros para el programa del periodo 2022–2027. “Casi 200 millones los vamos a destinar a mejorar la accesibilidad y empleabilidad de distintos colectivos como los jóvenes o los parados de larga duración”, ha revelado. Concretamente, ha especificado que, de esos 200 millones, se destinarán 121 millones de euros a políticas de empleo juvenil.



Asimismo, tras la reunión del Comité de Fondos, el vicepresidente ha señalado el alto grado de ejecución de los fondos estructurales con cargo al anterior periodo (en el periodo 2014–2020). Y es que la región tiene el 85% certificado de los fondos que se asignaron con cargo al FEDER; en materia de Fondo Social este certificado asciende al 72%; y, finalmente, en el FEADER se han ejecutado el 78% de los fondos. En este punto ha explicado que el Ejecutivo tiene, en todos los programas operativos, “inversiones o actuaciones previstas por encima del 100%” de las cuantías asignadas.



“Velocidad de crucero” en la convocatoria de los Next Generation



Durante su intervención, el vicepresidente ha recordado que a la región han llegado, hasta el momento, 1.500 millones de euros de los Next Generation EU (REACT y MRR) que se están desarrollando a través de 900 actuaciones.



En este sentido, Martínez Guijarro ha explicado que el Ejecutivo regional ha alcanzado “velocidad de crucero” en la convocatoria de los fondos de recuperación. Ya se han publicado, hasta el momento, 15 convocatorias de ayudas con cargo a los Next Generation. “La más importante, la del MOVES 3 para la adquisición de vehículos eléctricos”, a las que hay que sumar otras en materia de abastecimiento dirigido a los municipios; autoconsumo dirigida a particulares y empresas; varias convocatorias de la consejería de Economía para mejora de empleabilidad; y también varias convocatorias para fomentar el emprendimiento.



Comité antifraude



En el transcurso de la rueda de prensa, el vicepresidente autonómico ha destacado la importancia de la reunión de la Comisión de Fondos desde el punto de vista de la planificación de cara a futuro “para poder obtener la máxima rentabilidad de los fondos que de distintas procedencias se nos van a asignar”.



Finalmente, Martínez Guijarro ha anunciado la creación del Comité Antifraude, que depende de la Comisión de Fondos y cuya función será la de realizará el seguimiento, la supervisión y la evaluación general de las medidas antifraude, así como la revisión y actualización, comunicación y difusión del Plan de Medidas Antifraude, aprobado el pasado martes en Consejo de Gobierno, y que es una exigencia de la Unión Europea para ejecutar los Next Generation.



Este Comité Antifraude estará adscrito a la Comisión de Fondos y en su composición estarán la Intervención General, la Dirección General de Presupuestos y un representante de las consejerías y la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Junta.





