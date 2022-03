CastillaLa Mancha impulsa la marca 'Campo y Alma' en todos los rincones de la región impulsando los productos de calidad y cercanía

El viceconsejero de Medio Rural, Agapito Portillo, ha destacado que en Castilla–La Mancha se elaboran vinos de “excelente calidad” comparables con cualquier otros a nivel nacional y que el Gobierno trabaja impulsando su presencia en los hogares y en la restauración a través de la marca regional que ampara las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas.



En ‘Vinum Convivum’ han participado once bodegas y cooperativas de la DO Méntrida y, además de las catas, se han desarrollado diversas actividades vinculadas al vino con propuestas enfocadas al turismo y la cultura.

Torrijos (Toledo), 12 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha está haciendo un gran esfuerzo por impulsar los productos de calidad diferenciada que provienen de las empresas asentadas en la región, que fijan población al territorio y que son reflejo del buen hacer de las y los profesionales de la agricultura y la ganadería autonómicas. Uno de los productos más destacados es el vino.





El viceconsejero de Medio Rural, Agapito Portillo, así lo ha precisado esta mañana en Torrijos (Toledo), donde ha asistido a ‘Vinum Convivum’, la I Feria de presentación de las nuevas añadas de los vinos de la Denominación de Origen Protegida Méntrida Toledo. Se trata de un evento en el que se ha promocionado la marca de garantía regional ‘Campo y Alma’, que agrupa a los alimentos de calidad de Castilla–La Mancha, y que ha contado con financiación por parte de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha con la colaboración del Ayuntamiento de Torrijos, la D.O. Méntrida–Toledo y las once bodegas participantes.





Portillo ha destacado la importancia de ferias como ésta, en la que se pone en valor la calidad de producción de vinos de Castilla–La Mancha, como es el caso de esta DO, que cuenta con 45 años de vida.





Mediante este tipo de actividades, el Gobierno regional en colaboración también con otras administraciones e instituciones, impulsa, arropa y da a conocer los vinos con denominación elaborados en Castilla–La Mancha, como los de Méntrida, que pueden acogerse a la marca ‘Campo y Alma’.





Se trata, ha dicho el viceconsejero, de hacer llegar a la ciudadanía “que tenemos vinos de calidad comparables a cualquier otro rincón de España y que debemos apostar por ellos, por su calidad, que está totalmente garantizada, y reconocer así el esfuerzo de los viticultores y bodegas y cooperativas que los elaboran con el objetivo de que estas producciones estén más presentes en las mesas castellanomanchegas y de la propia hostelería, llevando el nombre de la región a todas partes.





Es por ello, ha continuado Portillo, “que la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, está haciendo un gran esfuerzo con la marca de calidad regional ‘Campo y Alma’, para que, con estas dos palabras, el consumidor distinga que tiene ante sí un producto con doble garantía de calidad”.





En la jornada de hoy se han podido catar los diferentes vinos de las once bodegas de la D.O.P. Méntrida–Toledo participantes en esta primera feria (Almavid, Alonso Cuesta, A pie de Tierra, Arrayán, Canopy, Condes de Fuensalida, Cooperativa Nuestra Señora de la Natividad, Cooperativa Santo Domingo de Guzmán, Finca Constancia, Tavera y Viñedos de Camarena), junto con productos agroalimentarios de cercanía de la comarca.





En el evento de hoy, además, Portillo ha participado en la distinción que se ha realizado a la periodista Cristina Tovar, reportera del conocido programa ‘Aquí la Tierra’, de TVE, y embajadora de DO Méntrida.





Junto al viceconsejero de Medio Rural han estado también el alcalde de Torrijos, Anastasio Arevalillo; el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; la vicepresidenta de la Diputación de Toledo, Ana Gómez; el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Jesús Fernández; o el presidente de la D.O.P. Méntrida–Toledo, Juan Alonso Cuesta, entre otros.





Coincidiendo con la ‘Vinum Convivum’, el Ayuntamiento torrijeño ha ofrecido visitas a los principales monumentos de Torrijos, gracias a las rutas Patrimonio Abierto, en las que se descubrían espacios como el Palacio de Pedro I, la Colegiata, el Hospital de la Santísima Trinidad o el conjunto arqueológico del monasterio de Santa María de Jesús, uniendo así vino y cultura.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.