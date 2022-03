CastillaLa Mancha defiende en el Día Mundial del Agua que el agua del trasvase sea "exclusivamente" para consumo humano

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha apelado al sentido común para que se utilicen las desaladoras construidas.



En la jornada de hoy se ha reconocido al Centro de Interpretación del Agua de Albacete, por su labor pedagógica y la concienciación social sobre el correcto uso del agua; al grupo Mahou San Miguel, por su compromiso con la sostenibilidad reduciendo el consumo de agua en sus procesos de producción; y a la Fundación 'Global Nature', por su inestimable colaboración con agricultores para promover prácticas agrarias sostenibles con un uso eficiente del agua.

La Roda (Albacete), 22 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha defendido una vez más que el agua que se derive del Tajo a través del trasvase a otros puntos de la geografía española sea exclusivamente para consumo humano y que, para otros usos, se utilicen las infraestructuras ya construidas, las desaladoras. Y es que “no puede ser que el agua se lleve las riquezas de la tierra”, porque es un recurso imprescindible “por lo que puede generar”, por la actividad económica que promueve. Y el trasvase Tajo–Segura “es de esos cauces que rompen”.





En su intervención en el acto institucional con motivo del Día Mundial del Agua, efeméride que se celebra desde 1993 y que este año lleva por lema ‘Hacer visible lo invisible’, organizado por el Gobierno de Castilla–La Mancha, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, así lo ha precisado, apelando a que no es un ejercicio de “insolidaridad”, sino todo lo contrario, recordando que hasta en el documento de posición común de la región en materia de agua se pone de manifiesto la importancia de los agricultores de otros territorios.





De esta forma, ha trasladado a todos los asistentes en la jornada de hoy en el auditorio de la Casa de la Cultura de La Roda, la coherencia en este sentido de Castilla–La Mancha. En este sentido, ha precisado que a día de hoy hay una inversión de 350 millones de euros “enterrados”, señalando a la Tubería a la Llanura Manchega, y “ya es hora que se ponga en marcha”; algo que no puede esperar más, porque hay pueblos y su ciudadanía esperando a que el agua “llegue todos los días del año y con garantía suficiente”, para que estos municipios puedan, también, tener futuro.





Martínez Arroyo ha tenido palabras para la protección de los más vulnerables, los que más precisan de la administración, recordando la puesta en marcha del Plan Agua, que se basa en tres ejes fundamentales: la depuración, el abastecimiento y el regadío. Un Plan que ha permitido ya que la ciudadanía de la zona de los municipios ribereños no tenga que abastecerse con cisternas en verano.





Premiados por su compromiso diario





En la tarde de hoy el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha puesto en valor a cada uno de los galardonados este año con motivo del Día Mundial del Agua en Castilla–La Mancha.





El primero ha sido para el Centro de Interpretación del Agua de Albacete, recogido por el alcalde de la localidad, Emilio Sáez, como representante de la empresa mixta Aguas de Albacete. Un galardón que llega por su valor pedagógico y de concienciación social sobre la importancia de hacer un correcto uso del agua.





También ha sido reconocido el Grupo Mahou San Miguel, por su compromiso con la sostenibilidad reduciendo el consumo de agua en sus procesos de producción, así como su compromiso con la depuración, generando riqueza y empleo. Un ejemplo es que en su Centro de Producción de Alovera (Guadalajara) han reducido el consumo de agua en un diez por ciento en los últimos diez años, pese a haber aumentado su producción. El galardón ha sido recogido por Eduardo Petrossi, consejero delegado de la empresa.





En tercer lugar, se ha puesto en valor la labor que se realiza desde la Fundación ‘Global Nature’, reconocida por su inestimable colaboración con agricultores para promover prácticas agrarias sostenibles con un uso eficiente del agua. Martínez Arroyo ha recalcado que sin ellos no se habrían hecho realidad “anhelos regionales”, como la preservación de la laguna del Hito frente a un cementerio nuclear. Esta Fundación tiene una larga experiencia en la restauración y protección de humedales, así como en la gestión de hábitats y especies esteparias en la Red Natura 2000. Ha trabajado en más de 100 humedales en España y en otros ocho países, en una superficie de más de 14.000 hectáreas. En nombre de la Fundación, ha recogido el diploma Eduardo Miguel, director de la misma.





En el Día Mundial del Agua han intervenido, además, el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; así como el delegado del Gobierno en Castilla–La Mancha, Francisco Tierraseca, y el presidente de las Cortes de Castilla–La Mancha, Pablo Bellido.





Un evento que ha congregado a una amplia representación de la sociedad castellanomanchega y que ha contado con la música en directo del grupo local Vulva–Loo.





