Castilla-La Mancha insiste en incluir “criterios demográficos” en la asignación de los fondos europeos para frenar la despoblación

El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que “es imprescindible que lleguen hasta el último rincón de las comunidades autónomas, a los pequeños municipios, a los pequeños ayuntamientos que también necesitan estos fondos para modernizarse, para avanzar en la digitalización energética y que son, además, los que menos recursos tienen en este país”.



Además, Martínez Guijarro ha pedido que todos los ministerios repartan los fondos de forma plurianual. “Es una medida sencilla que nos permitirá a las comunidades autónomas planificar mejor las convocatorias de ayudas”, ha defendido.

Madrid, 28 de abril de 2022.– El vicepresidente de Castilla–La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha solicitado al Gobierno de España que se incluyan criterios demográficos en la asignación de los fondos europeos en las distintas conferencias sectoriales para que contribuyan a luchar contra la despoblación.





Martínez Guijarro ha participado en la Comisión con las Comunidades Autónomas que se celebra hoy en el Senado a petición de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para abordar el estado de ejecución de los 70.000 millones de euros, con cargo a los Next Generation EU en España, con la finalidad de otorgar “más capilaridad” a la distribución y puesta en marcha de esas particas.





“Es imprescindible que lleguen hasta el último rincón de las comunidades autónomas, a los pequeños municipios, a los pequeños ayuntamientos que también necesitan estos fondos para modernizarse, para avanzar en la digitalización energética y que son, además, los que menos recursos tienen en este país”, ha dicho durante su turno de palabra. Y es que, tal y como ha señalado el vicepresidente castellanomanchego, si no se incluye el criterio demográfico, no se cumpliría con uno de los ejes que contempla el propio Plan nacional: ‘La cohesión social y territorial’.





En este punto, Martínez Guijarro ha trasladado que uno de los planteamientos de Castilla–La Mancha es que, en la medida de lo posible, el Gobierno de España establezca mecanismos para posibilitar que accedan a esos fondos a través de convocatorias especiales, o dando la posibilidad de que las diputaciones provinciales puedan acceder a las convocatorias para facilitar a los pequeños ayuntamientos su acceso a los mismos.





Mejorar la planificación





Otra de las peticiones que ha planteado el vicepresidente en la tribuna se ha centrado en dar más capacidad de planificación de los fondos destinados a las comunidades autónomas incluyendo, para ello, la plurianualidad. “Algún Ministerio ya lo ha hecho. Que lo hagan todos los ministerios porque nos permitirá a las comunidades autónomas planificar mejor las convocatorias de ayudas”. Una medida, ha dicho, “sencilla de tomar” que evitará que las autonomías reediten convocatorias año tras año.





Un Plan “de país”





Asimismo, Martínez Guijarro ha felicitado a la vicepresidenta primera por la convocatoria de esta comisión sobre el grado de ejecución del Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, tal y como ha destacado, “no es un plan del Gobierno de España, sino que es un Plan de país, porque tiene que implicar a todas las administraciones. Es imposible ejecutar los 70.000 millones si todos no nos alineamos”.





