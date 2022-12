Castilla-La Mancha convoca nuevas ayudas de rehabilitación y amplía el crédito de las ayudas de accesibilidad y a la adquisición de vivienda por jóvenes

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que “en el Consejo de Gobierno hemos decidido ampliar y dar continuidad a toda una serie de convocatorias que tiene que ver con hacer de nuestros hogares, uno hogares más confortables y accesibles en el siglo XXI en materia de eficiencia energética”.



Toledo, 29 de diciembre de 2022.– Castilla–La Mancha va a convocar nuevas ayudas de rehabilitación y va a ampliar el crédito de las ayudas para acometer obras de accesibilidad y la adquisición de vivienda para jóvenes en municipios menores de 10.000 habitantes.



El consejero de Fomento ha informado en rueda de prensa que “en el Consejo de Gobierno hemos decidido ampliar y dar continuidad a toda una serie de convocatorias que tiene que ver con hacer de nuestros hogares, hogares más confortables y accesibles en el siglo XXI en materia de eficiencia energética”.



De esta manera, el Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión extraordinaria de hoy, la ampliación del crédito de la convocatoria de ayudas para la mejora de la accesibilidad en las viviendas de 2,9 millones de euros hasta los 11,3 millones, así como el incremento de hasta un millón de euros, hasta llegar a los 3,6 millones, para las ayudas a la adquisición de vivienda en propiedad por los jóvenes en localidades menores de 10.000 habitantes.



Asimismo, Hernando ha destacado que “vamos a cumplir con la continuidad, renovando y relanzando las convocatorias de ayudas a la eficiencia energética a través de los fondos europeos. De ahí que el Consejo de Gobierno haya podido dar luz verde a tres nuevas convocatorias de continuidad, que es lo que permite que el sistema de gestión de los fondos europeos siga a una velocidad de crucero, por valor de más de 23 millones de euros”.



Estas tres convocatorias son las ayudas para actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios, con una inversión de 20 millones de euros; las ayudas para la financiación de actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas, con una inversión total de 1,9 millones de euros; y las ayudas para la elaboración del libro del edificio existente y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios, por un importe total de 1,2 millones de euros.



Ampliaciones de créditos ayudas accesibilidad y adquisición vivienda por jóvenes



En lo que respecta a las ampliaciones de crédito, por un parte el Consejo de Gobierno ha aprobado una ampliación de 2,9 millones de euros para la mejora de la accesibilidad, de tal manera, que como ha destacado el consejo de Fomento, “podemos llegar a rehabilitar ceca de 3.200 viviendas, beneficiando a más de 9.600 personas en la región.



Las actuaciones subvencionables son, entre otras, la instalación de ascensores, salva–escaleras, rampas, automatismos para la apertura de puertas, grúas y videoporteros que proporcionan información visual y auditiva. El plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas estará abierto hasta el 30 de junio de 2023.



En torno a ellas, Hernando ha destacado que “el Gobierno regional ya ha destinado a ayudas a la rehabilitación con mejoras de accesibilidad, desde 2018, un total de 32,7 millones de euros, con los que se han podido llevar a cabo mejoras de accesibilidad en 10.147 hogares de la región”.



Asimismo, el Consejo de Gobierno regional ha aprobado la ampliación en un millón de euros para las ayudas a la adquisición de vivienda en propiedad por los jóvenes en localidades menores de 10.000 habitantes, de tal manera que el crédito total final de la convocatoria de dichas ayudas ascenderá a 3,6 millones de euros.



Estas ayudas tienen por finalidad facilitar a jóvenes el acceso a una vivienda en régimen de propiedad localizada en un municipio o núcleo de población de pequeño tamaño. Dichas subvenciones están dirigidas a jóvenes que no tengan más de 35 años y, según ha destallado Nacho Hernando, “esperamos que a través de estas podamos llegar hasta a 400 jóvenes de la región”.



En este sentido, el consejero de Fomento ha remarcado que “en total y contando esta nueva convocatoria, desde 2019, hemos destinado más de nueve millones de euros a ayudar a las personas jóvenes a comprar su primera vivienda y, a través de ellas, se han beneficiado alrededor de casi 1.000 personas jóvenes”.



Nuevas convocatorias de ayudas Next Generation



Asimismo, por lo que respecta a las nuevas ayudas con cargo a los fondos europeos, el Gobierno regional ha dado luz verde a tres nuevas convocatorias en materia de vivienda por valor de 23,1 millones de euros con cargo a los Fondos Next Generación.



Estas tres convocatorias son ayudas para actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios, con una inversión de 20 millones de euros; ayudas para la financiación de actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas, con una inversión total de 1,9 millones de euros; y ayudas para la elaboración del libro del edificio existente y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios, por importe total de 1,2 millones de euros.



Firma de contratos en carreteras de Albacete y Toledo



Además, el responsable de Fomento ha avanzado que se ha firmado el contrato para las obras de la CM–3229, entre Nerpio y el límite región de Murcia, en la provincia de Albacete, por valor de 5,1 millones de euros; así como la remodelación de las intersecciones en Pulgar (CM–410); Madridejos (CM–4133) y Carranque (CM–4008) en la provincia de Toledo, que contará con un presupuesto de 750.000 euros.



En cuanto a la primera actuación en la CM–3229, ésta cuenta un plazo de ejecución de 28 meses y se actuará en la carretera que une Nerpio con el límite de la región de Murcia, que cuenta con una longitud de 11 kilómetros, siendo el principal acceso de los habitantes con los centros educativos y sanitarios de la población de Nerpio y, además, sirve de comunicación para otros municipios como Socovos, Férez, Hellín y Albacete capital.



Por lo que respecta a la segunda de las actuaciones en las intersecciones de la provincia de Toledo, éstas tienen un plazo de ejecución de cinco meses para la construcción de tres glorietas en Pulgar, Madridejos y Carranque, dirigidas a mejorar la seguridad vial de estas carreteras de la provincia.









