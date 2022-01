Castilla-La Mancha vuelve a las clases con 360 docentes de baja por COVID

Castilla-La Mancha ha iniciado este lunes, 10 de enero, el segundo trimestre del curso escolar con un total de 360 docentes de baja por COVID-19 en centros públicos de toda la región, un 1,28% del total.

Así lo ha detallado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, a preguntas de los medios durante la presentación

de la programación de 'Primavera 2022' de la Red de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha.

Este número de docentes de baja se van a ir sustituyendo a lo largo de este lunes por lo que los profesores sustitutos se pueden ir incorporando desde hoy y en los días sucesivos. Estos llamamientos para sustituciones se hacían dos días a la semana, y en la actualidad se realizan todos los días.

"Tenemos profesores suficientes para abordar estas sustituciones, el desajuste de 2020 se produjo porque el número de profesorado era mayor. Previendo esa necesidad advertimos al Ministerio de poder ampliar esas bolsas", ha aseverado la consejera.

Así, la titular de Educación no contempla hacer bolsas extraordinarias porque no son necesarias, aunque, según ha puntualizado, no se descarta esta opción si fuera preciso.

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA

La manera de comunicar las sustituciones se hace de forma telefónica para agilizar el proceso, de manera que el docente afectado por COVID se lo comunica a la dirección de su centro, y esta a su vez lo traslada a la delegación de Educación de cada provincia.

Desde el pasado viernes ya se vienen sustituyendo estas bajas, ha remarcado la consejera, de manera que el pasado viernes se contabilizaron 21 bajas, cuyas sustituciones se han hecho efectivas.

"Para que ningún centro tenga una situación difícil de solucionar desde la semana pasada estamos en contacto con los directores de los centros y los inspectores educativos están en contacto con los centros de referencia", ha destacado Rosa Ana Rodríguez.

En cuanto al número de clases en cuarentena, la consejera no ha podido facilitar el dato al ser el primer día de curso, y ha recordado que el protocolo actual marca la cuarentena en el aula a partir de cinco casos confirmados.

Por otro lado, ha remarcado que en Castilla-La Mancha no se ha eliminado la consideración de grupos burbuja ni tampoco la obligatoriedad de tener la mascarilla puesta al aire libre.